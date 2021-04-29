Обговорювалася реформа ДП "Укроборонпром", - Уруський провів зустріч із послами G7

Віцепрем'єр-міністр, міністр стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський провів зустріч з послами країн Великої сімки, під час якої сторони обговорили діяльність Мінстратегпрому і реформування оборонно-промислового комплексу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Олег Уруський, зокрема, ознайомив учасників зустрічі з поточною ситуацією довкола Міністерства, повідомивши, що наразі прийняті всі належні документи для повноцінної роботи новоствореного центрального органу виконавчої влади.

Під час дискусії окрему увагу приділили обговоренню реформи ДК "Укроборонпром" та вітчизняної оборонної промисловості загалом, а також процесу прийняття законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Олег Уруський розповів про своє бачення реформ та про роль у цьому процесі Мінстратегпрому – формування політики в сфері стратегічних галузей промисловості.

Посадовець зазначив, що Міністерство підготувало проєкт Стратегії реформування ОПК України, який був схвалений Урядом і зараз перебуває на розгляді в Офісі Президента та РНБО України.

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"Надалі рішення щодо цього документа, в тому числі щодо бачення реформи ДК "Укроборонпром", прийматиме Президент України", – сказав голова Мінстратегпрому й додав, що залишається прихильником створення холдингових компаній з принципово іншими функціями, ніж ті, які на сьогодні має ДК "Укроборонпром".

За словами Олега Уруського, прийняття Верховною Радою законопроєкту №3822 у другому читанні, безперечно, буде важливим кроком для здійснення корпоратизації державних підприємств оборонної промисловості.

"Проте цей документ має стати допоміжним для проведення реформи ОПК. Поточна законодавча база дозволяє розпочати корпоратизацію вже зараз", – наголосив Віце-прем’єр-міністр України.

Керівники дипломатичних установ країн G7 та Представництва ЄС в Україні висловили готовність сприяти наданню фахової допомоги у процесі реформ, що відбуваються в Україні.

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