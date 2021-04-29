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Новини
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Обговорювалася реформа ДП "Укроборонпром", - Уруський провів зустріч із послами G7

Обговорювалася реформа ДП

Віцепрем'єр-міністр, міністр стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський провів зустріч з послами країн Великої сімки, під час якої сторони обговорили діяльність Мінстратегпрому і реформування оборонно-промислового комплексу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Олег Уруський, зокрема, ознайомив учасників зустрічі з поточною ситуацією довкола Міністерства, повідомивши, що наразі прийняті всі належні документи для повноцінної роботи новоствореного центрального органу виконавчої влади.

Під час дискусії окрему увагу приділили обговоренню реформи ДК "Укроборонпром" та вітчизняної оборонної промисловості загалом, а також процесу прийняття законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Олег Уруський розповів про своє бачення реформ та про роль у цьому процесі Мінстратегпрому – формування політики в сфері стратегічних галузей промисловості.

Посадовець зазначив, що Міністерство підготувало проєкт Стратегії реформування ОПК України, який був схвалений Урядом і зараз перебуває на розгляді в Офісі Президента та РНБО України.

Також читайте: Уряд ухвалив постанову для запуску цього року супутника "Січ-2-1", - Уруський

"Надалі рішення щодо цього документа, в тому числі щодо бачення реформи ДК "Укроборонпром", прийматиме Президент України", – сказав голова Мінстратегпрому й додав, що залишається прихильником створення холдингових компаній з принципово іншими функціями, ніж ті, які на сьогодні має ДК "Укроборонпром".

За словами Олега Уруського, прийняття Верховною Радою законопроєкту №3822 у другому читанні, безперечно, буде важливим кроком для здійснення корпоратизації державних підприємств оборонної промисловості.

"Проте цей документ має стати допоміжним для проведення реформи ОПК. Поточна законодавча база дозволяє розпочати корпоратизацію вже зараз", – наголосив Віце-прем’єр-міністр України.

Керівники дипломатичних установ країн G7 та Представництва ЄС в Україні висловили готовність сприяти наданню фахової допомоги у процесі реформ, що відбуваються в Україні.

Також читайте: Кабмін схвалив основні показники держоборонзамовлення на 2021-2023 рр. із урахуванням результатів, обговорюваних у РНБО, - Уруський

G-7 G7 (1032) військово-промисловий комплекс (281) Укроборонпром (1732) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+5
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація,тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!!)))
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29.04.2021 21:04
+2
ПроФФеССор ФАЛОСологічних Наук , наукивець, брав участь?
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29.04.2021 21:06
+2
Ты ошибаешься... -- то, что сейчас происходит в Украине, это не имитация -- это реальное создание нового государства! И пока что, всё получается -- уже фундамент руйнують...
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29.04.2021 21:09
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Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація,тому будь-які іх дії ,це лише імітація державної діяльності !!!)))
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29.04.2021 21:04 Відповісти
Ты ошибаешься... -- то, что сейчас происходит в Украине, это не имитация -- это реальное создание нового государства! И пока что, всё получается -- уже фундамент руйнують...
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29.04.2021 21:09 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення в "родную говєнь" Московію !!!))
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29.04.2021 21:13 Відповісти
...плесень, она живёт на питательном материале...
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29.04.2021 21:19 Відповісти
73%-овий лохторат ,це дуже поживна біомаса,гумус !!!)))
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29.04.2021 21:29 Відповісти
Опять ты ошибаешься... -- это новый фундамент.
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29.04.2021 21:31 Відповісти
ПроФФеССор ФАЛОСологічних Наук , наукивець, брав участь?
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29.04.2021 21:06 Відповісти
у русский вместе с какДыровым пришел на встречу?
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29.04.2021 22:30 Відповісти
что то он нем давно слышно не было, чем занимается - неизвестно,кто такой неизвестно, откуда родом не известно, чем занимался при вите ростовском - никто не знает. А вот в Турции, говорят, "крепко отличился". судя по всему-ошивается там в интересах ермака, смотрит на всякий случай. Ермак уважает и в сячески патрониет "русскогаварящих"
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30.04.2021 02:06 Відповісти
 
 