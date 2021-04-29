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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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"Те, що відбувається в судовому процесі у справах Майдану, - це уповільнена шизофренія", - адвокат Тітич

Адвокат сімей Небесної сотні Віталій Тітич заявив, що сторона захисту вже рік не має жодних контактів зі слідством у справах Майдану.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію він озвучив у коментарі виданню "ГОРДОН".

"Те, що відбувається в судовому процесі у справах Майдану, – це уповільнена шизофренія. Порушення процесу як такого, відкладають справи і слухання під різними приводами, деякі справи по кілька років залишаються на підготовчій стадії, відводять суддів тощо. Загальне відчуття таке, що жодних змін зовсім немає. Від моменту знищення управління спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка ми не маємо реального контакту зі слідством. Раніше ми постійно комунікували, а зараз жодних контактів немає. Лише за рік нам удалося визначити, які матеріали розслідування після ліквідації управління передали у ДБР і в якому стані. Цю ситуацію без матюків називають відсутністю політичної волі. Я б по-іншому якось схарактеризував", – сказав адвокат.

За його словами, просування в розслідуванні й судових розглядах найближчим часом не очікують.

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"Навесні минулого року у важливому процесі щодо розстрілу було допитано головних свідків. Це найбільше досягнення розслідування, після якого міг настати перелом в оцінюванні подій на Майдані. Свідчення треба було скомпілювати і додати до матеріалів слідства. На жаль, цього не сталося. Як адвокат я можу припускати і констатувати розумову інвалідність, неспроможність виконувати функції, заради яких люди обіймають ті чи інші позиції в слідстві, прокуратурі, суді. З якою метою вони так діють? Мені самому дуже цікаво. Сподіваюся коли-небудь поставити цим людям запитання в кримінальному процесі щодо їхньої діяльності – чому вони зробили або не зробили певні дії для розслідування вбивств на Майдані? Чекати на прорив чи позитивні рухи в розслідуванні справ Майдану найближчим часом неможливо", – резюмував Тітич.

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майдан (763) злочини проти Майдану (309) Тітич Віталій (4)


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Топ коментарі
+20
Так а зачем Коломойский и Зеленского провел в президенты и Портнова привез и Татарова назначил главным по судам у Зе? В том числе, что бы "затоптать" тему Майдана. И "мудрий наріт" с радостью за это проголосовал. Теперь, что делать?
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29.04.2021 21:37
+11
Це не физлфренія, один маланскій пітар по фамілії Портнов.
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29.04.2021 21:37
+9
Зебилы, где результаты расследований по Небесной Сотне?
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29.04.2021 21:45
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Не може бути, щоб у трупа була шизофренія.
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29.04.2021 21:33 Відповісти
Це не физлфренія, один маланскій пітар по фамілії Портнов.
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29.04.2021 21:37 Відповісти
Так а зачем Коломойский и Зеленского провел в президенты и Портнова привез и Татарова назначил главным по судам у Зе? В том числе, что бы "затоптать" тему Майдана. И "мудрий наріт" с радостью за это проголосовал. Теперь, что делать?
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29.04.2021 21:37 Відповісти
Я так розумію, що станом на квітень 2019 всі справи Майдану були передані до суду і були на стадії ухвали вироків?
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29.04.2021 22:01 Відповісти
Ти адвоката почув?
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29.04.2021 22:10 Відповісти
Видимо смысл расказанного адвокатом до тебя не дошел. Попробуй ишо раз прочесть.
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29.04.2021 22:36 Відповісти
а шо, процесс идёть, все на работе , за это платят хорошо
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29.04.2021 21:41 Відповісти
Зебилы, где результаты расследований по Небесной Сотне?
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29.04.2021 21:45 Відповісти
які результати, якщо ЗЕлений ублюдок віддав кацапам "беркутівців", які сиділи і чекали на кінець розслідування?
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29.04.2021 22:29 Відповісти
а все потому что не опозиция, а фикция"Те, що відбувається в судовому процесі у справах Майдану, - це уповільнена шизофренія", - адвокат Тітич - Цензор.НЕТ 8392
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29.04.2021 22:08 Відповісти
Дядя, ты руссиш-дебил? Виновата оппозиция, а не власть Шмаркли?
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30.04.2021 06:48 Відповісти
Вялотекущая шизофрения? Так неудивительно, если у нас такие проффессора как Кива.😐
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29.04.2021 22:51 Відповісти
Банде у власти неинтересно искать убийц Небесной Сотни. Продавать землю олигархам по 10 000 га это и есть их успех.
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29.04.2021 22:52 Відповісти
ПОРА МИЛЛИОНАМ УКРАИНЦЕВ БРАТЬ ОРУЖИЕ В РУКИ !!!
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29.04.2021 23:27 Відповісти
У юристов есть анекдот, когда сын-адвокат хвастается отцу-адвокату, что выиграл дело, которое его отец вел 20 лет. На что отец ответил, что благодаря этому делу он их 20 лет кормил. Отдельное управление по майдану, где люди получают более высокую зарплату, и на которое выделяются гранты, адвокаты, которые получают деньги и репутацию от громкого процесса, политики, играющие как на майданном, так и на антимайданном поле (ведь это классная фишка пообещать в случае своего избрания обвинительный/оправдательный приговор (в зависимости от электората) участникам процесса). Вот и весь секрет.
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30.04.2021 06:33 Відповісти
Представьте,ьчто какому нибудь следаку из Управления по майдану придется перевестись в обычное подразделение после его ликвидации. Ах, да, забыл. В случае ликвидации либо ему предложат место, где есть вакансии (а в ГБР с их зарплатами таких практически нет, разве что, в самых непрестижных регионах и депертаментах) и он уже не будет получать довесок к зарплате, либо он будет уволен по сокращению штатов и что дальше? Либо - адвокатом, которых сегодня в Украине море, либо пытаться через конкурс в какие-то денежные правоохранительные органы, либо... следаком в полицию, где ишачишь сутками, не видя белого света и не только в кабинете, а и в подвалах, описывая умершего там и пролежавшего две недели бомжа, в СИЗО, где сидящий напротив подследсьвенный кашляет на тебя кусками туберкулезных легких и все это аж за 12 кусков. Да при такой печальной перспективе дела майдана еще лет 100 будут вестись.
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30.04.2021 06:41 Відповісти
А що люди хотіли? Вони обрали після Майдану у владу того, хто створив ПР. А потім того, хто в бані перед Янеком голий танцював. Янек відбув до Москви, щоб не дратувати тут людей, але йому в Україні нічого не загрожує, бо влада не помінялась. І нікому до цього діла нема, відставку і дострокові ніхто не вимагає.
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30.04.2021 07:40 Відповісти
Та у нас "вялотекуща шизофрения" вообще по целой стране, количество зараженных больше чем COVID
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30.04.2021 10:42 Відповісти
 
 