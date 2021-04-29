"Те, що відбувається в судовому процесі у справах Майдану, - це уповільнена шизофренія", - адвокат Тітич

Адвокат сімей Небесної сотні Віталій Тітич заявив, що сторона захисту вже рік не має жодних контактів зі слідством у справах Майдану.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію він озвучив у коментарі виданню "ГОРДОН".

"Те, що відбувається в судовому процесі у справах Майдану, – це уповільнена шизофренія. Порушення процесу як такого, відкладають справи і слухання під різними приводами, деякі справи по кілька років залишаються на підготовчій стадії, відводять суддів тощо. Загальне відчуття таке, що жодних змін зовсім немає. Від моменту знищення управління спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка ми не маємо реального контакту зі слідством. Раніше ми постійно комунікували, а зараз жодних контактів немає. Лише за рік нам удалося визначити, які матеріали розслідування після ліквідації управління передали у ДБР і в якому стані. Цю ситуацію без матюків називають відсутністю політичної волі. Я б по-іншому якось схарактеризував", – сказав адвокат.



За його словами, просування в розслідуванні й судових розглядах найближчим часом не очікують.

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"Навесні минулого року у важливому процесі щодо розстрілу було допитано головних свідків. Це найбільше досягнення розслідування, після якого міг настати перелом в оцінюванні подій на Майдані. Свідчення треба було скомпілювати і додати до матеріалів слідства. На жаль, цього не сталося. Як адвокат я можу припускати і констатувати розумову інвалідність, неспроможність виконувати функції, заради яких люди обіймають ті чи інші позиції в слідстві, прокуратурі, суді. З якою метою вони так діють? Мені самому дуже цікаво. Сподіваюся коли-небудь поставити цим людям запитання в кримінальному процесі щодо їхньої діяльності – чому вони зробили або не зробили певні дії для розслідування вбивств на Майдані? Чекати на прорив чи позитивні рухи в розслідуванні справ Майдану найближчим часом неможливо", – резюмував Тітич.

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