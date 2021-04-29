Головні новини 29 квітня: Галущенко очолив Міненерго, Коболєв оскаржить звільнення у суді

Галущенко очолив Міненерго, Коболєв оскаржить своє звільнення в суді, Європарламент ухвалив різку резолюцію проти РФ, - головні новини України та світу.

Галущенко став міністром енергетики

За призначення проголосували 305 народних депутатів. Герман Галущенко обіцяє до найближчого місяця представити конкретний план роботи на чолі міністерства, а до 1 липня - нову модель формування тарифів для населення. Нового міністра розкритикував з трибуни нардеп Лерос: він стверджує, що поліція розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного привласнення коштів "Енергоатома" Галущенком і його колегою, а сам Галущенко незаконно отримав в "Енергоатомі" 278 тис. грн премії.

Коболєв оскаржить звільнення з "Нафтогазу" в суді

"Андрій Володимирович Коболєв має намір оскаржити своє звільнення, однак підкреслив, що ці процеси не будуть впливати на роботу Групи", - повідомили в "Нафтогазі". Особисто Коболєв пообіцяв, що не буде влаштовувати скандалів, коли йтиме, і залишає Вітренку ключі від кабінету.

Видання "Дзеркало тижня" пише, що Коболєва звільнили, бо він не дав пустити на "Велике будівництво" 50 млрд грн, накопичені в резервах "Нафтогазу". Офіційна позиція влади - звільнений через низькі показники роботи.

Посли країн "Великої сімки" нагадали в зв'язку з його відставкою, як важливо виключити політичне втручання в управління держпідприємствами. А Bloomberg пише, що звільнення Коболєва може погано вплинути на переговори України і МВФ.

Найєма скоротили з "Укроборонпрому"

Посада заступника Генерального директора за активами, яку він посідає, буде ліквідована. В цілому штат Укроборонпрому буде оптимізований на 10%. "Мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним", - повідомив Найєм.

Європарламент прийняв антиросійську резолюцію

Резолюція передбачає, що в разі вторгнення в Україну Росія буде відключена від SWIFT, і у неї перестануть купувати енергоносії. Європарламент закликає Росію вивести свої війська з тимчасово окупованих територій Донбасу і повернути Україні контроль над окупованими Кримом і Севастополем. Кулеба подякував євродепутатам за підтримку.

ФСБ заявляє про затримання українських "радикалів"

Російські силовики повідомили про затримання 16 прихильників української молодіжної радикальної спільноти "М.К.У." - "Маніяки. Культ вбивств". Це націонал-соціалістичний "культ" так званих скінхедів, представники якого публікували в інтернеті відео нападів на людей.

Послідовників цієї групи затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі та інших містах Росії.

МЗС України повідомлень про затримання наших громадян не отримувало.

Моргенштерна не пустять в Україну

За поданням СБУ реп-виконавця та музиканта Валєєва Алішера (відомий за псевдонімом Моргенштерн) включили в перелік осіб, які є загрозою нацбезпеці.

Реакція на марш на честь дивізії СС "Галичина"

Якщо коротко: всі проти. Рада засудила ходу, яка популяризує війська СС. Посол Німеччини заявила, що організації, які борються за Україну, не повинні асоціюватися з підрозділами Ваффен СС. Разумков сказав, що "Сьогодні точно Україні не треба популяризувати війська СС", а Дробович - що "Прославлення військ СС - це неприпустимо для європейської країни".