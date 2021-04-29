Після року роботи в Антарктиді полярники 25-ї експедиції прибули в Україну. ФОТО
Після року роботи на станції "Академік Вернадський" 25-та українська антарктична експедиція прибула в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Національного антарктичного наукового центру.
"Команда прилетіла в аеропорт "Бориспіль" сьогодні, 29 квітня 2021 року. Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців. Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем не надто прихильну цього разу протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому. Сльози радості, обійми та шампанське – так наших полярників і полярниць зустрічали в "Борисполі" їхні рідні, друзі та колеги", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, здійснював посильний ремонт.
З приїздом сезонного загону роботи з модернізації станції значно активізувалися, зокрема, був залитий фундамент і встановлено новий потужний кран, замінена система опалення, встановлена антена для безлімітного інтернету. Сезонна команда включала також учених, які працювали за окремими програмами досліджень.
Нагадуємо, 26-українська антарктична експедиція дісталася до станції "Академік Вернадський", її учасники проведуть в Антарктиді близько 13 місяців.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
Жінка на базарі біля фруктового прилавку:
- Дайте ківі, будь ласка 🥝
Продавчиня:
- Сама йому, блть, давай...
1993 року Кива став батьком у 16 років, у нього народилась донька Катерина. Син Георгій народився 2012 року від іншої жінки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE2019-11 [11] У грудні 2019-го народилась третя дитина - донька Маріяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63 [63] .
2018 року зустрічався з Катериною Мазур
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Люди і верховній раді постійно "працюють". І що з того нам?