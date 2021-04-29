Після року роботи в Антарктиді полярники 25-ї експедиції прибули в Україну. ФОТО

Після року роботи на станції "Академік Вернадський" 25-та українська антарктична експедиція прибула в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Національного антарктичного наукового центру.

"Команда прилетіла в аеропорт "Бориспіль" сьогодні, 29 квітня 2021 року. Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців. Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем не надто прихильну цього разу протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому. Сльози радості, обійми та шампанське – так наших полярників і полярниць зустрічали в "Борисполі" їхні рідні, друзі та колеги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, здійснював посильний ремонт.

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З приїздом сезонного загону роботи з модернізації станції значно активізувалися, зокрема, був залитий фундамент і встановлено новий потужний кран, замінена система опалення, встановлена ​​антена для безлімітного інтернету. Сезонна команда включала також учених, які працювали за окремими програмами досліджень.

Нагадуємо, 26-українська антарктична експедиція дісталася до станції "Академік Вернадський", її учасники проведуть в Антарктиді близько 13 місяців.