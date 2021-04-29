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Після року роботи в Антарктиді полярники 25-ї експедиції прибули в Україну. ФОТО

Після року роботи на станції "Академік Вернадський" 25-та українська антарктична експедиція прибула в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Національного антарктичного наукового центру.

Після року роботи в Антарктиді полярники 25-ї експедиції прибули в Україну 01

"Команда прилетіла в аеропорт "Бориспіль" сьогодні, 29 квітня 2021 року. Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців. Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем не надто прихильну цього разу протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому. Сльози радості, обійми та шампанське – так наших полярників і полярниць зустрічали в "Борисполі" їхні рідні, друзі та колеги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, здійснював посильний ремонт.

Також читайте: Тіло полярника Омеляновича, який вчинив самогубство у травні на станції "Академік Вернадський", завтра доставлять в Україну, - НАНЦУ

З приїздом сезонного загону роботи з модернізації станції значно активізувалися, зокрема, був залитий фундамент і встановлено новий потужний кран, замінена система опалення, встановлена ​​антена для безлімітного інтернету. Сезонна команда включала також учених, які працювали за окремими програмами досліджень.

Нагадуємо, 26-українська антарктична експедиція дісталася до станції "Академік Вернадський", її учасники проведуть в Антарктиді близько 13 місяців.

Антарктида (99) полярники (37)


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Топ коментарі
+8
Отлично, а сейчас туда отправьте 95-й квартал, пусть остынут
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29.04.2021 23:10
+7
Свіжий жарт гумору, знайшов у коментах на Тишлангу.

Жінка на базарі біля фруктового прилавку:
- Дайте ківі, будь ласка 🥝
Продавчиня:
- Сама йому, блть, давай...
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30.04.2021 04:44
+6
От би Зеленського туди відправити...
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29.04.2021 23:16
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Отлично, а сейчас туда отправьте 95-й квартал, пусть остынут
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29.04.2021 23:10 Відповісти
От би Зеленського туди відправити...
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29.04.2021 23:16 Відповісти
с петей на пару...
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29.04.2021 23:44 Відповісти
В ось таку експедицію:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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30.04.2021 04:47 Відповісти
вместе с ******... и пусть там поговорят тет-а-тет.
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30.04.2021 05:10 Відповісти
В Антарктиду відправляти трохи стрьомно: може вернутися. Та й льодовики через візит нашого Бідоносця можуть почати незворотнім чином масштабно танути. З усіма жахливими для цілого світу наслідками. А от з Марсу йому повернутися - дзуськи!
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30.04.2021 13:32 Відповісти
Це вони ще не знають про успіхи нових українських науКІВців
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29.04.2021 23:19 Відповісти
Свіжий жарт гумору, знайшов у коментах на Тишлангу.

Жінка на базарі біля фруктового прилавку:
- Дайте ківі, будь ласка 🥝
Продавчиня:
- Сама йому, блть, давай...
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30.04.2021 04:44 Відповісти
А дають же ж--------
1993 року Кива став батьком у 16 років, у нього народилась донька Катерина. Син Георгій народився 2012 року від іншої жінки.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE2019-11 [11] У грудні 2019-го народилась третя дитина - донька Маріяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63 [63] .
2018 року зустрічався з Катериною Мазур
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30.04.2021 06:15 Відповісти
Точно Вам кажу: пора киву на Занзібар відрядити. Для отримання нових вражень і https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 радикальної зміни життєвих пріоритетів .
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30.04.2021 13:40 Відповісти
Мне всегда было интересно,какой от них толк?Лед со снегом изучают?? Деньги на ветер
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29.04.2021 23:36 Відповісти
Охороняють людство від прадавнього богомерзенного зла, яке спить, вморожене в кригу мільйони років тому... Безіменні Старі, що прийшли сюди з-за найтемніших кутів Всесвіту, де часопростір викривлений і роздирає розум... Де свідомість на межі повної анігіляції, а за межею в ядерному Хаосі вищать сопілки безформених і слизьких прислужників Азатота.
,,,;,;,,,
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30.04.2021 04:00 Відповісти
Жаль людей, що повернулися... У них імунітет навіть до звичайних хвороб "дистрофований. ТОвариш, після повернення, років кілька хворів застудними захворюваннями... Адже в Антарктиді хвороботворних мікробів людського суспільства, немає, і організм "розслабляється"... І от вони, з "розслабленим" імунітетом, повертаються в країну, охоплену смертоносною пандемією... ЖАХ!!!
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30.04.2021 04:15 Відповісти
Є таке... На арктичних станціях, наскільки знаю, приблизно те саме. Але в Антарктиці ще більш дубоподібно, взимку доходить майже до -100°C 🥶🥶🥶 Тому й біосфера там мінімальна, особливо вглиб континенту.
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30.04.2021 04:23 Відповісти
Та хворів він, після Антарктиди, постійно... Регулярно, разів два за зиму, простуджувався... Може це і далося йому взнаки, коли "Ковід" хватонув... Дружина оклигала, а він - ні... Чого й подумав про цих людей... Їм берегтися треба найбільше...
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30.04.2021 04:33 Відповісти
Нечто не нашли - значит экспедиция бесполезна...
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29.04.2021 23:44 Відповісти
А також богомерзенних Старців із головами морських зірок і протошогготів у крижаних печерах Хребтів Божевілля... І щось таке, про що пошепки розповідають передчасно посивілі від трансцендентного жаху професори Міскатонікського університету ,,,;,;,,,
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30.04.2021 04:06 Відповісти
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30.04.2021 13:11 Відповісти
Щоб кацап - та не "висрався"... Мій товариш, біолог,пробув у Антарктиці рік...Він на польській станції працював, у рамках обміну..... Казав - тих матеріалів, що він набрав там, полякам і нашим вистачить для систематизації та вивчення, на кілька років уперед ...А люди там постійно працюють...
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30.04.2021 04:08 Відповісти
Там в кригу вморожено багато чого, одних архаїчних форм життя - вивчати вистачить надовго.
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30.04.2021 04:26 Відповісти
Колись прочитав цікаву сентенцію: "Леви, крокодили і акули вбивають десятки людей. Малярія, жовта лихоманка - сотні тисяч... А ле люди бояться саме тварин, а не мікробів...".
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30.04.2021 04:37 Відповісти
P.S.: а якщо Говард Філіпс Лавкрафт таки щось знав, то там взагалі дуже обережно треба усе досліджувати... Щоб не розбудити те, що будити не варто.
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30.04.2021 04:38 Відповісти
Що, "любитель" Лавкрафта? "Мучу" зараз, том ІІІ його збірки... Не більше кількох сторінок з "один підхід", бо "дим з вух іти починає"... Хочу розібраться у психології автора...
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30.04.2021 05:12 Відповісти
При чому тут кацап, не зрозуміло.
Люди і верховній раді постійно "працюють". І що з того нам?
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30.04.2021 13:12 Відповісти
Після року роботи в Антарктиді полярники 25-ї експедиції прибули в Україну - Цензор.НЕТ 7515
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30.04.2021 09:26 Відповісти
 
 