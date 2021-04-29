Першого командувача ССО України Луньова нагороджено орденом Почесного Легіону президента США. ФОТО
Орден Почесного Легіону (Legion of Merit) від президента Сполучених Штатів Америки отримав перший командувач Сил спеціальних операцій ЗС України генерал-лейтенант Ігор Луньов.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ССО України.
Нагороду вручив Командувач сил спеціальних операцій Збройних Сил США у Європі генерал-майор Девід Тейбор.
Також військовою нагородою Збройних Сил США "Медаллю за взірцеву службу" було нагороджено одного з офіцерів командування ССпО.
Церемонія відбулася під час оперативно-стратегічного збору з керівним складом Збройних Сил України.
Топ коментарі
+39 Светлана Науменко
показати весь коментар29.04.2021 23:34
+30 Алла Новосад #194524
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+24 Алекс Мышкевич
показати весь коментар29.04.2021 23:44
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Генерал-лейтенант І.Луньов.
Це той,кого Єрмак зразу з посади зняв,як тільки в офіс презідєнта дорвався...
Казав і казатиму,не називайте Єрмака проросійським.
Він не проросійський. Він російський.
Порядність "дорогого стоит"......
Но то при Порохе и вчера,
А сегодня и при ЗЕле в фоворе генералы-воры
Чому? Стосовно Луньова були пояснення:
- від Хомчака - "У тому, що дехто не віддав військове вітання президенту, я не бачу ніякого подвійного дна. По-перше, я чудово знаю генерала Луньова, ніяких викликів він не кидає, він добросовісний, порядний генерал, який виконує свої обов'язки. Можливо, перехвилювався." (https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/24/7216014 тут )
- від самого Луньова - "Ніякого подвійного дна у цих діях немає. Це рефлекторна дія без будь-якого підтексту. Ті, хто проходив службу в армії, знають, що при перебуванні в розгорнутому одношеренговому строю рука до головного убору не прикладається. Незважаючи на те, що нас інструктували. Але це суто рефлекторна моя необачність." (https://www.radiosvoboda.org/a/news-komanduvach-sso-zelenskyy/30073167.html тут )
Стосовно Грицака ніяких пояснень не було. Схоже, що це дійсно був його свідомий демарш.
Французский легион был создан https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 9 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1831 года королём https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_I Луи-Филиппом I на основе нескольких https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeaux_et_uniformes_des_r%C3%A9giments_%C3%A9trangers_au_service_de_l%27Ancien_R%C3%A9gime полков-предшественников .
О́рден Почётного легио́на (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Ordre national de la Légion d'honneur) - французский национальныйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) орден (организация) , учреждённый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82 Наполеоном Бонапартом https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 19 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1802_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1802 года по примеруhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0 рыцарских орденов .
Правда вооружённая, снаряжённая, обеспеченная и защищённая Францией.
Нормальные такие наёмники)))
Там где страшно самим "лягушатникам", там нормальные бойцы легиона.
Изучайте.
Заодно, изучите моральную сторону "заробитчан".
Участник Великой Отечественной войны. С 15 июня 1941 года в составе Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа.
В 1941-1946 годах - во фронтовом ансамбле, в 1947-1948 годах - солист Ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А.В. Александрова, в 1948-1966 годах - артист Москонцерта.
У нас таких, в армії, називали "балалайкин полк"...
Для подобных сичкиных, существовало даже отдельное балалаечное училище))))
Пример "балалаечного"... Это к тому что, 4 полновесных года, учиться на "начальника клуба". Это реально очень серьёзно было))) Зато, от большого желания, ВС умудрялись ещё и "пиджаков" набирать. Некомплект командиров взводов. Вот уж реальность!
Я не про пропаганду. Про суть обучения. Взяв за основу данные по политическим училищам совка, можно долго биться головой об стену))) Но иметь отдельный факультет "начальников клубов". Реально - нельзя стоять рядом с падающей бомбой. Точно с таким расчётом, можно было содержать факультет "помощников командиров по точному пулемётному огню" или "начальников отделов по тяжёлым пулемётам". Однако... Епишев, был доволен, своим стадом)))
Беда, в том что, их действия вызывают водоворот говна.