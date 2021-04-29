Першого командувача ССО України Луньова нагороджено орденом Почесного Легіону президента США. ФОТО

Орден Почесного Легіону (Legion of Merit) від президента Сполучених Штатів Америки отримав перший командувач Сил спеціальних операцій ЗС України генерал-лейтенант Ігор Луньов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування ССО України.

Нагороду вручив Командувач сил спеціальних операцій Збройних Сил США у Європі генерал-майор Девід Тейбор.

Також військовою нагородою Збройних Сил США "Медаллю за взірцеву службу" було нагороджено одного з офіцерів командування ССпО.

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Церемонія відбулася під час оперативно-стратегічного збору з керівним складом Збройних Сил України.