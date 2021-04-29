На ключових посадах у ДФС розставлені люди, наближені до начальника ГУ у боротьбі з фінансовими злочинами Ткаченка, - "слуга народу" Холодов

Вертикаль Державної фіскальної служби складається з "своїх людей" на ключових постах, які зацікавлені в "зливі" боротьби з тіньовими ринками.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "Слуги народу" Андрій Холодов, інформує Цензор.НЕТ.

"З преспублікацій повідомили, що хтось Андрій Гмирін - колишній заступник голови КПП Києва та співробітник Міндоходів за часів Януковича фактично керує ключовими підрозділами центрального підрозділу ГФС та низкою регіональних управлінь через Володимира Ткаченка - керівника Державні фінансові злочини.

Зокрема, Гмирин та Ткаченко працювали разом у БЕП Святошинського району. А після звільнення звідти, разом ми опинилися в структурі Міндоходів.

Сьогодні на ключових постах в ГУ ФКС розміщені люди, близькі до Ткаченка, які раніше працювали з ним у різних структурах, а саме:

1. Віталій Ясинський - начальник Головного управління внутрішньої безпеки ДФС.

2. Віталій Безп 'ятчук - виконувач обов' язків заступника Голови ГУ ДСНС України у Києві.

3. Ярош - перший заступник Ткаченко в Головному управлінні з протидії фінансовим злочинам.

4. Вадим Шубін - виконувач обов ' язків начальника ГУ НП у Києві.

5. Любомир Лоневський - в.о. голови райдержадміністрації у Львові.

6. Володимир Костенко - радник Мельника. До речі, він теж працював у Міндоходів до 2014 року

7. Сергій Копиця - в.о. Голови ГУ ДСНС України у Київській області.

8. Максим Резніченко - керівник Офісу основних платників податків ДФС.

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"У 2013 році нинішній глава ДФС Вадим Мельник працював разом з Андрієм Гмиріним в Міндоходов і зборів, яке очолював втікач Олександр Клименко. ... Ось так сьогодні створена вертикаль в ДФС із "своїх людей" на ключових постах. Як стверджують ЗМІ, таким чином Гмирін повністю контролює Мельника", - пише Холодов.

Також, за його даними, саме в інтересах Ткаченка і Гмиріна Мельник почав реорганізацію ДФС, адже хаос під час змін дозволяє звільняти частину людей і призначати на їх місця свої кадриІ

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"Пишуть, що головна мета всього цього - пролізти будь-яким способом в структуру БЕБ. Тепер стає зрозумілим, чому ДФС не вказує жодних результатів в боротьбі з тіньовими ринками. Їм усім просто вигідно максимально затягувати і зливати справи", - додав Холодов



