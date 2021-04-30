Кількість постраждалих під час конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб, - МОЗ Киргизстану
Кількість постраждалих під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану й Таджикистану збільшилася до 96 осіб, повідомив координатор МОЗ у Баткенській області Арзибек Борубеков.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Кількість постраждалих у результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб", - сказав Борубеков журналістам у п'ятницю.
За його словами, кількість загиблих не змінилася і становить три людини.
При цьому Борубеков повідомив, що 38 із 96 постраждалих літаком відправлені до Бішкека для подальшого лікування.
В УВС Баткенської області повідомили Інтерфаксу, що "вздовж автомобільної дороги поруч з киргизько-таджицьким кордоном горять кілька будинків, що належать громадянам Киргизії, а також магазини, автозаправки та інші об'єкти". Очевидці повідомляють про факти пограбування магазинів.
Ситуація на кордоні Киргизстану й Таджикистану загострилася в четвер, між військовими двох країн виникла перестрілка. Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.
Попри заяви влади про досягнення домовленостей щодо припинення вогню, очевидці на місцях повідомляють про перестрілки на кордоні Киргизстану й Таджикистану, про підпали і пожежі в селах Киргизстану і стягуванні військової техніки.
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