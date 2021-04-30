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Кількість постраждалих під час конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб, - МОЗ Киргизстану

Кількість постраждалих під час конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб, - МОЗ Киргизстану

Кількість постраждалих під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану й Таджикистану збільшилася до 96 осіб, повідомив координатор МОЗ у Баткенській області Арзибек Борубеков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кількість постраждалих у результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб", - сказав Борубеков журналістам у п'ятницю.

За його словами, кількість загиблих не змінилася і становить три людини.

При цьому Борубеков повідомив, що 38 із 96 постраждалих літаком відправлені до Бішкека для подальшого лікування.

В УВС Баткенської області повідомили Інтерфаксу, що "вздовж автомобільної дороги поруч з киргизько-таджицьким кордоном горять кілька будинків, що належать громадянам Киргизії, а також магазини, автозаправки та інші об'єкти". Очевидці повідомляють про факти пограбування магазинів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалася стрілянина: повідомляється про 18 постраждалих і одного загиблого. ВIДЕО

Ситуація на кордоні Киргизстану й Таджикистану загострилася в четвер, між військовими двох країн виникла перестрілка. Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.

Попри заяви влади про досягнення домовленостей щодо припинення вогню, очевидці на місцях повідомляють про перестрілки на кордоні Киргизстану й Таджикистану, про підпали і пожежі в селах Киргизстану і стягуванні військової техніки.

Також читайте: Киргизстан і Таджикистан домовилися про припинення вогню і відведення техніки

Автор: 

конфлікт (443) Киргизстан (145) Таджикистан (43)


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Топ коментарі
+9
Сейчас лаптеногие начнут и тем и другим поставлять вооружение и советников
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30.04.2021 04:17
+6
Наверно, нападение на Киргизию руками таджиков. Все таки не зря Шойгу в Таджикистан приезжал.
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30.04.2021 06:05
+6
Киргизы,когда-то,владели огромными территориями,которые тянулись до Якутии. Потому северные Алени могли бы сидеть тихо,но они решили по другому.И сейчас киргизы,наверняка,вспомнят о своих территориях захваченными мацковскими оккупантами!
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30.04.2021 06:41
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Ну скільки там майданів пройшло в тому Киргизстані хто рахував? Після останього там президентом став Садир Жапаров, чувачок строїть диктатуру точно як наш дебілкуватий малюк але набагато швидше.
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30.04.2021 00:59 Відповісти
Наркотраффик делят, наверное.
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30.04.2021 02:30 Відповісти
Там гірше... Без наркоти тільки "ломка" буває, а без води - смерть... Починаються війни за воду... Не здивуюся, якщо у майбутньому почнуться сутички між КазахстаномТуркменією, Киргизією і Узбекистаном, за Сирдар"ю і Амудар"ю. Війни були і раніше, але воювали мечами і стрілами, а будуть - танками і авіацією...
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30.04.2021 04:02 Відповісти
Війна потрібна х.уйлу
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30.04.2021 07:04 Відповісти
А вода - таджикам і киргизам. Бо їсти хочуть вони, а не Путін. Той лише використовує ситуацію у своїх інтересах...
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30.04.2021 07:08 Відповісти
Наверно, нападение на Киргизию руками таджиков. Все таки не зря Шойгу в Таджикистан приезжал.
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30.04.2021 06:05 Відповісти
100% оттуда торчит хобот и уши раши, им сейчас правдами и неправдами нужно отвлекать мир от своих действий в Украине, от принятой резолюции в Европе против лаптеногих. Поэтому ждите обострений везде- Сирия, Карабах , Ливан, ЦАР- везде, где они сейчас уже залезли в конфликты - везде будут етить-колотить твари. Ну и нас шантажировать и пугать со всех сторон всеми возможными способами
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30.04.2021 09:02 Відповісти
Ірак та Лівію ще забув.
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30.04.2021 11:29 Відповісти
Настоящая горячая международная дружба, Сталина на них нет !
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30.04.2021 02:55 Відповісти
Сейчас лаптеногие начнут и тем и другим поставлять вооружение и советников
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30.04.2021 04:17 Відповісти
Вооружением это уже не назвать, там деградация полная.
Так хотели напугать США, что испугались сами!
https://www.youtube.com/watch?v=zuRY2nM-E7o
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30.04.2021 12:10 Відповісти
Киргизы,когда-то,владели огромными территориями,которые тянулись до Якутии. Потому северные Алени могли бы сидеть тихо,но они решили по другому.И сейчас киргизы,наверняка,вспомнят о своих территориях захваченными мацковскими оккупантами!
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30.04.2021 06:41 Відповісти
Похоже кремлёвские активно создают повод для создания в этом регионе "миротворческих" баз для противодействия Турции.
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30.04.2021 12:02 Відповісти
 
 