Кількість постраждалих під час конфлікту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб, - МОЗ Киргизстану

Кількість постраждалих під час збройного конфлікту на кордоні Киргизстану й Таджикистану збільшилася до 96 осіб, повідомив координатор МОЗ у Баткенській області Арзибек Борубеков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Кількість постраждалих у результаті інциденту на киргизько-таджицькому кордоні збільшилася до 96 осіб", - сказав Борубеков журналістам у п'ятницю.

За його словами, кількість загиблих не змінилася і становить три людини.

При цьому Борубеков повідомив, що 38 із 96 постраждалих літаком відправлені до Бішкека для подальшого лікування.

В УВС Баткенської області повідомили Інтерфаксу, що "вздовж автомобільної дороги поруч з киргизько-таджицьким кордоном горять кілька будинків, що належать громадянам Киргизії, а також магазини, автозаправки та інші об'єкти". Очевидці повідомляють про факти пограбування магазинів.

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Ситуація на кордоні Киргизстану й Таджикистану загострилася в четвер, між військовими двох країн виникла перестрілка. Обидві сторони звинуватили одна одну в ескалації напруженості.

Попри заяви влади про досягнення домовленостей щодо припинення вогню, очевидці на місцях повідомляють про перестрілки на кордоні Киргизстану й Таджикистану, про підпали і пожежі в селах Киргизстану і стягуванні військової техніки.

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