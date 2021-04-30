12-річна дівчинка померла в Одесі. Вона намагалася схуднути і довела себе до анорексії, - Нацполіція
29 квітня в одній з лікарень Одеси померла 12-річна дівчинка, у якої був діагноз "анорексія".
Як передає Цензор.НЕТ, про це поінформувала пресслужба обласної поліції.
За даними "Думської", шестикласницю госпіталізували напередодні вранці в стані крайнього виснаження: вона важила 20 кг.
У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження через смерть дитини. Подію кваліфікували як злісне невиконання зобов'язань з догляду за дитиною.
"Попередньо встановлено: малолітня намагалася схуднути і довела організм до критичного стану. Нині поліцейські встановлюють, як у повноцінній сім'ї, яка характеризується позитивно, могла статися така трагедія", - йдеться в релізі.
"Думська" пише, що дівчинка була відмінницею, "мріяла стати моделлю і навіть брала участь у кастингах".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мама мріяла втілити в доньці власні юнацькі амбіції і в результаті вбила дитину...
кто-то против категорически, но в основном "на ура" (когда не анорексия, а спортивная стройность)