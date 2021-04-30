УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10792 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
14 698 28

Місія ОБСЄ виявила на окупованій частині Донецької області сучасні російські броньовики "Есаул"

Місія ОБСЄ виявила на окупованій частині Донецької області сучасні російські броньовики

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій Донецької області 15 сучасних російських броньованих автомобілів УАЗ "Есаул", які виготовляються виключно на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 29 квітня.

"Російська Федерація продовжує постачати своїм незаконним збройним формуванням на сході України сучасне російське озброєння, що виробляється лише в Росії. 14 квітня СММ вперше помітила 15 броньованих транспортних засобів УАЗ "Есаул" поблизу окупованого села Олександрівське, за 21 км від лінії зіткнення", - заявив він.

За словами українського посла, замість того, щоб продовжувати розпалювати насильство на Сході, російська сторона має зосередити свої зусилля на виконанні своєї частини зобов’язань на безпековому треку Мінських домовленостей. Він також повідомив, що протягом минулого тижня внаслідок порушення перемир’я з боку збройних формувань РФ загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 200 порушень режиму тиші в Донецькій області зафіксувала місія ОБСЄ

Автор: 

армія рф (17250) ОБСЄ (3502) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Суки. они нам еще уазиками с телескопом пейзаж портят. Кто этот металлолом разгребать будет?
показати весь коментар
30.04.2021 01:43
+7
Есаул-есаул, ихтамнет-ихтамнет...
показати весь коментар
30.04.2021 01:30
+5
а таблетку броньованою коли зроблять ?
показати весь коментар
30.04.2021 01:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Есаул-есаул, ихтамнет-ихтамнет...
показати весь коментар
30.04.2021 01:30 Відповісти
а таблетку броньованою коли зроблять ?
показати весь коментар
30.04.2021 01:36 Відповісти
По словам украинского посла, вместо того, чтобы продолжать разжигать насилие на востоке Украины, российская сторона сосредоточить свои усилия на выполнении своей части обязательств на сфере безопасности трека Минских договоренностей.

https://censor.net/ru/n3262947
показати весь коментар
30.04.2021 01:41 Відповісти
...вместо того, чтобы продолжать разжигать насилие на востоке Украины... WTF???

на выполнении своей части обязательств на сфере безопасности трека Минских
показати весь коментар
30.04.2021 01:42 Відповісти
в оригинале - смысл другой.. но транслейтор - та еще подстава
За словами українського посла, замість того, щоб продовжувати розпалювати насильство на сході України, російська сторона має зосередити свої зусилля на виконанні своєї частини зобов'язань на безпековому треку Мінських домовленостей. Він також повідомив, що протягом минулого тижня внаслідок порушення перемир'я з боку збройних формувань РФ загинув один українських військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.
показати весь коментар
30.04.2021 01:47 Відповісти
Подозреваю, что пропустили слово "должна",. Но что такое "трек Минских договоренностей" это ХЗ. Может так с кацапами и надо - они херню несут и им в ответ такое же. Пусть репу чешут
показати весь коментар
30.04.2021 01:47 Відповісти
Суки. они нам еще уазиками с телескопом пейзаж портят. Кто этот металлолом разгребать будет?
показати весь коментар
30.04.2021 01:43 Відповісти
Ну, це просто труна на колесах, нехай таких побільше завозять.
показати весь коментар
30.04.2021 01:49 Відповісти
Соглашусь. Особенно бронированный брезент в кормовой части впечатляет.
показати весь коментар
30.04.2021 07:00 Відповісти
Лучше пулемет и ПТУР на горбу тягать? Мобильная, проходимая и опасная штука для украинской бронетехники. И не надо на диване щеки надувать...
показати весь коментар
30.04.2021 09:35 Відповісти
отето оно? https://youtu.be/cxy-UbIdb-g
показати весь коментар
30.04.2021 07:06 Відповісти
Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной части Донецкой области современные российские броневики "Есаул" - Цензор.НЕТ 106
показати весь коментар
30.04.2021 07:09 Відповісти
У этого лобовая броня толщиной в голову.
показати весь коментар
30.04.2021 07:43 Відповісти
такий рафінований дебіл з генеральськими погонами - явно чий-то синок був
показати весь коментар
30.04.2021 08:23 Відповісти
Походу ракета неоткалибрована...
https://www.google.com/amp/s/focus.ua/amp/world/481459-rossiya-provela-neudachnyy-zapusk-raket-kalibr-s-fregata-marshal-shapovnikov-video
показати весь коментар
30.04.2021 07:45 Відповісти
Она же ещё и торпеда, правда тоже с непредсказуемой траекторией.
показати весь коментар
30.04.2021 08:45 Відповісти
На превеликий жаль, ракета не поцілила у фрегат. Відео запорола, скотиняка)
показати весь коментар
30.04.2021 12:05 Відповісти
Потрібно було "Хаммер" завезти.І не спалились би і Амерікосів підставили.
показати весь коментар
30.04.2021 07:49 Відповісти
Надо наших предупредить, шоб не стреляли. Вдруг поцарапают, а Зе платить
показати весь коментар
30.04.2021 08:16 Відповісти
Перший мій,щоб не поцарапать -..візьмемо на Галю..
показати весь коментар
30.04.2021 11:39 Відповісти
ржака..."обнаружили", да неделю назад открыто в инете сепарня постила фотки с этими корчами, типа для милиции
показати весь коментар
30.04.2021 09:54 Відповісти
https://rg.ru/2021/04/01/mobilnaia-rota-dnr-poluchila-*************-s-pulemetami-i-ptur.html
показати весь коментар
30.04.2021 09:56 Відповісти
А "Байрактари" знають, що вони броньовані ?..
показати весь коментар
30.04.2021 10:25 Відповісти
Энто же "мирные шахтеры" случайно в шахте нашли. Надо распечатать данное фото на нождачной бумаге и каждой говорящей жопе из ОПЗЖ быть по е#алу - когда они говорят о "гражданском конфликте".
показати весь коментар
30.04.2021 10:38 Відповісти
Та военторг, шо вы ото придумали?
показати весь коментар
30.04.2021 11:39 Відповісти
 
 