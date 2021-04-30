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Соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика

Соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика

Соратник Олексія Навального Леонід Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів політика.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Медуза.

Як ідеться в телеграм-каналі Волкова, колишні штаби стануть самостійними політичними організаціями, "які займатимуться розслідуваннями і виборами, громадськими кампаніями та мітингами".

Збереження роботи мережі штабів Навального в нинішньому вигляді неможливе: це негайно буде підведено під статтю про екстремізм і спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах, хто співпрацює з ними, хто їм допомагає. Не допоможе жодний ребрендинг; ми не зможемо навіть вдати, що це тепер якась інша організація - лише "експерти" зі слідчого комітету вирішуватимуть, це інша організація або та ж сама, і тут вже не треба бути експертом, щоб передбачити, що вони вирішать. На жаль, працювати в таких умовах неможливо. Ми офіційно розпускаємо мережу штабів Навального.

У середині квітня прокуратура Москви вимагала визнати екстремістськими організаціями штаби Навального і два фонди політика - Фонд боротьби з корупцією та Фонд захисту прав громадян. У межах судового розгляду організаціям призначили заборону вчинення певних дій, а штаби Навального почали зупиняти свою роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Регіональні штаби Навального припиняють роботу і заморожують соцмережі

Автор: 

репресії (1621) росія (64969) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+18
ОПЗЖистів потрібно видворити із України і позбавити відвертих колаборантів і зрадників , украінського громадянства , так як
всі вони мают рашинські паспорти і громадянство РФ !
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30.04.2021 02:10
+15
А в Україні відверті вороги з жОПЗЖ себе чудово почувають....
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30.04.2021 02:01
+12
Говёный скотный двор.
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30.04.2021 03:41
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А в Україні відверті вороги з жОПЗЖ себе чудово почувають....
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30.04.2021 02:01 Відповісти
Тобто нам потрібно брати приклад з путінської раші? Може вже одразу сталінський совок? Чого на дрібниці рзмінюватись? Ми - цивілізована європейська країна, яка законним ляхом доведе хибність тверджень від опзж та інших
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30.04.2021 06:43 Відповісти
баньте цю кацапську сволоту.
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30.04.2021 07:00 Відповісти
Віктор Терещенко 10c941a7 Вам треба вимикати мізкі перш ніж щось писати, як що є. А Україні треба нормальні суди та СБУ , вже є докази що медвечук спонсор терористів а він досі на волі. Усі хто їздить до ворога під час війни теж на волі. Совок не треба, треба робити як Ізраїль робить з ворогами та зрадниками чи я Америка.
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30.04.2021 10:15 Відповісти
#вмикати мізкі.
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30.04.2021 10:16 Відповісти
А можна інформацію про те, кого посадили в США чи Ізраїлі за поїздки до СРСР чи РФ?
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30.04.2021 22:57 Відповісти
Кажу ж.... мізкі вмикай... хоча як ти зрозуміти це зможеш.... замкнене коло.
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01.05.2021 03:10 Відповісти
Шо ,писец? Все кацапы дружно любят *****? Зачем протестовать, их и так неплохо кормят. Правда без санкционных продуктов, теперь и пива чешского, но то фигня. Барский сапог милее.
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30.04.2021 02:07 Відповісти
ОПЗЖистів потрібно видворити із України і позбавити відвертих колаборантів і зрадників , украінського громадянства , так як
всі вони мают рашинські паспорти і громадянство РФ !
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30.04.2021 02:10 Відповісти
Брать пример с параши?
Чем вы лучше их?
Ничем.
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30.04.2021 07:00 Відповісти
диви, чи ця мерзота на світло лізе. Баньте кацапську нечисть.
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30.04.2021 07:01 Відповісти
За уралом электричество дали?
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30.04.2021 07:25 Відповісти
И стоило было играть в цацки-пецки... Каарочи , из Навального имперец - никудышний, даже на самозванца не потянул...
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30.04.2021 02:13 Відповісти
на єту силу нашлась сила посильнее.
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30.04.2021 02:18 Відповісти
Типа, они не знали что в тоталитарном обществе любой протест в итоге заканчивается нарами или пулей в затылок.
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30.04.2021 02:27 Відповісти
Дык они продолжали (и продолжат?) верить в закон, играть в демократию. Идут на выборы с "умным" голосованием. Долб...ы там Северная Корея давно. Людей просто как клопов давят, а они сидят на Эхе и рассказывают: ну ведь при Сталине было хуже, значит еще все не так плохо...
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30.04.2021 06:49 Відповісти
баньте вилупків з єрефії.
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30.04.2021 07:04 Відповісти
Ваша свинособакия
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30.04.2021 07:26 Відповісти
Говёный скотный двор.
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30.04.2021 03:41 Відповісти
Дима Камикадзе вбросил видос в Ютьюб : бабка из РАБссии говорит,поздравляю всем с днем кацманавтики РАБссии,кацмонавты хотят пешком по улицам и в коцмос не летают...,на видосе видно толпа полицаев мочит в сортире баблосы прямо на улице....
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30.04.2021 04:50 Відповісти
Да уж, бабка сильна, может стать новым мемом как дед с двумя высшими, который х без соли доедает.
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30.04.2021 06:40 Відповісти
Кинь ссыль, поржу
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30.04.2021 09:46 Відповісти
Волкова и других с топ.менеджмета Навального наградить орденами героя Раисии за слив протестов и помощи ФСБ в переписи всех недовольных путинским режимов, НО по правде говоря таких имперских холопов оказалось очень мало -
- холопы готовы ради расширения Империи убивать и умирать миллионами
- передайте кто-нибудь этот неоспоримый факт нашему глуповатому зеленому президенту
- Аминь.
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30.04.2021 06:33 Відповісти
щодо останньго - є підозра що у самого зеленського вже є орден від фсб.
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30.04.2021 07:06 Відповісти
Льоху Насрального обменяют на Путлерского террориста Виктора Бута сидящего в американской тюряге 25 лет...
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30.04.2021 06:44 Відповісти
Навальный - отважный герой,
его сторонники - молодцы, смелые люди.
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30.04.2021 06:49 Відповісти
Смішний анекдот.
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30.04.2021 07:07 Відповісти
Поскольку для Гапона-Навального Крым- не бутерброд, то нам на него и его штабы насрать.
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30.04.2021 06:58 Відповісти
нам взагалі на усе кацапське насрати, окрім на ті рухи яки призведуть до її розвалу. і можна сказати напевно - навальний не про це.
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30.04.2021 07:08 Відповісти
Даже новости про коронавируса более интересны.
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30.04.2021 07:08 Відповісти
Це руський бунт , милостивий і осмислений.
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30.04.2021 07:14 Відповісти
Про навального уже можно не упоминать вообще.
Не интересен.
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30.04.2021 07:17 Відповісти
Кому не интересен? Твоему *****? А почему же тогда оно все углы на бункере обосрало со страху?
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30.04.2021 07:29 Відповісти
Мракобесие.
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30.04.2021 07:21 Відповісти
Сдулись. Надо брать пример с кацапов. Всех кто выступает за врага объявлять террористами( по факту они поддерживают террористические организации ЛДНР,между прочим с конслагерями)
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30.04.2021 07:27 Відповісти
КонСлагерями? Понятно. На свинособакии школ нет
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30.04.2021 07:30 Відповісти
Можна погодитися з Кучмою, що Україна не Росія. Там опозиціонерів прирівнюють до терористів, а в Україні сепаратисти і проросійськи налаштовані стають депутатами. І при цьому різні "пропагандони" кричать на весь світ про "нацистський режим" в Україні.
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30.04.2021 07:32 Відповісти
Навальный - это шанс для рашки отпетлять от развала, наладить нормальные отношения с цивилизацией, спихнув всю вину лично на путина. Пусть лучше он помрет в тюрьме, а на рашке новая власть будет определяться с помощью классической гражданской войнушки, хорошо бы даже с применением ядерного оружия (так беженцев будет меньше).
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30.04.2021 08:27 Відповісти
А в подполье уйти? Ленина почитайте.
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30.04.2021 08:28 Відповісти
Соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика - Цензор.НЕТ 4854
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30.04.2021 08:30 Відповісти
Соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика - Цензор.НЕТ 846
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30.04.2021 08:31 Відповісти
Всё пацаки валите обратно в стойло!
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30.04.2021 10:27 Відповісти
все... сдулся протест....
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30.04.2021 11:44 Відповісти
 
 