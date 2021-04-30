Соратник Навального Волков заявив про офіційний розпуск усіх регіональних штабів політика

Соратник Олексія Навального Леонід Волков оголосив, що офіційно розпускає мережу регіональних штабів політика.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Медуза.

Як ідеться в телеграм-каналі Волкова, колишні штаби стануть самостійними політичними організаціями, "які займатимуться розслідуваннями і виборами, громадськими кампаніями та мітингами".

Збереження роботи мережі штабів Навального в нинішньому вигляді неможливе: це негайно буде підведено під статтю про екстремізм і спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах, хто співпрацює з ними, хто їм допомагає. Не допоможе жодний ребрендинг; ми не зможемо навіть вдати, що це тепер якась інша організація - лише "експерти" зі слідчого комітету вирішуватимуть, це інша організація або та ж сама, і тут вже не треба бути експертом, щоб передбачити, що вони вирішать. На жаль, працювати в таких умовах неможливо. Ми офіційно розпускаємо мережу штабів Навального.

У середині квітня прокуратура Москви вимагала визнати екстремістськими організаціями штаби Навального і два фонди політика - Фонд боротьби з корупцією та Фонд захисту прав громадян. У межах судового розгляду організаціям призначили заборону вчинення певних дій, а штаби Навального почали зупиняти свою роботу.

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