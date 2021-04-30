Сенат США затвердив кандидатуру Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань
Сенат США під час голосування затвердив Вікторію Нуланд на пост заступника держсекретаря з політичних питань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.
Раніше її кандидатуру схвалив комітет сенату із закордонних справ.
Посада, яку обійме Нуланд, - третя за ступенем важливості в Держдепі після держсекретаря і першого заступника держсекретаря.
Глава Держдепу Ентоні Блінкен у твіттері вже привітав Нуланд із призначенням.
Нуланд провела на дипломатичній роботі 32 роки, до того ж - як у демократичних, так і в республіканських адміністраціях. У роки президентства Обами вона була помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії. При президентові Джорджі Бушу-молодшому Нуланд була постпредом США при НАТО. Володіє російською мовою.
Нуланд запам'яталася, зокрема, частими відвідинами України під час акцій протесту в 2013-2014 роках. У той час вона саме опікувалася в Держдепартаменті питаннями, пов'язаними з Європою і Євразією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А коли повільно "душать" її економіку, то це не так помітно їй зовні, але суттєво для того, щоб вона "тихо згнила" зсередини...
Я уявляю - як вони "брикаються"
мммммм - смачно читати