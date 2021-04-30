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Сенат США затвердив кандидатуру Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань

Сенат США затвердив кандидатуру Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань

Сенат США під час голосування затвердив Вікторію Нуланд на пост заступника держсекретаря з політичних питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.

Раніше її кандидатуру схвалив комітет сенату із закордонних справ.

Посада, яку обійме Нуланд, - третя за ступенем важливості в Держдепі після держсекретаря і першого заступника держсекретаря.

Глава Держдепу Ентоні Блінкен у твіттері вже привітав Нуланд із призначенням.

Нуланд провела на дипломатичній роботі 32 роки, до того ж - як у демократичних, так і в республіканських адміністраціях. У роки президентства Обами вона була помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії. При президентові Джорджі Бушу-молодшому Нуланд була постпредом США при НАТО. Володіє російською мовою.

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Нуланд запам'яталася, зокрема, частими відвідинами України під час акцій протесту в 2013-2014 роках. У той час вона саме опікувалася в Держдепартаменті питаннями, пов'язаними з Європою і Євразією.

Автор: 

Держдепартамент США (1615) призначення (2276) Нуланд Вікторія (175) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+6
У 2013-му "печеньки Нуланд" перетворилися у "поминальні коржики" для Януковича. Думаю, що в 2021-му ці "коржики" спечуть і для "Блазня"...
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30.04.2021 07:24
+4
Зебилы, вы любите печеньки? Впрочем, это неважно. Но что важно, это то, что они отбивают охоту к шаурме)
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30.04.2021 07:19
+3
Значит скоро С-130 "Геркулес" привезёт много печенья
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30.04.2021 07:27
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Зебилы, вы любите печеньки? Впрочем, это неважно. Но что важно, это то, что они отбивают охоту к шаурме)
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30.04.2021 07:19 Відповісти
У 2013-му "печеньки Нуланд" перетворилися у "поминальні коржики" для Януковича. Думаю, що в 2021-му ці "коржики" спечуть і для "Блазня"...
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30.04.2021 07:24 Відповісти
Печеньки!!Спасибо товарищу Байдину за наше светлое будущее!
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30.04.2021 07:26 Відповісти
Значит скоро С-130 "Геркулес" привезёт много печенья
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30.04.2021 07:27 Відповісти
І наколоті валяночки.
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30.04.2021 07:53 Відповісти
Как вы все считаете, камерам выгодно гробить росею санкциями????
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30.04.2021 08:33 Відповісти
Вважаю, правильно... Коли жабу вкинуть в кип"яток, вона звідти старається вискочить. Коли покласти в котлик з холодною водою, вона не помічає, як її варять... Так і тут... Гепнуть Росії, на голову, "бонбу" - це дать їй привід зробить те саме... Вони цього тільки і чекають, бо по-іншому протистоять не вміють... І почнуть співать знову - "Вставай, страна агромная!...".
А коли повільно "душать" її економіку, то це не так помітно їй зовні, але суттєво для того, щоб вона "тихо згнила" зсередини...
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30.04.2021 08:42 Відповісти
Бачу, бачу... Сьогодні у нас в адмінах - справжній патріот України... Ретельно кацапське лайно "підчищає"...
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30.04.2021 08:37 Відповісти
Та тут патріоти бистріше адмінів в спам їх кидають
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30.04.2021 09:15 Відповісти
Коли "кидаєш у спам" - вони починають зображать з себе таких собі "інакомислячих", яких "пресують порохоботи, що "вгніздилися на "Цензорі"... Коли їх "розкладаєш на препарувальному столі", "показуєш нутро" їхнє - це більш дієво... Бо люди бачать, за що і чому їх "чмирять"... Я тут "самовластно" викопав окопчик "контріка", потроху "гнид московських" "вичисляю" і "чмирю"... Професійно...
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30.04.2021 09:34 Відповісти
"Нарізання ковбаски ттООннККииММии шматочками....." - з цієї "опери"
Я уявляю - як вони "брикаються"
мммммм - смачно читати
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30.04.2021 09:44 Відповісти
Дуже добра прикмета - "к Майдану"))
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30.04.2021 09:58 Відповісти
 
 