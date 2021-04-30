Сенат США затвердив кандидатуру Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань

Сенат США під час голосування затвердив Вікторію Нуланд на пост заступника держсекретаря з політичних питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.

Раніше її кандидатуру схвалив комітет сенату із закордонних справ.

Посада, яку обійме Нуланд, - третя за ступенем важливості в Держдепі після держсекретаря і першого заступника держсекретаря.

Глава Держдепу Ентоні Блінкен у твіттері вже привітав Нуланд із призначенням.

Нуланд провела на дипломатичній роботі 32 роки, до того ж - як у демократичних, так і в республіканських адміністраціях. У роки президентства Обами вона була помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії. При президентові Джорджі Бушу-молодшому Нуланд була постпредом США при НАТО. Володіє російською мовою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно побороти поголовну корупцію. Це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати країну зсередини, - Нуланд. ВIДЕО

Нуланд запам'яталася, зокрема, частими відвідинами України під час акцій протесту в 2013-2014 роках. У той час вона саме опікувалася в Держдепартаменті питаннями, пов'язаними з Європою і Євразією.