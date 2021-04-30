МЗС Ізраїлю засудило марш до річниці створення СС "Галичина", що відбувся в Києві

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю засудили проведення маршу з нагоди річниці створення дивізії СС "Галичина", що відбулося 28 квітня в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву зробив прессекретар Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят у Twitter.

"Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловлює занепокоєння парадом, що відбувся вчора ввечері (28 квітня. - Ред.) в центрі Києва з нагоди створення дивізії СС "Галичина". Підрозділи Waffen SS були причетні до одних із найжахливіших злочинів, що мали місце під час Голокосту", - написав він.

Також Хаят додав, що збереження пам'яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом - це не лише внутрішня справа кожної країни, але й частина колективної відповідальності людського суспільства, де б це не було.

"Ми засуджуємо триваюче прославляння нацистських пособників і очікуємо, що український уряд беззастережно засудить усі подібні явища і запобігатиме їхньому повторенню", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели у Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".