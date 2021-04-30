МЗС Ізраїлю засудило марш до річниці створення СС "Галичина", що відбувся в Києві
У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю засудили проведення маршу з нагоди річниці створення дивізії СС "Галичина", що відбулося 28 квітня в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву зробив прессекретар Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят у Twitter.
"Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловлює занепокоєння парадом, що відбувся вчора ввечері (28 квітня. - Ред.) в центрі Києва з нагоди створення дивізії СС "Галичина". Підрозділи Waffen SS були причетні до одних із найжахливіших злочинів, що мали місце під час Голокосту", - написав він.
Також Хаят додав, що збереження пам'яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом - це не лише внутрішня справа кожної країни, але й частина колективної відповідальності людського суспільства, де б це не було.
"Ми засуджуємо триваюче прославляння нацистських пособників і очікуємо, що український уряд беззастережно засудить усі подібні явища і запобігатиме їхньому повторенню", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели у Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".
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Вони - на радість москалів? Чи може варто вже подорослішати?
Українці вшановують СС чи щось інше? Може розібратися варто?
Коли московські безпілотники руйнуватимуть синагоги в Дніпрі й Києві на радість кремлівським аманам, то в цьому СС буде винне? Може треба краще продумувати свою зовнішню політику?
Ви думаєте маршами, присвяченими дивізії СС, перемогти кацапів і позбивати московські безпілотники? Я вже не кажу, що всі наші союзники у Европі та Америці крутять пальцями біля скроні, дивлячись на цей замовний балаган "типу у вишиванках".
Подорослішати вам порібно, хлопче!
Союзники з Європи й Америки сильно допомогли нам у 2014?
Кого вони зброєю і грішми насичують?
Кому вони дають будувати газопровід?
Хто ходить з Путіном - реальним, а не паперовим СС - на маршах на 9 травня?
Обурюватися на балагани (як ви самі пишете) - це все що вони можуть?
И тут на остров снова нападают людоеды, Вы видите, что пираты проигрывают. На корабль они Вас не заберут. Можно взять мушкет и отстреливаться от людоедов вместе с пиратами или тупо в бездействии ждать, когда тебя и твою семью снова начнут жрать.
А потом приплывает белый пароход и люди оттуда Вам говорят
- Есть свидетели, что Вы вместе с пиратами истребляли людей другой расы. Вы пират и расист!
- Так они же людоеды!
- А мы не признаем факты людоедства, не могло такого быть и вообще, время было такое!
Когда Израиль признает Голодомор и признает коллективную вину своего народа ?