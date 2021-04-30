Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 13 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і БМП, - штаб ОС

Протягом минулої доби, 29 квітня, було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Зокрема, неподалік селищ Невельське та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Концентрація важкого озброєння та обстріли житлових кварталів: Україна показала в ОБСЄ грубі порушення найманцями РФ перемир'я. ФОТОрепортаж

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 30 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

.

