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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 13 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і БМП, - штаб ОС

Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 13 разів зривали

Протягом минулої доби, 29 квітня, було зафіксовано 13 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Зокрема, неподалік селищ Невельське та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, а біля Красногорівки – ще й зі станкових протитанкових гранатометів. У районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська та Водяного ворог застосував автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі селищ Піски, Золоте-4 та Верхньоторецьке збройні формування Російської Федерації здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь із бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Концентрація важкого озброєння та обстріли житлових кварталів: Україна показала в ОБСЄ грубі порушення найманцями РФ перемир'я. ФОТОрепортаж

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 30 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

.Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 13 разів зривали тишу, застосовуючи 120- та 82-мм міномети і БМП, - штаб ОС 01
Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 13 разів зривали тишу, застосовуючи 120- та 82-мм міномети і БМП, - штаб ОС 02

Автор: 

обстріл (28284) поранення (2797) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі !!!
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30.04.2021 08:20 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 13 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і БМП - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7647
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30.04.2021 08:21 Відповісти
Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 13 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і БМП, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7416
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30.04.2021 08:43 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Українського воїна поранено внаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу найманці РФ 13 разів зривали "тишу", застосовуючи 120- та 82-мм міномети і БМП, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4798
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30.04.2021 09:02 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
Бережи вас Господь.
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30.04.2021 10:14 Відповісти
Гриценко, який знищував Армію, програв свій позов у суді !!
Анатолій Гриценко програв у Верховному суді позов щодо інформації Тимчасової Слідчої Комісії Верховної Ради про продаж ним майна ЗСУ.
Але олігархічні канали досі брешуть, що розікрав армію Порошенко, хоча останній зробив її однією з найсильніших в Європі. Правда все одно потроху виходить назовні.
Мирослав Гай
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...До речі, а хто ж підписував усі документи щодо розпродажу зброї та техніки ЗСУ, які складав Гриценко?
Незабутня Жулія Володимирівна ТиМОШЕННИЦЯ, будучи Прем"єром, і затверджувала знищення Армії - на пару з вусатим сміттям Анатолієм...
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30.04.2021 13:17 Відповісти
Дякуємо за службу.
Добре що стан задовільний, могло буди гірше.
Одужай, Брате!
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01.05.2021 05:19 Відповісти
 
 