В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали

Станом на п'ятницю, 30 квітня, в Україні виявлено 10 072 нові випадки коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

10 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 квітня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 069 537 випадків коронавірусної хвороби.

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Також за даними РНБО, за минулу добу 307 осіб померли від COVID-19 (загалом - 44 085), одужали за минулу добу - 20 192.

В Україні станом на ранок 30 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 369 927 осіб, що на 10 427 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1059), Дніпропетровській (930) областях та Києві (868).

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 391 дитина і 188 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3117 осіб. Здійснено тестувань за добу - 90 101 (зокрема методом ПЛР - 41 388, методом ІФА - 14 731, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 982).















