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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали

Станом на п'ятницю, 30 квітня, в Україні виявлено 10 072 нові випадки коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

10 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 квітня 2021 року. Загалом від початку пандемії - 2 069 537 випадків коронавірусної хвороби.

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Також за даними РНБО, за минулу добу 307 осіб померли від COVID-19 (загалом - 44 085), одужали за минулу добу - 20 192.

В Україні станом на ранок 30 квітня хворіють на коронавірусну хворобу 369 927 осіб, що на 10 427 менше, ніж добою раніше.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1059), Дніпропетровській (930) областях та Києві (868).

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я додали, що за минулу добу захворіли 391 дитина і 188 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3117 осіб. Здійснено тестувань за добу - 90 101 (зокрема методом ПЛР - 41 388, методом ІФА - 14 731, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 982).

В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали 04
В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали 05
В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Пандемія вже більше року вбиває людей. Вважаємо, що всім все зрозуміло. Але й досі на кожному кроці зустрічаються упоранти, якім треба пояснювати про маски, антисептик та соціальну дистанцію.
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30.04.2021 08:25
+4
Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 9055
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30.04.2021 08:10
+3
Степанов почуял жареное и начал списывать трупы? Или стоп-кран волне нажал!? Какие же клоуны, рисуют любые цифры чтобы свою жопу прикрыть
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30.04.2021 08:37
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Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения - Цензор.НЕТ 9055
показати весь коментар
30.04.2021 08:10 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 2599
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30.04.2021 08:19 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 10 072 новых случая заражения, 20 192 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 5793
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30.04.2021 08:24 Відповісти
Пандемія вже більше року вбиває людей. Вважаємо, що всім все зрозуміло. Але й досі на кожному кроці зустрічаються упоранти, якім треба пояснювати про маски, антисептик та соціальну дистанцію.
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30.04.2021 08:25 Відповісти
Уж за год даже полнейший тупица должен был догадаться, что антисептики, маска, дистанция банально НЕ РАБОТАЮТ. Если предыдущий опыт не убеждает или не известен.
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30.04.2021 08:42 Відповісти
Авжеж не працюють, коли маска на бороді, антисептик закінчився місяць тому, а на дистанцію срать хотіли.
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30.04.2021 09:10 Відповісти
Не работают потому, что абсолютно не предназначены для противодействия биологическим угрозам - маски и респираторы низкого класса не фильтруют даже пыль. А внутрибольничная микрофлора с прибором кладет и на большинство антисептиков.
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30.04.2021 09:17 Відповісти
Що й потрібно було довести. Ще один...
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30.04.2021 09:19 Відповісти
Распространение ОРВИ можно остановить только прекратив дышать. Давний постулат, который только подтверждается. Тем, кто этого не умеет, придется болеть, хотят они этого или нет. Такова реальность, от которой вымышленным мирком не огородишься
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30.04.2021 09:24 Відповісти
Возьмем две очень похожие страны Швецию и Норвегию. В Норвегии вводили карантинные ограничения - в Швеции - практически никаких. Смертей от ковид на миллион населения Норвегия - 138, Швеция - 1379. В десять раз.
Отака фигня, малята.
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30.04.2021 13:26 Відповісти
Ти хоча б тут новини читав, шоб дурощі не писати.
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30.04.2021 08:57 Відповісти
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30.04.2021 09:12 Відповісти
Степанов почуял жареное и начал списывать трупы? Или стоп-кран волне нажал!? Какие же клоуны, рисуют любые цифры чтобы свою жопу прикрыть
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30.04.2021 08:37 Відповісти
У степанова предпасхальная агония...
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30.04.2021 08:52 Відповісти
***
- Боженька, зачем Ты дал людям уши, если они Тебя не слушают?
- в 2020 году начнется мировая пандемия, сын мой
- и что? тогда они начнут Тебя слушать?
- нет! но им будет за что зацепить маски...
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30.04.2021 09:10 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 10 072 нові випадки зараження, 20 192 особи одужали - Цензор.НЕТ 6790
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30.04.2021 09:29 Відповісти
 
 