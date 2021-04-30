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Новини Агресія Росії проти України
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США спостерігають лише часткове відведення військ РФ від кордонів України, - Блінкен

США спостерігають лише часткове відведення військ РФ від кордонів України, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати спостерігають відведення лише деяких російських сил від українського кордону, перекинутих туди протягом останнього місяця.

Про це він заявив в інтерв'ю у програмі "60 хвилин" на каналі CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На кордоні з Україною зосереджено більше (російських. – Ред.) сил, ніж коли-небудь після 2014 року, коли Росія насправді вторглася (в Україну. – Ред.)", - зауважив в інтерв’ю держсекретар США.

Відповідаючи на запитання ведучої, якими є наміри Путіна, Блінкен зауважив, що чітко про це сказати не можна.

"Існує багато речей, які він (Путін. – Ред.) міг зробити або вирішив не робити",- зауважив глава Держдепартаменту США.

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За його словами США спостерігають, що "за останні кілька днів, очевидно, (Кремлем. – Ред.) було ухвалено рішення відвести деякі сили, і ми бачимо, що деякі з них фактично почали виводитися".

Крім того, Блінкен підтвердив, що збирається відвідати з візитом Україну наступного тижня.

Як повідомлялося, про можливий візит держсекретаря США до України стало відомо на початку цього тижня. Очікується, що головний американський дипломат проведе зустрічі з українським керівництвом у Києві на тлі підготовки зустрічі президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним. Це стане чітким меседжем, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника.

Автор: 

армія рф (17250) путін володимир (23766) росія (64969) Блінкен Ентоні (1156)


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США наблюдают лишь частичный отвод войск РФ от границ Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 5921
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30.04.2021 08:29 Відповісти
США спостерігають лише часткове відведення військ РФ від кордонів України, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1553
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30.04.2021 08:40 Відповісти
так пуйлом и было задумано - чему тут удивляться ?
и главное, чего вдруг пуйлу стало можно верить ?
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30.04.2021 10:10 Відповісти
 
 