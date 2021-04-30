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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 130 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"73 376 людей щеплено проти COVID-19 за добу 29 квітня 2021 року в Україні. 702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 306 мобільними бригадами з імунізації та 2069 пунктами вакцинації.

"Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 504 101 особа", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (8362), Харківській (6015), Київській (5743), Полтавській (5433) і Дніпропетровській (4968) областях, найменше - у Луганській (709), Чернівецькій (747), Івано-Франківській (887) та Волинській (935) областях.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440, - Степанов 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440, - Степанов 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440, - Степанов 03
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440, - Степанов 04

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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30.04.2021 08:33 Відповісти
такими темпами за 2 года всех вакцинируют 1 раз
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30.04.2021 08:39 Відповісти
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 73 376, всего - 702 440, - Степанов - Цензор.НЕТ 4995
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30.04.2021 08:37 Відповісти
. Якщо ж дивитись на показники цього тижня та порівнювати їх із тим, що було минулого, то дійсно спостерігається стійка тенденція до зниження кількості хворих в стаціонарах Львівщини. Але не дивлячись на це, ті хворі, які перебувають на лікуванні, їхній стан є тяжким. Це знову ж таки, люди молодого та середнього віку, є лише одиниці хворих старшого віку. Це значно відрізняє цю хвилю коронавірусу від тієї, котра була рік тому.


Яким зараз є перебіг коронавірусу в інфікованих пацієнтів?


Температура сягає до 40 градусів, виражена загальна слабість. Люди інколи навіть не можуть пересуватись по квартирі чи будинку. Це - нудота чи блювота, діарея, кашель та задишка. У стаціонарі в 95% випадків ми бачимо ураження легень, яке характеризується двобічною бронхопневмонією, розвиваються міокардити. Є також ураження зі сторони центральної нервової системи. Це - дезорієнтованість в просторі та часі. Є навіть випадки психотичних реакцій.https://westnews.info/news/Rozslablyatis-shhe-zarano-golovnij-infekcionist-Lvivshhini.html
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30.04.2021 08:55 Відповісти
Запахло отставкой и сразу количество вакцинированных увеличилось с 10 до 70 тысяч в сутки...
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30.04.2021 09:06 Відповісти
то тобі так хоцця думать. а в реалі 23 квітня прийшла астраценека, яка дійсна до 31.05.21, тобто її треба за місяць виколоти. ось з 23 по 27 були начені додаткові 1000-2000 пунктів вакцинації, ось вони і роблять цифру.
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30.04.2021 09:29 Відповісти
В ОЖИДАНИИ ВОЛШЕБНОГО ПЕНДЕЛЯ ИЗ МНИСТЕРСКОГО КРЕСЛА КОЛИЧЕСТВО ВАНЦИН РОВАНЫХ ВНЕЗАПНО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛО.ПРОСТО СОВПАДЕНИЕ...
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30.04.2021 09:12 Відповісти
 
 