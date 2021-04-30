За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 130 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"73 376 людей щеплено проти COVID-19 за добу 29 квітня 2021 року в Україні. 702 440 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 306 мобільними бригадами з імунізації та 2069 пунктами вакцинації.

"Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 504 101 особа", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (8362), Харківській (6015), Київській (5743), Полтавській (5433) і Дніпропетровській (4968) областях, найменше - у Луганській (709), Чернівецькій (747), Івано-Франківській (887) та Волинській (935) областях.







