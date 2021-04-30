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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зафіксовано понад 151,1 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 3,1 млн. Лише за останню добу померли 15,1 тис. осіб

У світі зафіксовано понад 151,1 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 3,1 млн. Лише за останню добу померли 15,1 тис. осіб

Станом на ранок 30 квітня у світі зареєстрували 892 764 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 15 142 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 151 143 582 випадки інфікування, з них 892 764 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 179 495 осіб, з них 15 142 за минулу добу.

У світі зафіксовано понад 151,1 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 3,1 млн. Лише за останню добу померли 15,1 тис. осіб 01

Побороли хворобу і вилікувалися 128,5 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

У світі зафіксовано понад 151,1 млн випадків COVID-19, кількість жертв перевищила 3,1 млн. Лише за останню добу померли 15,1 тис. осіб 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 7-му і 2-гу позиції відповідно.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В мире зафиксировали более 151,1 млн случаев COVID-19, число жертв превысило 3,1 млн. Только за последние сутки умерли 15,1 тыс. человек - Цензор.НЕТ 2874
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30.04.2021 08:46 Відповісти
Якщо брати рівень смертності від ковід,то у ВР повинно було б здохнути 9 депутатів.
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30.04.2021 08:52 Відповісти
 
 