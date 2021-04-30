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Глави парламентських комітетів країн Балтії підтримали зусилля України з деокупації Криму, - МЗС

Глави парламентських комітетів країн Балтії підтримали зусилля України з деокупації Криму, - МЗС

29 квітня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова провела зустріч із головами парламентських комітетів у закордонних справах Естонії Марком Міхкельсоном, Латвії Ріхардсом Колсом та Литви Жигімантасом Павільонісом у межах їхнього спільного візиту до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України

"Під час зустрічі перша заступниця міністра поінформувала балтійських партнерів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та про зусилля України з деокупації півострова. Окрему увагу було привернуто до грубого порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини в Криму", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби МЗС, голови парламентських комітетів у закордонних справах Балтійських держав підтримали зусилля України з деокупації Криму.

Підкреслюється, що Джапарова подякувала балтійським країнам за незмінну підтримку українських резолюції ГА ООН щодо мілітаризації АР Крим та порушення прав людини в Криму.

"Активна мілітаризація Криму, яка розширює можливості військової проєкції Росії як на суходолі, так і в акваторії Чорного моря, становить додаткові загрози безпеці не лише України, але й Європи", - наголосила Джапарова.

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Перша заступниця міністра детально розповіла співрозмовникам про нову міжнародну ініціативу України – Кримську платформу, підкресливши, що парламентський вимір відіграватиме надзвичайно важливу роль у просуванні її цілей та завдань.

"Переконана, що міжпарламентські групи дружби між Україною та трьома балтійськими державами докладуть максимум зусиль, аби питання спроби незаконної анексії Криму залишалося у фокусі уваги світової спільноти", – зазначила Джапарова.

Крім цього, зазначається, що голови парламентських комітетів Балтійських держав також планують відвідати зону проведення ООС з метою ознайомлення із безпековою ситуацією на сході нашої держави.

Автор: 

Крим (14133) Латвія (1344) Литва (2382) МЗС (4110) Балтія (343) Естонія (1601) деокупація (950) Джапарова Еміне (179) Кримська платформа (320)


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30.04.2021 08:50 Відповісти
Матеріально підтримала Естонія.Главы парламентских комитетов стран Балтии поддержали усилия Украины по деоккупации Крыма, - МИД - Цензор.НЕТ 6294
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30.04.2021 08:58 Відповісти
Глави парламентських комітетів країн Балтії підтримали зусилля України з деокупації Криму, - МЗС - Цензор.НЕТ 2008
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30.04.2021 09:02 Відповісти
А шо це у нього обручка на середньому пальці? Все не як у людей.
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30.04.2021 09:08 Відповісти
средний палец это фак, фак это член, член это рояль, рояль это Украина. Это месдж всем зебобам, всем 73 % что на члене он их всех вертел
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30.04.2021 09:16 Відповісти
Вы забыли добавить: "Это элементарно, Ватсон!"
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30.04.2021 09:38 Відповісти
Балтийские страны помогают Украине с 2014 года. Более того, уже во время протестов Евромайдана выделяли средств для помощи пострадавшим. В пересчете на голову, страны Балтий с начала военных действии и оккупации Крыма в денежном эквиваленте поставляли Украине разной помощи три раза больше чем США. Плюс помощь волонтерских организации. Просто страны маленькие.
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30.04.2021 12:33 Відповісти
 
 