Глави парламентських комітетів країн Балтії підтримали зусилля України з деокупації Криму, - МЗС

29 квітня перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова провела зустріч із головами парламентських комітетів у закордонних справах Естонії Марком Міхкельсоном, Латвії Ріхардсом Колсом та Литви Жигімантасом Павільонісом у межах їхнього спільного візиту до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України

"Під час зустрічі перша заступниця міністра поінформувала балтійських партнерів про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та про зусилля України з деокупації півострова. Окрему увагу було привернуто до грубого порушення російською окупаційною адміністрацією прав людини в Криму", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби МЗС, голови парламентських комітетів у закордонних справах Балтійських держав підтримали зусилля України з деокупації Криму.

Підкреслюється, що Джапарова подякувала балтійським країнам за незмінну підтримку українських резолюції ГА ООН щодо мілітаризації АР Крим та порушення прав людини в Криму.

"Активна мілітаризація Криму, яка розширює можливості військової проєкції Росії як на суходолі, так і в акваторії Чорного моря, становить додаткові загрози безпеці не лише України, але й Європи", - наголосила Джапарова.

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Перша заступниця міністра детально розповіла співрозмовникам про нову міжнародну ініціативу України – Кримську платформу, підкресливши, що парламентський вимір відіграватиме надзвичайно важливу роль у просуванні її цілей та завдань.

"Переконана, що міжпарламентські групи дружби між Україною та трьома балтійськими державами докладуть максимум зусиль, аби питання спроби незаконної анексії Криму залишалося у фокусі уваги світової спільноти", – зазначила Джапарова.

Крім цього, зазначається, що голови парламентських комітетів Балтійських держав також планують відвідати зону проведення ООС з метою ознайомлення із безпековою ситуацією на сході нашої держави.