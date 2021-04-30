США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії"
Учора, 29 квітня, місія США при ОБСЄ виступила із заявою, що Росія наполегливо не бажає припиняти агресію на сході України, а розпочате відведення військ від українських кордонів ще ні про що не говорить.
Заяву було викладено на сайті місії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У ній йжеться, що в останні місяці кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі різко зросла: якщо в другому півріччі 2020 року таких порушень було близько 600 на місяць, то зараз ця цифра становить приблизно 2800.
Американська сторона зазначила, що Росія продовжує активно перешкоджати мирному процесу - вона "підживлює конфлікт", розпочатий сім років тому і прагне посилити напругу на місцях, заперечуючи, що є стороною конфлікту й "увіковічуючи неправдиву версію про неупередженого посередника".
У місії заявили, що попри часткове відведення військ від українського кордону, вони будуть продовжувати стежити за ситуацією, "з огляду на той факт, що Росія робила аналогічні заяви в 2014 році незадовго до початку семирічної агресії".
На закінчення США вкотре закликали РФ припинити вогонь на Донбасі та окупацію Криму, розблокувати українські судна в Чорному морі, звільнити політв'язнів-українців і вивести свої сили і техніку зі сходу України.
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Вслед за закрытием российской базы, Судан запретил российским кораблям даже приближаться к своим территориальным водам:
https://avia.pro/news/vsled-za-zakrytiem-rossiyskoy-bazy-sudan-zapretil-rossiyskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim