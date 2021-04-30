УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7475 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 410 11

США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії"

США в ОБСЄ про відведення військ РФ:

Учора, 29 квітня, місія США при ОБСЄ виступила із заявою, що Росія наполегливо не бажає припиняти агресію на сході України, а розпочате відведення військ від українських кордонів ще ні про що не говорить.

Заяву було викладено на сайті місії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У ній йжеться, що в останні місяці кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі різко зросла: якщо в другому півріччі 2020 року таких порушень було близько 600 на місяць, то зараз ця цифра становить приблизно 2800.

Американська сторона зазначила, що Росія продовжує активно перешкоджати мирному процесу - вона "підживлює конфлікт", розпочатий сім років тому і прагне посилити напругу на місцях, заперечуючи, що є стороною конфлікту й "увіковічуючи неправдиву версію про неупередженого посередника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США спостерігають лише часткове відведення військ РФ від кордонів України, - Блінкен

У місії заявили, що попри часткове відведення військ від українського кордону, вони будуть продовжувати стежити за ситуацією, "з огляду на той факт, що Росія робила аналогічні заяви в 2014 році незадовго до початку семирічної агресії".

На закінчення США вкотре закликали РФ припинити вогонь на Донбасі та окупацію Криму, розблокувати українські судна в Чорному морі, звільнити політв'язнів-українців і вивести свої сили і техніку зі сходу України.

Автор: 

армія рф (17250) кордон (4754) росія (64969) США (22590)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
https://twitter.com/calibr747
https://twitter.com/calibr747

calibr

@calibr747

·https://twitter.com/calibr747/status/1387717476188819456 19 ч

Вслед за закрытием российской базы, Судан запретил российским кораблям даже приближаться к своим территориальным водам:
https://avia.pro/news/vsled-za-zakrytiem-rossiyskoy-bazy-sudan-zapretil-rossiyskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim

США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 6507
показати весь коментар
30.04.2021 09:26
+5
Доброго ранку, панове! І гарних нам новин!!!

США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 4636
показати весь коментар
30.04.2021 09:25
+4
Пусть США это скажут не ОБСЕ, где засело половина расеян, а Зеленскому, который очередной раз увидел мир в каком то месте у Путина
показати весь коментар
30.04.2021 09:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Штати послідовно підтримують Україну в прагненні до незалежності і відстоюванні суверенітету а Західна Європа послідовно і вперто продає Україну Кремлю попираючи всі демократичні принципи та міжнародні договори.
показати весь коментар
30.04.2021 09:13 Відповісти
Хоть паржом если нападут хуже ж не будет
показати весь коментар
30.04.2021 09:14 Відповісти
Пусть США это скажут не ОБСЕ, где засело половина расеян, а Зеленскому, который очередной раз увидел мир в каком то месте у Путина
показати весь коментар
30.04.2021 09:19 Відповісти
Доброго ранку, панове! І гарних нам новин!!!

США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 4636
показати весь коментар
30.04.2021 09:25 Відповісти
США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 45
показати весь коментар
30.04.2021 09:35 Відповісти
https://twitter.com/calibr747
https://twitter.com/calibr747

calibr

@calibr747

·https://twitter.com/calibr747/status/1387717476188819456 19 ч

Вслед за закрытием российской базы, Судан запретил российским кораблям даже приближаться к своим территориальным водам:
https://avia.pro/news/vsled-za-zakrytiem-rossiyskoy-bazy-sudan-zapretil-rossiyskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim

США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 6507
показати весь коментар
30.04.2021 09:26 Відповісти
США в ОБСЄ про відведення військ РФ: "Росія робила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії" - Цензор.НЕТ 7841
показати весь коментар
30.04.2021 09:27 Відповісти
Подумайте самі: чому мікроскопічна Фінляндія надавала люлей гігантського совку, або як відсталий Афганістан розгромив той же совок? І чому Україна восьмий рік не може викинути цих тварюк зі своєї території, і в українській владі перебувають прокацапські політики?
показати весь коментар
30.04.2021 09:30 Відповісти
Потому что не расстреляны внутренняя 5 колонна !
показати весь коментар
30.04.2021 09:59 Відповісти
Тому, що фіни обрали Манергейма, а ми Пєцю і Зєлю.
показати весь коментар
30.04.2021 10:12 Відповісти
не надо спешить, из Сирии пуйло уже раз 5 полностью выводило войска, а тут только первый раз отводит
показати весь коментар
30.04.2021 10:15 Відповісти
 
 