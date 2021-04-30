Нарощування власного видобутку і тиск на "Газпром", - Вітренко назвав умови для зниження ціни на газ для населення

Новопризначений глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав умови, за яких можливе зниження ціни на газ для населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Вітренка, однією з умов зниження цін є нарощування видобутку газу в Україні. Тому спільно з "Укргазвидобуванням" будуть опрацьовані можливості збільшення видобутку.

"Укргазвидобування повинна більше видобувати і, відповідно, більше давати на ринок - на прозорих умовах, рівних для всіх. Повинен бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити Нафтогаз у монополізмі, щоб діяли чесні правила гри, однакові для всіх", - вважає Вітренко.

Крім цього, він зазначив, що ще одна можливість для зниження ціни - тиск "Нафтогазу" на "Газпром".

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"Це може сприяти тому, що ціна буде менше. Ми не збираємося відновлювати прямі закупівлі газу у Росії - мова не про це, а про те, що газ, який Україна купує у європейських компаній, буде дешевше", - пояснив він.