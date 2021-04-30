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Новини Конституційна криза
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КС продовжує платити Тупицькому зарплату: у квітні він отримав 118 тис. грн

КС продовжує платити Тупицькому зарплату: у квітні він отримав 118 тис. грн

Ексглава Конституційного Суду продовжує отримувати зарплату - в квітні він отримав 118 375 грн.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив Роман Васильняк, передає Цензор.НЕТ.

"Недозвільнений Голова КСУ Тупицький продовжує отримати зарплату. Капнуло ще 120 тисяч. В цей же час він не з'являється на розгляд протоколів про адміністративні правопорушення та на обрання йому запобіжного заходу", - розповів він.

КС продовжує платити Тупицькому зарплату: у квітні він отримав 118 тис. грн 01
КС продовжує платити Тупицькому зарплату: у квітні він отримав 118 тис. грн 02

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання гарантування національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Також читайте: Конкурс в новий окружний адмінсуд проведе кваліфкомісія суддів, яку створять найближчими місяцями, - Веніславський

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (258) зарплата (2238)


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Топ коментарі
+9
Якщо тупицькому платять зп, то він числиться на роботі, а якщо його не пускають на роботу, то - це перешкоджання виконання обов"язків, тобто - кримінал. ЗІ Не терплю Тупицького і його тупих анатгоністів. Параліч КС - це ще більше зло аніж сам Тупицький, бо мова йде про цілу державну інституцію.
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30.04.2021 09:23
+5
во, ***, кому в Украине жить хорошо!
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30.04.2021 09:22
+4
Это за то, что Зеленский идиот!
Судий на должность в КС назначают не указом Президента (который Зеленский типа отменил), а решением колегии КС! Указ является только основанием для такого решения о назначении (которое никто не отменял)
Не ну плохие же гадкие судьи, которые не выполняют "королевский" указ, а не Бубочка издавший незаконный указ. Ведь так?
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30.04.2021 09:40
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Это за вредность? А у нас за вредность только молоко бесплатно дают.
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30.04.2021 09:19 Відповісти
Это за то, что Зеленский идиот!
Судий на должность в КС назначают не указом Президента (который Зеленский типа отменил), а решением колегии КС! Указ является только основанием для такого решения о назначении (которое никто не отменял)
Не ну плохие же гадкие судьи, которые не выполняют "королевский" указ, а не Бубочка издавший незаконный указ. Ведь так?
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30.04.2021 09:40 Відповісти
что вы за бред написали прочитать Закон о КСУ и регламент КСУ слабо??!!
Тупицкий назначался по КВОТЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ и УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
В КСУ СУЩЕСТВУЮТ КВОТЫ судей КСУ от Президента от Совета судей от Верховного Совета Украины единстевнный спорный момент что прав и Зеленский и Тупицкий это невыпианность оснований для Увольнения хотя по аналогииа тут допускается аналогия Указ Президента о назначении омтененный как незаконынй поскольку тупицкий замешан в криминальном деле и скрыл этот факт при проверке и процедуре формально дает право Зеленскому считать Указ о назначении тупицкого незаконынйм и отмененным и есть п 3 ст. 21 Закона о КСУ расплывчатый но есть... у нас просто нет желания выписать Заокн о КСУ регламент и енормы Конституции о КСУ более конкретней чтобы не было у нас касты неприкасаемых и не наказуемых и да срок 9 лет первый как то слегка завышен думаю срок 4 года вполне мог бы стать адекватным и точка кажыде 4 года сменялся бы плавно состав по ротации КСУ...а то за 9 лет представляетет какие аппетиты и безнаказанность возрастает у человека у нас Президент может 2 срока по 5 лет быть и то там ВСЯ страна выбирает а тут келейно под столом на тебе на 9 лет абсолют власти и безнаказанности и никакой ответственности... анализируя статьи Конституции регламента КСу и Закона о КСУ я ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ ЧТО ТУПИЦКИЙ И ЧЛЕНЫЙ СУДОВ могу быть агентами иной страны убивать насиловать грабить ездить пьяными зарулем авто совершать домашнее насилие нарушать ВСЕ Законы Украины и их нельзя ни наказать ни освободить от должности сулдьи КСУ.... вы что серьезно??!!!
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30.04.2021 09:57 Відповісти
У нас тут всі игзперди. Лізуть игзпердно коментувати по суті речі, в яких ні в дуб ногою.
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30.04.2021 10:05 Відповісти
Виталик мегафон прикрой... Я ЮРИСТ И СТАРШЕ ВАС ПО ВОЗРАСТУ МНЕ почти 57 ЛЕТ так что не строй из себя зелебобика.... если ты тупой и дебил и не показывай свою большую тайну ... думаешь ты вумный...а если тебя опустить ниже плинтуса да так что будешь до конца жития своего рот закрытым держать ибо тебя ОПУСТИЛИ.. ты догнал чувак аль как??! дешевая ты из разряда кто дебил- а тявкать хочется...
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30.04.2021 10:57 Відповісти
Шановний, давайте не будемо мірятися роками. Я теж дуже давно не хлопчик і для вас не «Виталик». Мій коментар висловлює згоду з вашою позицією, хоч вона і висловлена трохи плутано, і критику игзпердної думки Дмитрич Ч, який Конституцію України в очі не бачив (тут і закон про КСУ непотрібен, Конституція базові норми має), а розповідає нам хто призначає суддів КС.
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30.04.2021 14:28 Відповісти
Я совершенно не поддерживаю Тупицкого и большую часть судей КС и как по мне они через одного должны болтаться на столбах причем перед зданием КС...(остатьных судей это тоже касается).
Но Закон есть Закон и действовать нудно по закону, а когда речь касается Конституционного стоя, то "комар носа не должен подточить". Тем более, что все возможности, чтобы сделать все законно у Зеленского есть (вплоть до изменений в Конституцию). Ни у одного Президента не было таких возможностей, но даже рыги при всем том, что там одни бандиты и то пытались подводить все под закон (если не подводилось то меняли закон)
А теперь по сути;
Вы грубо говоря сверху пошкрябали и все! Есть еще "внутренняя кухня" КС
Да, назначается указом, по квоте...тут никто не спорит. Если на пальцах, то после того как издан указ президента о назначении, то готовится внутренний приказ КС как отдельной организации НЕ ПОДЧИЕНННОЙ ПРЕЗИДЕНТУ!!!! Так вот, все, было бы ничего, если бы не одно но, а точнее два: 1. Закон не имеет обратной силы (тут речь именно про внутренний приказ о назначении) 2. Судья КС назначается БЕССРОЧНО!
Если бы не п.2., то прекращение действия указа президента, можно было бы считать основанием для прекращения нахождения на должности, а так нет - приказ действует и он бессрочный, вплоть до наступления оснований СНЯТИЯ С ДОЛЖНОСТИ!!!
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30.04.2021 10:23 Відповісти
Чем больше слушаешь юристов ,тем больше веришь в мудрость Доли,ограничивающей жизнь человеков в 75 лет....
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30.04.2021 11:01 Відповісти
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ АРГУМЕНТ ЗЩЕЛЕНСКИЙ ИМЕЛ ПРАВО В РАМКАХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ И ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ ОТМЕНИТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА а вот что дальше реально проблема А ПРИЧИНА ПРОТИВОРЕЧИЯ в самом З_акоене о КСУ Регламенте КСУ и нормаха конституции о КСУ конфликт нормотворечества созданный не по злому умыслу а по той причине что до такой ситуации ее даже в теории не просчитывали когда писали законы и конституцию пора просто пришло время внести изменения и выписать принять или переписать все нормы регулирующие статус работу полномочия сроки порядок назначения освобождения и так далее по судьям КСУ или ПРИНЯТЬ КАРДИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТО МОЕ МНЕНИЕ КА КЮРИСТА Ликвидирвоать КСУ ак орган и явление а его полномочия по Конституции и законами предать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДА УКРАИНЫ ПУСТЬВ СУ ПРИНИМАЕТ НА ПЛЕНУМЕ ВСЕМ СОСТАВОМ СУДЕЙ ВСУ С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОВ СТОРОН ПРОЦЕССА РЕШЕНИЕ ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУЦИИ СООТВЕСТВИЕ ЗАКОНОВ КОНСТИТУЦИИ И ТАК ДАЛЕЕ напомню что в ВСУ также идут судьи по квотам Совета судей совета юридических вызов совета адвоватов квота Президента и так далее и Пленуму 100 человек это поверьте больше и ДОРОГО СТОИТ чем 16 членов сегодняшнего КСУ....
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30.04.2021 11:06 Відповісти
А я и не говорил, что он не имел права этого делать! Просто когда делаешь такие вещи нужно понимать юридические последствия, а он их не понимает и самое страшное, что просто не хочет понимать! Он представляет, что он что-то типа царя, который над всеми и что его указы и есть закон..... То что он делает называется правовой нигилизм и по факту, он просто ломает всю систему сдержек и противовесов, которая с горем пополам, но работала. А нужно было ломать коррупционную систему.
И тоже повторюсь: решение по судьям принять нужно было, но нужно было сделать это юридически правильно, приняв изменения в Законе и если надо в Конституции - все возможность у него для этого есть! А не устраивать Конституционный кризис
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30.04.2021 12:07 Відповісти
Вже не дають давно... А якщо кому не можна молока, пронос після нього?
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30.04.2021 09:52 Відповісти
Тоді уходь з хімпрома !
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30.04.2021 11:02 Відповісти
Не! У нас, на флоте, таки продолжают давать!
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30.04.2021 11:43 Відповісти
КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2355
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30.04.2021 09:20 Відповісти
во, ***, кому в Украине жить хорошо!
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30.04.2021 09:22 Відповісти
Какой там хорошо, на копейках же сидит - взяток то неподают
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30.04.2021 09:36 Відповісти
Именно,зарплату-за деньги,не считают.
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30.04.2021 09:46 Відповісти
На пивас по пятницам....
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30.04.2021 11:03 Відповісти
Якщо тупицькому платять зп, то він числиться на роботі, а якщо його не пускають на роботу, то - це перешкоджання виконання обов"язків, тобто - кримінал. ЗІ Не терплю Тупицького і його тупих анатгоністів. Параліч КС - це ще більше зло аніж сам Тупицький, бо мова йде про цілу державну інституцію.
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30.04.2021 09:23 Відповісти
это не зарплата, а пособие по выживанию для главы КСУ
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30.04.2021 09:29 Відповісти
Конечно числится! Клоун же за 2 года Конституцию так и не проситал! Иначе бы знал, что судья КС назначается на должность коллегией КС (или как там они называются) на основании указа Президента! Но не самим Указом, который он отменил. Решение коллегии КС о его назначении на должность все еще в силе, а "исчезновение основания", основанием для снятия с должности не является - законом оговорен четкий перечень таких оснований и отмены указа в нем нет!!!
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30.04.2021 09:45 Відповісти
в чём польза лично для вас от кс ., ? для меня лично что он есть что нт нет один хер, только не надо о высоких материях это банально
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30.04.2021 09:48 Відповісти
недра по конституции мои ,и что из этого,? слепой кс ? нафик мне тогда его такая защита и он сам ?
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30.04.2021 10:08 Відповісти
Ти "таварищъ" пацак, дуже погана людина, а ще й мову нібито знаєш (навчилися вже за "поребриком"). Буквоїдство - формальність, якщо злодії грабують країну, а КСУ забезпечує їм недоторканість, і оголошує недоторкуваними перевірку награбованих нними статків. Не підтримує клоуна, але у стосунку праводіяльності просунутого Януковичем у КСУ донецького дегенерата, то неважливо, якого коліру кішка, яккщо мимохіть вона загризе шкідливого пацюка.
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30.04.2021 10:10 Відповісти
Ну так это на лекарства. Он же где-то на больничке шхерится.
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30.04.2021 09:24 Відповісти
Звісно. Чи хтось вважає,що суддя,голова КСУ має працювати бесплатно ?
Поки Зєля не цар,закон так-сяк діє.
А іншим "чєгоізволітє"-наука:
КС продолжает платить Тупицкому зарплату: в апреле он получил 118 тыс. грн - Цензор.НЕТ 3754
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30.04.2021 09:30 Відповісти
Как бы это было не прискорбно, но тут все правильно и по букве закона: Бубочка отменой указа не снял его с должности, а не впускать его в суд - это не только "перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків", но и вмешательство в судовую систему и даже покушение на конституционный строй (поскольку речь про КС) ....можно и узурпацию власти нарыть
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30.04.2021 09:50 Відповісти
Треба ще податки підняти бо до пересічних ніяк не дійде, що їх мають за лохів.
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30.04.2021 09:30 Відповісти
По ПДВ вже проект мають
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30.04.2021 09:33 Відповісти
Главное, что бы не мешал и пусть дальше платят, народ такой, многих кормит не за шо. Страна чудес и нам повезло в ней жить, не каждому дано.
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30.04.2021 09:31 Відповісти
Лёха - Вот ты и плати, если такой щедрый А я считаю ни в коем случае
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30.04.2021 09:34 Відповісти
Если переплатили, то Тупицкий должен вернуть эти деньги
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30.04.2021 09:31 Відповісти
Суди в такому випадку на боці здирництва з держави адже можливо їм частину ...
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30.04.2021 09:35 Відповісти
Моя пенсия за год....
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30.04.2021 09:31 Відповісти
Не позорьте судью перед пацанами. Та он больше в месяц тратит на туалетную бумагу.
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30.04.2021 09:31 Відповісти
Засранец
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30.04.2021 09:40 Відповісти
Просто пищеварение хорошее....
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30.04.2021 11:06 Відповісти
До сьогодні я вважав, що зарплата 100+ прерогатива найвищих судів. Але ні. Украінський народ має змогу так фінансувати кожного, хто одягнув чорну мантію. https://poltava.to/news/60636/
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30.04.2021 09:31 Відповісти
Вершина цинічного дибілізму системи влади в цій антинародній державі.
Спробуйте хто з пересічних не піти на день на роботу?
Скількох і скільки будуть вас доганяти щоб заплатити за прогул?
Хто був у Європі, Америці всі стверджують - там усе для людей.
А у нас навпаки - для нелюдів, за гроші, піт і кров людей.
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30.04.2021 09:38 Відповісти
чия в цьому вина...
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30.04.2021 09:53 Відповісти
майже півставки. всеодно непогано. це ніби ти працює- непрацюєш - а зарплата є! тож Зе ще той юрист
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30.04.2021 09:51 Відповісти
Тупицький - взірець успішності.
Більшість населення намагається бути такими ж.
Країна Тупицьких. Зеленських. Кив.

А мусила б бути країною Гузарів. Ціолковських. Горовіців...
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30.04.2021 09:52 Відповісти
а рабо-гої нехай ішачать на 10 000 грн при европейских цінах....- так потрібно вміти- і визнаем, у них це виходить....
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30.04.2021 09:52 Відповісти
Не працюй. Працюй за 20-30. Що заважає?
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30.04.2021 09:59 Відповісти
так і роблю...- я про загальне...
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30.04.2021 10:40 Відповісти
а тебе ніколи не дивувало, що усі, хто пише про 5-10 і т.п., на повірку виявляється самі за стільки не працюють і завжди пишуть про когось там, про загальне?
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30.04.2021 10:48 Відповісти
мене у цьому житті уже давно аж так нічого не дивуе...- окрім тих Людей які вчиняють Людські вчинки - тобто Діянія....- і Слава Богу що ще е такі в Україні....- відносно заробітків, чи тої оплати що нібито надае "держава" Людині яка йде і працю!!!! - не сидить як наприклад в США на соціалі в 450 зЄлені + соц пакет на комунальні та талони на харчування...- а які ідуть і працюють... на тих же 10 000 і то ще не в сіх сферах, то це просто нео- феодалізм...., так як ми знаем і розуміем які ресурси мае Україна - і хто ними користуеться..., а це не більше 1 000 сімей , та той васальний клас , що їх обслуговуе.......- ну можливо у твоему мега центрі - нью Лондоні , ситуація інша..... - але я знаю що це не так...- так , для Чернівців і навіть 30 000 грн на сьогодні це не багато , але терпимо - якщо ти маеш житло -авто , та стабільний заробіток у окресленому....- інше , це виживання та бідність....
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30.04.2021 11:06 Відповісти
Між нами світогляна прірва. "відносно заробітків, чи тої оплати що нібито надає "держава" Людині яка йде і працю!!!! ", я не сприймаю державу як інституцію, яка щось надає, а бо повинна надавати. Тим паче, я не сприймаю дорікань з боку людей, які не виконують свої обов'язки перед державою, зокрема зі сплати податків, а більшість наших "ображених державою" це люди, яки ухиляються від їх сплати.
Феодалізм, рабство, у голові людини. Раб, це не той, що на ланцюгу, це той, хто вважає себе рабом. Ви реально вважаєте, що більшість українців заслуговують на зарплату вищу за 10к?
Чи може в Україні спеціаліст (не важливо у якій сфері) голодує? То що має робити держава, піднімати зарплату невігласам стимулюючи їх у такий спосіб залишатись на тому рівні, що вони зараз чи заохочувати тих, хто став спеціалістом, демонструючи невігласам, що єдиний можливий шлях до заможного життя, це стати профі своєї справи?
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30.04.2021 11:18 Відповісти
Такие приятные цифры....и где ж в провинции их можно подержать?
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30.04.2021 11:10 Відповісти
Та де завгодно, я відверто кажучи задовбався вже тут наводити приклади. Торговий представник 20-40 і т.п. Минулої осені яблука збирали у садах однієї відомої фірми - 30. Ті що обрізали сади, за три місяці - 200к. І це тут в Україні. Швея на фабриці - 15, на заводах, приблизно також. Це не інженерний склад, у тих за 1 к.
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30.04.2021 11:21 Відповісти
Зараз звісно Ковід накрив сферу послуг і туризм, не без того, але до пандемії, і там були зарплати не менше.
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30.04.2021 11:22 Відповісти
Те, про що я писав із самого початку цієї авантюри з Тупіцким. Якби Зеля бажав навести лад, він би протяг через монобільшість ліквідацію КСУ і питань би не було, але Зелі потрібний цей суд... от тільки із відданими йому суддями, а так, не виходить. Україна не Росія, тут мало хотєлки "царя"... Тому маємо черговий злочин вчинений особисто Зеленським. Додайте суюи розпуск ВР, Оман, Вагнергейт, Чауса... на цю людину чекають довгі роки в'язниці. Добре, що хоч соратники йому віп-камеру підготували..
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30.04.2021 09:58 Відповісти
Прокляли тупицького -- щоб ти жив на одну зарплату, от він і "мучиться" тепер. І харя он як розпухла , мабуть в "макдональдсі" одну картоплю фрі їсть !...
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30.04.2021 10:31 Відповісти
У бабусі ,в глухому селі, на салі....
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30.04.2021 11:09 Відповісти
КС надо было временно заблокировать до принятия закона о распродаже украинской земли. Потом они все помирятся и с новой силой будут допиливать страну.
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30.04.2021 10:51 Відповісти
Или удержать с Гл. Бухгалтера КС или посадить за растрату
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30.04.2021 10:52 Відповісти
Ну энто ж ему на семки и пивас
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30.04.2021 11:29 Відповісти
Надо ж поддерживать пострадавшего от действий "режима", тем более, что он якобы на "больничке" и силёнок не имеет явиться в суд.
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30.04.2021 12:24 Відповісти
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30.04.2021 13:05 Відповісти
Вся эта возня с Конституционным судом говорит только об одном: о бардаке в стране!
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30.04.2021 14:34 Відповісти
Тупице на "мороженное".
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30.04.2021 19:21 Відповісти
 
 