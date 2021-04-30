КС продовжує платити Тупицькому зарплату: у квітні він отримав 118 тис. грн

Ексглава Конституційного Суду продовжує отримувати зарплату - в квітні він отримав 118 375 грн.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив Роман Васильняк, передає Цензор.НЕТ.

"Недозвільнений Голова КСУ Тупицький продовжує отримати зарплату. Капнуло ще 120 тисяч. В цей же час він не з'являється на розгляд протоколів про адміністративні правопорушення та на обрання йому запобіжного заходу", - розповів він.





Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання гарантування національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Також читайте: Конкурс в новий окружний адмінсуд проведе кваліфкомісія суддів, яку створять найближчими місяцями, - Веніславський