Інтернет-трансляції, маски, санітайзери та освячення на вулиці: в церквах розповіли, як відбуватимуться святкові служби

Священнослужителі обіцяють дотримуватися всіх карантинних рекомендацій МОЗ на Великдень. У церквах розповіли, як відбуватимуться святкові служби.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря розповів виданню, що парафіяни зможуть помолитися всередині, але освячення їжі проходитиме на вулиці.

За його словами, в храмі буде обмежена кількість місць. Освячення великодніх приношень, пасок буде відбуватися на вулиці, також з дотриманням необхідної дистанції, і в суботу, і в неділю.

"Ми збільшуємо період, щоб люди могли прийти в різний час, а не всі разом. Стежити за кількістю людей у кожному храмі - це обов'язок священника. Він також має залучати активних мирян, які б йому в цьому допомагали", - пояснив Євстратій Зоря.

Крім того, на заводах і в магазинах священнослужителі ПЦУ освячуватимуть паски, які потім зможуть купити парафіяни.

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В УГКЦ стверджують, що їхні храми також будуть відкриті. Щоб не було стовпотворінь всередині церков, частина парафіян зможе слухати літургію на вулиці біля храму.

Керівник Департаменту інформації УГКЦ, протоієрей Ігор Яців розповів виданню, що обов'язковими будуть маска, наявність санітайзерів у храмах.

"Діятимуть обмеження щодо граничної кількості осіб та дистанції. Допускається, що інші люди зможуть слухати літургію на вулиці біля храму з дотриманням дистанції один від одного. Для цього рекомендується церквам забезпечити озвучку на вулиці", - сказав він.

Освячення великодніх страв в Українській греко-католицькій церкві ще до пандемії проходило протягом суботи, так буде і цього року. У Патріаршому соборі в Києві освячення великодніх кошиків проходитиме кожні пів години, починаючи з обіду і до пізнього вечора суботи.

Крім того, віряни зможуть подивитися інтернет-трансляції великодніх богослужінь і навіть отримати благословення великодніх страв онлайн.

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Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви (УПЦ МП) протоієрей Микола Данилевич розповів, що в деяких храмах частина людей залишиться під час богослужіння надворі, також можна слухати онлайн.

Священнослужителі Української православної церкви збільшать сесії освячення страв, щоб не провокувати величезного скупчення людей. Вони почнуться вдень суботи і закінчаться приблизно в обід неділі.