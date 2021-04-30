УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7475 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 082 7

Інтернет-трансляції, маски, санітайзери та освячення на вулиці: в церквах розповіли, як відбуватимуться святкові служби

Інтернет-трансляції, маски, санітайзери та освячення на вулиці: в церквах розповіли, як відбуватимуться святкові служби

Священнослужителі обіцяють дотримуватися всіх карантинних рекомендацій МОЗ на Великдень. У церквах розповіли, як відбуватимуться святкові служби.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря розповів виданню, що парафіяни зможуть помолитися всередині, але освячення їжі проходитиме на вулиці.

За його словами, в храмі буде обмежена кількість місць. Освячення великодніх приношень, пасок буде відбуватися на вулиці, також з дотриманням необхідної дистанції, і в суботу, і в неділю.

"Ми збільшуємо період, щоб люди могли прийти в різний час, а не всі разом. Стежити за кількістю людей у кожному храмі - це обов'язок священника. Він також має залучати активних мирян, які б йому в цьому допомагали", - пояснив Євстратій Зоря.

Крім того, на заводах і в магазинах священнослужителі ПЦУ освячуватимуть паски, які потім зможуть купити парафіяни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить глав церков дотримуватися на Великдень заходів безпеки через COVID-19: "У нас може бути ще одна хвиля"

В УГКЦ стверджують, що їхні храми також будуть відкриті. Щоб не було стовпотворінь всередині церков, частина парафіян зможе слухати літургію на вулиці біля храму.

Керівник Департаменту інформації УГКЦ, протоієрей Ігор Яців розповів виданню, що обов'язковими будуть маска, наявність санітайзерів у храмах.

"Діятимуть обмеження щодо граничної кількості осіб та дистанції. Допускається, що інші люди зможуть слухати літургію на вулиці біля храму з дотриманням дистанції один від одного. Для цього рекомендується церквам забезпечити озвучку на вулиці", - сказав він.

Освячення великодніх страв в Українській греко-католицькій церкві ще до пандемії проходило протягом суботи, так буде і цього року. У Патріаршому соборі в Києві освячення великодніх кошиків проходитиме кожні пів години, починаючи з обіду і до пізнього вечора суботи.

Крім того, віряни зможуть подивитися інтернет-трансляції великодніх богослужінь і навіть отримати благословення великодніх страв онлайн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епіфаній закликав українців із груп ризику залишитися на Великдень вдома: "Людське життя - це дар божий, який ми маємо берегти". ВIДЕО

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви (УПЦ МП) протоієрей Микола Данилевич розповів, що в деяких храмах частина людей залишиться під час богослужіння надворі, також можна слухати онлайн.

Священнослужителі Української православної церкви збільшать сесії освячення страв, щоб не провокувати величезного скупчення людей. Вони почнуться вдень суботи і закінчаться приблизно в обід неділі.

Автор: 

карантин (18172) Великдень (338) УГКЦ (108) УПЦ МП (1206) церква (698) Євстратій Зоря (91) ПЦУ (793) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ага, зробіть Індія 2.0
показати весь коментар
30.04.2021 09:33 Відповісти
Та ну, так не интересно святить паски
Интернет-трансляции, маски, санитайзеры и освящение на улице: в церквях рассказали, как пройдут праздничные службы - Цензор.НЕТ 3480
показати весь коментар
30.04.2021 09:37 Відповісти
И про Софиевский собор не забывайте
Главный алтарь Софии Киевской
Интернет-трансляции, маски, санитайзеры и освящение на улице: в церквях рассказали, как пройдут праздничные службы - Цензор.НЕТ 4935 Интернет-трансляции, маски, санитайзеры и освящение на улице: в церквях рассказали, как пройдут праздничные службы - Цензор.НЕТ 4510
показати весь коментар
30.04.2021 09:40 Відповісти
И панно из 15 тыс писанок
Интернет-трансляции, маски, санитайзеры и освящение на улице: в церквях рассказали, как пройдут праздничные службы - Цензор.НЕТ 5331
показати весь коментар
30.04.2021 09:41 Відповісти
Интернет-трансляции, маски, санитайзеры и освящение на улице: в церквях рассказали, как пройдут праздничные службы - Цензор.НЕТ 3921
показати весь коментар
30.04.2021 09:42 Відповісти
все таки в совке несколько вещей(одна из тысячи) были правильными - как оно выглядит шоб напр. инженер шо запускает дурок гагариных в стратосферу, бежал в капище и слушал гундение про "небесную твердь"? А потом подставлял колбасу(если удалось "достать") под капли из рук бородатого мужика в платье? правильно высмеивали это, а потом ВНЕЗАПНО все стали правослабными
показати весь коментар
30.04.2021 10:07 Відповісти
Якщо хочеш помолитися щиро і щоб тебе ніхто не відволікав - іди в поле, або в ліс...
показати весь коментар
30.04.2021 10:20 Відповісти
 
 