Із 2 травня іноземцям, які прибули з Індії, заборонено в'їзд до України, - Ляшко
Прибулим з Індії особам без громадянства буде заборонено в'їзд до України.
Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами головного санлікаря, Індія є лідером з реєстрації нових випадків коронавірусу у світі.
"Уряд України ухвалив рішення для водіїв про заборону перетину державного кордону з 0:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Індії також підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тестів", - зазначив Ляшко.
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Неужто и на цензоре, как Кива, используют машинный перевод с мовы на русский?
И ещё там сжигают трупы, под открытым небом, и всё идёт в атмосферу. ВОЗ об этом задумывается?