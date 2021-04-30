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Із 2 травня іноземцям, які прибули з Індії, заборонено в'їзд до України, - Ляшко

Із 2 травня іноземцям, які прибули з Індії, заборонено в'їзд до України, - Ляшко

Прибулим з Індії особам без громадянства буде заборонено в'їзд до України.

Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами головного санлікаря, Індія є лідером з реєстрації нових випадків коронавірусу у світі.

"Уряд України ухвалив рішення для водіїв про заборону перетину державного кордону з 0:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Індії також підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тестів", - зазначив Ляшко.

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Автор: 

валюта (2368) Індія (667) Ляшко Віктор (1512)


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Топ коментарі
+3
Это нужно было делать раньше, да и то не сильно поможет, индийский мутант уже в десятках стран выявлен.
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30.04.2021 09:46
+2
Всех. В. Новые. Санджары!!!
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30.04.2021 09:36
+2
К редакции. Как могут быть иностранцы прибывшими со 2 мая. Сегодня 30 апреля. А 2 мая это будущее. Иностранцы не могут сегодня быть прибывшими, они могут быть пребывающими со 2 мая.
Неужто и на цензоре, как Кива, используют машинный перевод с мовы на русский?
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30.04.2021 09:52
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Всех. В. Новые. Санджары!!!
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30.04.2021 09:36 Відповісти
точно. в феофании
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30.04.2021 09:38 Відповісти
А шо у нас пропускают через границу лиц без гражданства хоть откуда? Расскажите это Саакашвили
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30.04.2021 09:41 Відповісти
К редакции. Как могут быть иностранцы прибывшими со 2 мая. Сегодня 30 апреля. А 2 мая это будущее. Иностранцы не могут сегодня быть прибывшими, они могут быть пребывающими со 2 мая.
Неужто и на цензоре, как Кива, используют машинный перевод с мовы на русский?
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30.04.2021 09:52 Відповісти
Дело даже не в этом. Первая строка - "Прибывшим из Индии лицам без гражданства будет запрещен въезд в Украину" В Украину разве пускают лиц без гражданства? Хоть с Индии, хоть с Уругвая, хоть прости Г-споди, с Папуа Новой Гвинеи
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30.04.2021 09:57 Відповісти
Спасибо за поправку. Я это тоже хотел отметить: получается, что до 2 мая бомжам из Индии въезд в Украину разрешён.
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30.04.2021 10:02 Відповісти
А не бомжам из Индии и бомжам с остальных стран то вообще разрешен всегда
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30.04.2021 10:20 Відповісти
Да, есть такая категория, как "лицо без гражданства". им даже выдают специальные удостоверения в странах, где они проживают
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30.04.2021 11:12 Відповісти
Не-громадяни Латвії, Естонії-володарі "сірих паспортів", або біженці, які отримали статус та документи на виїзд, але ще не отримали громадянства.
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30.04.2021 17:13 Відповісти
"как Кива, используют машинный перевод с мовы на русский?" - як аутохтон -однозначно стверджую що навпаки!
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30.04.2021 09:57 Відповісти
Это нужно было делать раньше, да и то не сильно поможет, индийский мутант уже в десятках стран выявлен.
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30.04.2021 09:46 Відповісти
Мурасі не спинити слона заборонами
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30.04.2021 09:49 Відповісти
Что же вы постоянно опаздываете. Это нужно было сделать дней десять назад.
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30.04.2021 09:52 Відповісти
В Индии жесть конечно, почти 400 тыс больных в день, не дай бог такое у нас.
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30.04.2021 09:54 Відповісти
Жесть у цілдому світі - при владі однозначно хворі люди з діагнозом як у ківі!
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30.04.2021 09:59 Відповісти
У співвідношенні до кількості населення, у нас те саме.
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30.04.2021 10:18 Відповісти
подели 400 тыс на 30 ( в Индии более 1 млрд населения, в Украине до 40 млн ) и узнаешь, что у нас
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30.04.2021 11:06 Відповісти
Зато в Индии Украина закупила вакцину. Там антисанитария!
И ещё там сжигают трупы, под открытым небом, и всё идёт в атмосферу. ВОЗ об этом задумывается?
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30.04.2021 09:56 Відповісти
Хахаха вы не были в Индии)))) как только оттуда ушли кровавые колонизаторы там все пошло так как есть результат сейчас....
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30.04.2021 10:04 Відповісти
Рассказывали люди, бывавшие в Индии (правда это было давно в 80-х годах) что наблюдали картину как у входа в крупный торговый центр старик-индус держался за дверную ручка и справлял большую нужду, люди же проходили мимо него как ни в чем не бывало.
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30.04.2021 10:17 Відповісти
С тех пор там ничего не изменилось, все то же самое. Был в Индии пару лет назад
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30.04.2021 11:14 Відповісти
Я была в Мумбаи, Гоа, ещё где/ то, уже не помню где. В 2018 году. Мне очень понравилась Индия. Это совсем другой мир, где индийское кино можно увидеть воочию. Есть там , конечно, очень большой разрыв между бедностью и богатством. Но Индия последние годы стремительно развивается. Очень жаль, что у них такой пик заболеваемости. Причины этого понятны
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30.04.2021 11:21 Відповісти
Італія заборонила в'їзд із Індії та Бангладеш через зростання захворювання новим мутованим штамом коронавіруса у цих країнах, а в нас як завжди... - https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/29/7122742
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30.04.2021 09:58 Відповісти
если они прибыли из индии, то они уже вьехали в Украину. с той разницей, шо пока занесли свой вирус только в пункты таможенного и погранконтроля, откуда он и начнёт своё бедоносное шествие уже дальше, по всей территории.
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30.04.2021 10:07 Відповісти
Интересно почему со 2-го мая?Что 2-го мая вирус будет более опасным чем 1-го?-
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30.04.2021 10:45 Відповісти
а как же они будут снимать влоги об украине((
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30.04.2021 10:53 Відповісти
 
 