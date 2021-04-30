Із 2 травня іноземцям, які прибули з Індії, заборонено в'їзд до України, - Ляшко

Прибулим з Індії особам без громадянства буде заборонено в'їзд до України.

Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами головного санлікаря, Індія є лідером з реєстрації нових випадків коронавірусу у світі.

"Уряд України ухвалив рішення для водіїв про заборону перетину державного кордону з 0:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Індії також підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тестів", - зазначив Ляшко.

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