МОЗ готує подання про вихід Київської та Миколаївської областей із "червоної" зони, - Ляшко

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася.

Про це повідомив сьогодні в ході брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я готує подання до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки ще двох областей. Зокрема, це Київська та Миколаївська області, які можуть бути переведені в "жовтий" рівень епіднебезпеки", - зазначив Ляшко.

За його словами, з 1 травня в Україні буде 7 областей, які перебувають у "червоній" зоні.

Також він зазначив, що на сьогоднішній день в жодному регіоні України рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує 65%.

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