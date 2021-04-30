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МОЗ готує подання про вихід Київської та Миколаївської областей із "червоної" зони, - Ляшко
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася.
Про це повідомив сьогодні в ході брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я готує подання до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки ще двох областей. Зокрема, це Київська та Миколаївська області, які можуть бути переведені в "жовтий" рівень епіднебезпеки", - зазначив Ляшко.
За його словами, з 1 травня в Україні буде 7 областей, які перебувають у "червоній" зоні.
Також він зазначив, що на сьогоднішній день в жодному регіоні України рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує 65%.
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