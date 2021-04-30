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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ готує подання про вихід Київської та Миколаївської областей із "червоної" зони, - Ляшко

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася.

Про це повідомив сьогодні в ході брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я готує подання до Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки ще двох областей. Зокрема, це Київська та Миколаївська області, які можуть бути переведені в "жовтий" рівень епіднебезпеки", - зазначив Ляшко.

За його словами, з 1 травня в Україні буде 7 областей, які перебувають у "червоній" зоні.

Також він зазначив, що на сьогоднішній день в жодному регіоні України рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує 65%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4007) Миколаївська область (2264) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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30.04.2021 09:38 Відповісти
Давайте, статисти Стебанова, повертайте дітей в школи, відкривайте кафешки, ресторани, театри-кінотеатри, свята на носі. Чи, може, вже вчителів всіх вакцинували ? Хай діти перезаражаються за декілька тижнів, а потім рознесуть ковід по селах влітку. Чому приймаєте такі недолугі рішення ... МОЗ готує подання про вихід Київської та Миколаївської областей із "червоної" зони, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4205
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30.04.2021 09:52 Відповісти
В Київській області вже магазини всі відкриті з понеділка торгують, ринки. Всім пофіг
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30.04.2021 09:50 Відповісти
Как интересно у Зе команды: Карантин типа назначают плохие местные власти, а типа снимает, заботящаяся о простом народе центральная зе-власть!
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30.04.2021 10:33 Відповісти
 
 