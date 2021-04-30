Незабаром наші кордони знову стануть мирними, - Зеленський нагородив 11 прикордонників. СПИСОК
З нагоди Дня прикордонника України президент Володимир Зеленський підписав указ № 182/2021 про відзначення державними нагородами захисників українського кордону.
Згідно з документом, за значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету і територіальної цілісності України нагороди присвоєні 11 прикордонникам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента
Підкреслюється, що Зеленський відзначив особливий внесок захисників державних рубежів на забезпечення територіальної цілісності і суверенітету України.
"Сьогодні прикордонник України - не тільки обличчя країни, яке бачать люди при перетині державного кордону в пунктах пропуску. Це - насамперед захисник держави, відповідальний перед народом за непорушність кордону і його безпеку", - зазначив президент.
Крім цього, глава держави нагадав, що прикордонники одними з перших стали на захист України в 2014 році, демонструючи вірність країні і незламний дух.
"Надійна охорона державного кордону залежить не лише від сучасної зброї та техніки, а насамперед від людей, від їхньої фаховості, рішучості та готовності захищати. Вірю, що незабаром наші кордони знову стануть мирними. Бажаю українським прикордонникам професійних успіхів, щастя й добробуту їхнім родинам", – зазначив Глава держави.
Цензор.НЕТ публікує повний текст указу глави держави:
За значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня прикордонника постановляю:
Нагородити орденом Данила Галицького
ВИЧАЛКІВСЬКОГО Ігоря Володимировича - полковника;
ЧАПЛЮ Віталія Михайловича - підполковника;
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
ВАСИЛЬЧУКА Миколу Миколайовича - підполковника;
ГУРНЯКА Михайла Олександровича - полковника;
ПРОЦКІВА Юрія Ігоровича - майора;
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня
ПРОНЬКА Дмитра Ігоровича - капітана;
ТОЛМАЧОВА Олександра Михайловича - старшого прапорщика;
ХАРЧЕНКА Володимира Івановича - підполковника;
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
АРНАУТА Миколу Володимировича - прапорщика;
ВАКУЛКО Тамару Іванівну - старшого прапорщика;
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
ВАЛЬКА Миколу Васильовича - голову організації ветеранів-прикордонників Дніпровського району м. Києва, полковника у відставці.
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зачем этот популизм глупый?
сказал бы как есть, нам нужно оборонять державу, до мира ещё далеко
Мы либо будем отбиваться от кацапов, либо сдадимся.
Если будем отбиваться - будет война с кацапами на востоке.
Если сдадимся - будет война с поляками на западе.