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Незабаром наші кордони знову стануть мирними, - Зеленський нагородив 11 прикордонників. СПИСОК

Незабаром наші кордони знову стануть мирними, - Зеленський нагородив 11 прикордонників. СПИСОК

З нагоди Дня прикордонника України президент Володимир Зеленський підписав указ № 182/2021 про відзначення державними нагородами захисників українського кордону.

Згідно з документом, за значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету і територіальної цілісності України нагороди присвоєні 11 прикордонникам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента

Підкреслюється, що Зеленський відзначив особливий внесок захисників державних рубежів на забезпечення територіальної цілісності і суверенітету України.

"Сьогодні прикордонник України - не тільки обличчя країни, яке бачать люди при перетині державного кордону в пунктах пропуску. Це - насамперед захисник держави, відповідальний перед народом за непорушність кордону і його безпеку", - зазначив президент.

Крім цього, глава держави нагадав, що прикордонники одними з перших стали на захист України в 2014 році, демонструючи вірність країні і незламний дух.

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"Надійна охорона державного кордону залежить не лише від сучасної зброї та техніки, а насамперед від людей, від їхньої фаховості, рішучості та готовності захищати. Вірю, що незабаром наші кордони знову стануть мирними. Бажаю українським прикордонникам професійних успіхів, щастя й добробуту їхнім родинам", – зазначив Глава держави.

Цензор.НЕТ публікує повний текст указу глави держави:

За значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня прикордонника постановляю:

Нагородити орденом Данила Галицького

ВИЧАЛКІВСЬКОГО Ігоря Володимировича - полковника;

ЧАПЛЮ Віталія Михайловича - підполковника;

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ВАСИЛЬЧУКА Миколу Миколайовича - підполковника;

ГУРНЯКА Михайла Олександровича - полковника;

ПРОЦКІВА Юрія Ігоровича - майора;

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

ПРОНЬКА Дмитра Ігоровича - капітана;

ТОЛМАЧОВА Олександра Михайловича - старшого прапорщика;

ХАРЧЕНКА Володимира Івановича - підполковника;

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АРНАУТА Миколу Володимировича - прапорщика;

ВАКУЛКО Тамару Іванівну - старшого прапорщика;

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

ВАЛЬКА Миколу Васильовича - голову організації ветеранів-прикордонників Дніпровського району м. Києва, полковника у відставці.

Автор: 

кордон (4754) Зеленський Володимир (23715) нагорода (1258) прикордонники (1095)


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Топ коментарі
+6
Вскоре наши границы вновь станут мирными, - Зеленский наградил 11 пограничников - Цензор.НЕТ 3636
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30.04.2021 09:50
+4
Варианты на выбор - популист, фантазер, мечтатель, дурак, идиот... Или все в одном " флаконе".
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30.04.2021 09:56
+3
и это прости господи преЗЕдент...

зачем этот популизм глупый?
сказал бы как есть, нам нужно оборонять державу, до мира ещё далеко
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30.04.2021 09:52
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Вскоре наши границы вновь станут мирными, - Зеленский наградил 11 пограничников - Цензор.НЕТ 3636
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30.04.2021 09:50 Відповісти
и это прости господи преЗЕдент...

зачем этот популизм глупый?
сказал бы как есть, нам нужно оборонять державу, до мира ещё далеко
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30.04.2021 09:52 Відповісти
Ты шо??? Столько народа устало от войны у телевизоров.
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30.04.2021 10:12 Відповісти
Варианты на выбор - популист, фантазер, мечтатель, дурак, идиот... Или все в одном " флаконе".
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30.04.2021 09:56 Відповісти
Зрадник-капітулянт.
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30.04.2021 10:11 Відповісти
Этот нелох,43-х лет от роду,ну точно не знает,что такое советский союз,а страну тянет в это дерьмо
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30.04.2021 10:07 Відповісти
Вскоре наши границы вновь станут мирными/ Как так станут. Девятого декабря 2019 года Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. Главнокомандующий сказал- не баран чихнул, не петух прокукарекал. Если главнокомандующий не четыреждыуклонившийся пианист.
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30.04.2021 10:10 Відповісти
через год. А если нет, он уйдет.
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30.04.2021 10:10 Відповісти
Незабаром наші кордони знову стануть мирними, - Зеленський нагородив 11 прикордонників - Цензор.НЕТ 5938
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30.04.2021 10:10 Відповісти
Мира на наших границах не будет никогда вообще.

Мы либо будем отбиваться от кацапов, либо сдадимся.
Если будем отбиваться - будет война с кацапами на востоке.
Если сдадимся - будет война с поляками на западе.
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30.04.2021 10:13 Відповісти
Де стіна на кордоні колаборанти і саботажники?
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30.04.2021 10:14 Відповісти
Вовка большой оптимист ...верит что скоро границы станут мирными (соседи станут кроткими аки агнецы ) ,что эпоха бедности закончится не только для слуг народа и вообще людям посыпятся плюшки .А может он не наивный фантазер ,а коварный обманщик??
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30.04.2021 10:56 Відповісти
"Истинно верующий" уже. Но верить в то, что на более 2000 км границы с рашкой будет мир можно лишь после того как там будет иная граница, примером с Китаем.
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30.04.2021 12:34 Відповісти
Скоро "Зєлєнскій" буде нецензурним словом...
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30.04.2021 11:20 Відповісти
Это уже в прошедшем времени, а в будущем - для остальных 26%.
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30.04.2021 12:29 Відповісти
Уточняю: офіційно визнаним.
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30.04.2021 12:41 Відповісти
Цей склад Ради не зробить такий крок.
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30.04.2021 13:18 Відповісти
 
 