Незабаром наші кордони знову стануть мирними, - Зеленський нагородив 11 прикордонників. СПИСОК

З нагоди Дня прикордонника України президент Володимир Зеленський підписав указ № 182/2021 про відзначення державними нагородами захисників українського кордону.

Згідно з документом, за значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету і територіальної цілісності України нагороди присвоєні 11 прикордонникам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента

Підкреслюється, що Зеленський відзначив особливий внесок захисників державних рубежів на забезпечення територіальної цілісності і суверенітету України.

"Сьогодні прикордонник України - не тільки обличчя країни, яке бачать люди при перетині державного кордону в пунктах пропуску. Це - насамперед захисник держави, відповідальний перед народом за непорушність кордону і його безпеку", - зазначив президент.

Крім цього, глава держави нагадав, що прикордонники одними з перших стали на захист України в 2014 році, демонструючи вірність країні і незламний дух.

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"Надійна охорона державного кордону залежить не лише від сучасної зброї та техніки, а насамперед від людей, від їхньої фаховості, рішучості та готовності захищати. Вірю, що незабаром наші кордони знову стануть мирними. Бажаю українським прикордонникам професійних успіхів, щастя й добробуту їхнім родинам", – зазначив Глава держави.

Цензор.НЕТ публікує повний текст указу глави держави:

За значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету і територіальної цілісності України та з нагоди Дня прикордонника постановляю:

Нагородити орденом Данила Галицького

ВИЧАЛКІВСЬКОГО Ігоря Володимировича - полковника;

ЧАПЛЮ Віталія Михайловича - підполковника;

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ВАСИЛЬЧУКА Миколу Миколайовича - підполковника;

ГУРНЯКА Михайла Олександровича - полковника;

ПРОЦКІВА Юрія Ігоровича - майора;

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" III ступеня

ПРОНЬКА Дмитра Ігоровича - капітана;

ТОЛМАЧОВА Олександра Михайловича - старшого прапорщика;

ХАРЧЕНКА Володимира Івановича - підполковника;

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АРНАУТА Миколу Володимировича - прапорщика;

ВАКУЛКО Тамару Іванівну - старшого прапорщика;

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

ВАЛЬКА Миколу Васильовича - голову організації ветеранів-прикордонників Дніпровського району м. Києва, полковника у відставці.