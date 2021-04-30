Кравчук про те, чи варто Зеленському зустрічатися з Путіним віч-на-віч: Йому не потрібна постійно нянька. ВIДЕО

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, чи варто президенту Зеленському зустрічатися з президентом Путіним віч-на-віч без західних партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю "НВ".

"Варто. Зеленському не треба постійно нянька. Позиція США, ЄС, НАТО та всіх опонентів Росії і тих, хто підтримує Україну, - висловлена чітко і однозначно. Тому Зеленський може і повинен спиратися, зокрема, і на позицію наших друзів. Хоча головне для нього - національні інтереси України", - зазначив Кравчук.

За його словами, боятися, що "Путін може обіграти Зеленського", не варто.

"Зеленський має чітку, ясну, зрозумілу позицію. Його звинувачували не так давно в зраді, капітуляції. Як бачите, усе - з точністю до навпаки. Саме Зеленський розпочав із заборони російської пропаганди та інших питань п’ятої колони в Україні", - додав глава української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.

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