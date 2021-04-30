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Кравчук про те, чи варто Зеленському зустрічатися з Путіним віч-на-віч: Йому не потрібна постійно нянька. ВIДЕО

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, чи варто президенту Зеленському зустрічатися з президентом Путіним віч-на-віч без західних партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук заявив в інтерв'ю "НВ".

"Варто. Зеленському не треба постійно нянька. Позиція США, ЄС, НАТО та всіх опонентів Росії і тих, хто підтримує Україну, - висловлена чітко і однозначно. Тому Зеленський може і повинен спиратися, зокрема, і на позицію наших друзів. Хоча головне для нього - національні інтереси України", - зазначив Кравчук.

За його словами, боятися, що "Путін може обіграти Зеленського", не варто.

"Зеленський має чітку, ясну, зрозумілу позицію. Його звинувачували не так давно в зраді, капітуляції. Як бачите, усе - з точністю до навпаки. Саме Зеленський розпочав із заборони російської пропаганди та інших питань п’ятої колони в Україні", - додав глава української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін готовий сісти і поговорити із Зеленським про двосторонні відносини, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) Кравчук Леонід (546) путін володимир (23795) росія (65114) Євросоюз (13397)


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Топ коментарі
+30
Кравчук о том, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным тет-а-тет: Ему не нужна постоянно нянька - Цензор.НЕТ 8731
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30.04.2021 09:56
+12
казнокрад і ссучена комуняка кравчучка дайот совєти.
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30.04.2021 09:58
+12
нужна нянька, обоим. без санитаров и медсестры ни бубочку, ни кравчука далеко отпускать нельзя.
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30.04.2021 10:01
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А бабушка? Бородатая?
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30.04.2021 09:54 Відповісти
Бабушка Беня)
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30.04.2021 10:02 Відповісти
бабушка-то бабушка.
А нянь-саме собою.
Кравчук про те, чи варто Зеленському зустрічатися з Путіним віч-на-віч: Йому не потрібна постійно нянька - Цензор.НЕТ 141
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30.04.2021 10:26 Відповісти
Кравчук о том, стоит ли Зеленскому встречаться с Путиным тет-а-тет: Ему не нужна постоянно нянька - Цензор.НЕТ 8731
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30.04.2021 09:56 Відповісти
На Германию и Францию тоже планируют напасть?
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30.04.2021 10:31 Відповісти
Супер
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30.04.2021 14:36 Відповісти
казнокрад і ссучена комуняка кравчучка дайот совєти.
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30.04.2021 09:58 Відповісти
...невже конфісковані всі активи мертвечука та всіеї 5-ї колони...- невже сидять...- невже позбавили громадянства....- киздежь то все на вуха дурнів...
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30.04.2021 09:58 Відповісти
Зеленский , не позорься , не выставляй себя идиотом .
Встреться с куском говна в унитазе - результат будет тот же , только без позора .
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30.04.2021 10:00 Відповісти
этим обоим соплежуям нужна нянька ..
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30.04.2021 10:01 Відповісти
нужна нянька, обоим. без санитаров и медсестры ни бубочку, ни кравчука далеко отпускать нельзя.
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30.04.2021 10:01 Відповісти
"если не стоит - не стоит" (С)
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30.04.2021 10:03 Відповісти
Воно повинно гнити у в'язниці.
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30.04.2021 10:03 Відповісти
Кравчука как обычно опять "качнуло" то он собирался лично отстреливаться от рашен оккупантов и их пособников. Теперь вот заговорил что " нужно мириться" и Зеле нужно встретиться (один на один) с Владыкой Мордора. ( не удивлюсь если он скоро заговорит о мире в глазах и т.д, флюгер он и есть флюгер, мы еще не в курсе, а он уже крутится, и это не с проста) " Встретиться" это приблизительно что предложить " встретиться" в закрытой клетке вечно голодному удаву и кролику.. При чем в этом случае у кролика было бы больше шансов чем у Зели. ( встреча возможно только в Гааге ( Нюрнберге) на трибунале, когда Путинило будет сидеть в клетке в цепях, с кляпом во рту ,а Зеля будет с ним разговаривать с расстояния 30 метров за пуленепробиваемым стеклом.
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30.04.2021 10:05 Відповісти
дедушка уже старенький. сенильная деменция
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30.04.2021 10:12 Відповісти
нет, он всегда был хамелеоном. ему верить нельзя. в 1989 он стоял как скала на защите "идеологии кпсс". а в 1991 вдруг стал проукраинским и президентом. и т.д.
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30.04.2021 10:55 Відповісти
Андерсен,какое же ты напуганное пуйлом?Да не так страшен черт,как его ты рисуеш.Если после такой встречи закончится война,то пусть встречаются.Категории,весовые,у них одинаковые,а вот наличие ЯО чуть, чуть перевешивает статусное противостояние.Приезд госсекретаря может все выровнять.Коммюнике со "зрадой" мы все прочитаем...
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02.05.2021 10:57 Відповісти
Да чего то мне пугаться. Но я вижу и понимаю расстановку сил при переговорах один на один. ( вспоминаю встречу Трампопона с Путинило.. когда "почетный казак" выглядел как побитый цуцик ). Ну давайте вспомним нашу историю. и " переговоры" Януковича с Путинило , и каким он вернулся ( по свидетелям очевидцев как прокрученный через мясорубку, и сразу на все согласным) Так что Зе встречаться с Пу один на один, это не проблема Зе.. это к сожалению проблема Украины. Теперь о том что вы пишете" если после такой встречи закончится война " что это вы имели в виду.. Ну разве что капитуляцию по Путински или по ОПЗЖопусу ( к когорте которых вы явно относитесь).. 1) оставить Крым за скобками ( по суди до факто признав его Рашенским) 2) дать в оккупированный Крым воду и возобновить все виды сообщения 3) Признать ОРДЛО по сути даже не автономиями, а конфедератами в связи с Украиной, со своей полицией, армией, право вето на решения Украины, амнистией, особыми отношениями с РФ,.( по факту оставив эти территории под полным контролем РФ) 4) требования ОРДЛО ( Кремля) вернуть ОРДЛО все территории Луганской и Донецкой областей в админ границах.5) отказаться от желания вступить в НАТО и ЕС ( даже в перспективе) ) 7) русский язык вторым государственным или региональным.8) Признать все права УПЦ МП... ( возможно эти требования не будут озвучены нам сразу но направление в этом направлении будет идти неукоснительно) "Закончится война" два вы фантазер или чего там.. просто и есть зрадник. Мир может наступить только в результате двух вариантов, ээто капитуляция Украины или уход Раши на границы 2013 года, без всяких условий к Украине. Выбирайте( хотя вижу вы свой выбор уже давно сделали ( возможно это даже просто " новоросская" губерния.
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02.05.2021 12:09 Відповісти
Без няньки воно продасть Україну на раз-два.
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30.04.2021 10:05 Відповісти
Кравчук про те, чи варто Зеленському зустрічатися з Путіним віч-на-віч: Йому не потрібна постійно нянька - Цензор.НЕТ 1458
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30.04.2021 10:13 Відповісти
Пляяяя...
Дідуган - твій язик застряг у дупі клована...
Витягай скоріше, бо ампутувати доведеться...
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30.04.2021 10:18 Відповісти
пуйло и является главной нянькой для старого комунизда Кравчука и для какой_разницы из фсбєшного КВН.
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30.04.2021 10:19 Відповісти
он не понимает, что оккупанту эти переговоры по освобождению территории Украины не нужны, тогда зачем встречаться и напрашиваться. Заставят зе еще что нибудь пообещать и выполнить. Это просто беда очередная для страны такой "президент".
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30.04.2021 10:20 Відповісти
Алекс,ну будь же последовательным...То Зе что не наобещал Украине и народу,не выполнил и не будет,а здесь прямо возьмет и выполнит.
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02.05.2021 11:01 Відповісти
Мальчик хочєт в Ватикан, а Ківа - на стадіон...... Кравчук про те, чи варто Зеленському зустрічатися з Путіним віч-на-віч: Йому не потрібна постійно нянька - Цензор.НЕТ 4272
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30.04.2021 10:21 Відповісти
А міг би в туалет запросити. А на стадіон - це так собі)))
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30.04.2021 11:48 Відповісти
.Не розумію НАВІЩО ця зустріч .!? Що хоче цим досягти вєлічайший , хоче вмовити ***** відчепитись від України чи що ? Так це - утопія . То навіщо вона ? Аби знову ," переливати воду з пустого в порожнє ". ??

З ідіотом нема про що вести мову . В ігнор дебіла . Замість цього треба їхати на захід , наполягати на посиленні санкцій і вимагати зброї .
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30.04.2021 10:23 Відповісти
А інструкції отримати?
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30.04.2021 10:29 Відповісти
"...Не можна домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбивати..."
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30.04.2021 10:25 Відповісти
абы кормушку кпсс не закрылась а то шо больничный с января получить не могу это население ваши проблемки аэсы высосали эл.энергия летом подымем хорошо магазины прикрыты НО БОГИ ОГПУ И т.СТалин жив
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30.04.2021 10:27 Відповісти
офигеть на такой земле и будущего нэт
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30.04.2021 10:29 Відповісти
Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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30.04.2021 10:34 Відповісти
Про що планують базікати?
ВАЗеленськи вибачиться за те, що в 2014 не дали кацапам дійти до західних кордонів і перекрили воду в окупований крим?
Бо, про війну і крим фуйло говорити не збирається?
То про що планує говорити з загарбником підстаркуватий мАльчік?
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30.04.2021 10:46 Відповісти
Его обвиняли недавно в измене, капитуляции

А разве что-то именилось?
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30.04.2021 10:54 Відповісти
Пуйло.

Жил в углу старичок с кочергой
И кричал-Я другой!Не такой!
На вопрос-А какой?
Только дрыгал ногой
И грозил из угла кочергой.
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30.04.2021 11:01 Відповісти
О чем могут вести беседу агент КВН и КГБ
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30.04.2021 11:03 Відповісти
Правильно ! Постоянная нянька ему не нужна . Один раз послать ... - и всё.
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30.04.2021 11:22 Відповісти
Логіки не видно. Зеленський хоче зустрітись з путіним, щоб закінчити війну. Путін каже що "нас там нєт, вопроси Донбаса і Крима нє обсуждаєм". Все Вава, злазь з воза, приїхали. Але путін окреслив теми для обговорення, - це відмова України від курсу в НАТО і ЄС, російська мова друга державна і російська православна церква, як основна церква в Україні. Блазень не вгамовується і це означає, що він або не розуміє, що окурок йому сказав, або готовий якусь забаганку виконати. Ну і третій варіант, більш вірогідний, для Вавки не важливо про що говорити, йому важливо пофоткатись разом з ******.
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30.04.2021 11:42 Відповісти
Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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30.04.2021 16:38 Відповісти
ВаЗЕліна без Дерьмака не поїде,бо хто перемови вести буде?
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30.04.2021 11:51 Відповісти
Ынтэресно в глаза посмотреть
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30.04.2021 11:55 Відповісти
Когда же ему дадут селёдки? Заманал!
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30.04.2021 12:39 Відповісти
Домовлятися з тим, хто вже вбив твоїх дітей, щоб він більше не вбивав? Ход коньом від Клоуна...
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30.04.2021 12:50 Відповісти
домовлятися про 100млрд. як сказав каламойша:кровь забудєцца...
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30.04.2021 22:46 Відповісти
"...Ему не нужна постоянная нянька..."! Мальчік "підрос" і може самостійно ходити на горщик?! Тепер зрозуміло чому Мєндєль звільняється
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01.05.2021 09:59 Відповісти
В Украине Святая Пасха,а диванные аналитики поносят вся и всех...Да неужели Иисус Христос не знал,что его повесят и разопнут на кресте,когда он появиться в Иерусалиме?Но ведь пошел,и смотрел в глаза и фарисеям и книжникам диванным,и с Иудой целовался.и с Пилатом суд держал.И все "спецы" знали как ему надо себя вести,как всех поубивать,вызвать ангелов с огненными мечами,а не гибнуть поче зря.Эх,люди....
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02.05.2021 11:13 Відповісти
Ну що преЗЕдент хоче побачити своїми єврейськими очима в очах роZZесівця? А почути що? Побачить він глибоку зневагу і ненависть, а почує одні тільки вимоги,а саме: визнання Криму російським; негайна подача води до оного; "вливання" Д/ЛНР до складу України у нинішньому їхньому політичному форматі із негайним проведенням виборів під кураторством ерефії; відмова від перспективи членства в НАТО; відмова від безвізу і відмова від орієнтації на ЄС,ну і ще багато-багато різного роду вимог на кшталт негайного припинення кримінального впроваджиння проти медвелчука і іже із ним. Ну,загалом-повний капут Україні. Що йому ще треба,отому панові ЗЕ?! Ну і ,вибачайте мене друзі, нах****я йому зустрічатись із кремлівським пацюком? Краще ото нехай приділить максимум уваги насущним проблемам оборонного комплексу України,іншим політичним і економічним питанням,які потребують негайного вирішення,а не займається різною х***нею-манилівщиною.
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16.06.2021 19:03 Відповісти
 
 