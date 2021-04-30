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Новини Репресії в окупованому Криму
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Окупанти провели обшук у брата політв'язня кримчанина Сейтосманова: заламали руки, душили, поки не побілів

Окупанти провели обшук у брата політв'язня кримчанина Сейтосманова: заламали руки, душили, поки не побілів

В окупованому Криму в селі Тилове під Севастополем пройшов обшук у Ернеста Сейтосманова¸ брат якого засуджений до 17 років позбавлення волі за нібито причетність до ісламської партії "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє в фейсбуці Кримська солідарність, передає Цензор.НЕТ.

Брат Енвера Сейтосманова, жителя Севастопольського району, засудженого до 17 років суворого режиму за причетність до політичної ісламської партії "Хізб ут-Тахрір", забороненої в Росії, повідомив, що в його будинку в селі Тилове вчора провели обшук. Це вже третій обшук в будинку кримського татарина. Про це він зміг розповісти адвокату тільки пізно вночі.

"До нього прийшли о 6 ранку після його ранкового намазу, коли Ернест "сидів до ранку, бо в місяць Рамадан мусульмани постять". Спочатку він почув сторонні звуки в будинку, а потім двері в кімнату різко відчинилися, і в ній несподівано опинилися близько восьми осіб, включаючи понятих. Зателефонувати куди-небудь або повідомити адвокату про обшук він не встиг. У домоволодінні Сейтосманов проживає сам. Силовики заламали йому руки, троє схопили за ноги. Один, як розповів сам Ернест, тримав у задушливому захваті, через що йому стало зле. Тоді слідчий наказав підлеглим відпустити його, сказавши, що "він уже білий", - йдеться в повідомленні.

Слідчі заходи тривали близько години. Йому запропонували видати речі, які заборонені на території РФ, чого, як стверджує Ернест, у нього не було. Потім силовики запропонували підписати протокол, що чоловік теж зробити відмовився. Після обшуку був допит у будівлі ФСБ в Севастополі, він тривав понад 6 годин. Відпустили чоловіка тільки тоді, коли він підписав папери про нерозголошення змісту допиту, розповів адвокат Еміль Курбедінов.

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Перед слідчою дією силовики відібрали в Ернеста телефон, а потім повернули вже без батарейок.

"Я виявив це, йдучи додому після допиту. У підсумку зрозумів, що без зв'язку і що батарея була вилучена без протоколу", - додав брат Сейтосманова.

Окупанти провели обшук у брата політвязня кримчанина Сейтосманова: заламали руки, душили, поки не побілів 01
Окупанти провели обшук у брата політвязня кримчанина Сейтосманова: заламали руки, душили, поки не побілів 02
Окупанти провели обшук у брата політвязня кримчанина Сейтосманова: заламали руки, душили, поки не побілів 03

Автор: 

Крим (14133) обшук (1970) репресії (1621) кримські татари (2004)


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Рузгие пытают украинских граждан в оккупированном Крыму,сколько это будет терпеть мир?
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30.04.2021 10:23 Відповісти
Большевичье. Это не люди, суды этим тараканам не требуются, уничтожать, как крыс.
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30.04.2021 10:25 Відповісти
17 лет нары утюжить ни за х.. собачий. Лучше бы татары в партизаны подались.
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30.04.2021 10:28 Відповісти
так вот чего тот коп добивался в сша, он хотел сделать флойда белым !
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30.04.2021 10:31 Відповісти
Кацапи моніторять цей сайт. Вдома ж у кацапів все гаразд, робити нема чого
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30.04.2021 10:52 Відповісти
Ну і чому це не достатня підстава для додаткових санкцій? Чи світ затулить на таке очі? І буде надалі купувати російські товари?
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30.04.2021 10:54 Відповісти
Російські товари? А вони існують? Чи ти маєш на увазі балалайки і матрешки?
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30.04.2021 11:29 Відповісти
Нафта, газ, вугіллья, деревина, збіжжя, металургійна продукція, будматеріали, добрива...
Плюс в Росію заходять західні інвестиції. Не знав?
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30.04.2021 11:39 Відповісти
 
 