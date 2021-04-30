Зеленський привітав короля Швеції з днем народження, подякувавши за підтримку України
Президент України Володимир Зеленський привітав короля Швеції Карла XVI Густава з днем народження, подякувавши за підтримку територіальної цілісності України і допомогу в проведенні реформ.
Вітання Зеленський опублікував у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Швеція - особлива країна. Швеція першою в Північній Європі визнала незалежність України. У день народження Його Величності Карла XVI Густава бажаю йому здоров'я і добробуту. Дякую Швеції за підтримку територіальної цілісності України і допомогу в проведенні реформ", - зазначив президент України.
Швеція – особлива країна. 🇸🇪 першою у Північній Європі визнала незалежність #України. У день народження Його Величності Карла XVI Густава бажаю йому здоров'я та добробуту. Дякую 🇸🇪 за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦 і допомогу в проведенні реформ. @SwedeninUA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2021
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
анархистананист