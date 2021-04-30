Зеленський привітав короля Швеції з днем ​​народження, подякувавши за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський привітав короля Швеції Карла XVI Густава з днем ​​народження, подякувавши за підтримку територіальної цілісності України і допомогу в проведенні реформ.

Вітання Зеленський опублікував у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Швеція - особлива країна. Швеція першою в Північній Європі визнала незалежність України. У день народження Його Величності Карла XVI Густава бажаю йому здоров'я і добробуту. Дякую Швеції за підтримку територіальної цілісності України і допомогу в проведенні реформ", - зазначив президент України.

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