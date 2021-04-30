Захворюваність може зрости, але піку не досягне: лікарі спрогнозували ситуацію з COVID-19 в Україні після Великодня

Експерти не беруться однозначно стверджувати, що після Великодня в Україні відбудеться сплеск нових випадків коронавірусу. Усе залежатиме від того, наскільки українці дотримуватимуться карантинних обмежень і рекомендацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

За словами голови Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федора Лапія, великодні святкування можуть дещо збільшити кількість хворих на COVID-19.

"Тому що люди будуть контактувати один з одним, як би ми не просили їх це не робити. Навряд чи ми отримаємо ту ситуацію, яка була в лютому-березні. Проте певне зростання кількості хворих ми цілком можемо отримати", - зазначив експерт.

При цьому викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що збільшення захворюваності якщо і буде, то незначним.

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"Перша причина - завдяки теплій погоді багато храмів зможуть проводити богослужіння на вулиці. До цього закликають керівники релігійних конфесій. Друга - більшість регіонів вже пройшли пік, на плато поки ще залишаються Запоріжжя, Одеса і Харків. Там потенційно захворюваність може вирости швидше. Але я думаю, що вона не досягне того піку, який був", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що очікують новий спалах COVID після Великодня.