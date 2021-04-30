"Слуга народу" Потураєв про марш до річниці створення СС "Галичина": Ми це не схвалюємо, але розуміємо цих людей. Ми не можемо їх судити
Українці повинні з розумінням ставитися до власної історії, яка є неоднозначною і складною.
Таке переконання висловив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не вивчили наших уроків взагалі. Були партії, були люди, які тримали нас у радянському минулому і казали: "Червона армія – герої. УПА – колаборанти. "Галичина" - це взагалі нацисти". Ні, люди йшли у дивізію "Галичина" не через те, що вони були нацисти. Люди йшли в УПА не через те, що вони були карателі, ненавиділи москалів - в УПА були і євреї, і поляки, і українці, і росіяни. І люди не йшли в Червону армію через те, що Сталін був кат і всі боялися. Люди йшли в Червону армію, як мій дід, тому що ворог прийшов на нашу землю і треба було її боронити. Ми не вивчили цих уроків. Ми потакали політиканам десятиліттями, які спекулювали і продовжують спекулювати на цій темі", - сказав Потураєв.
Він зазначив, що люди, які вступали до дивізії "Галичина", не були нацистами, ксенофобами, антисемітами. Вони йшли через те, що бачили, що робили Совєти у Львові, на Західній Україні в 1939 році.
"Хтось пішов в "Галичину", хтось пішов в УПА. Ті, хто пішов в УПА, можливо, краще розуміли ситуацію. Ми не можемо їх судити. Ми можемо тільки сказати: "Так, нацизм - це абсолютне зло. Так, служба у Waffen-SS була трагічною помилкою. Ми не схвалюємо таких маршів (як марш, що відбувся 28 квітня у Києві – ред.). Але ми розуміємо цих людей. Так само, як ми розуміємо ветеранів Червоної армії", - підкреслив політик.
Водночас він зауважив, що є велика різниця між ветераном Червоної армії або таким, як його дід, який пішов добровольцем воювати з фашистами, - і тими, хто добровільно йшли у ЧК, в НКВС і ставали катами.
"Ось про що ми маємо пам’ятати і розповідати нашим дітям – про трагічну помилку тих, хто пішов в "Галичину". Про не-помилку, - яку не можна вибачити, - тих, хто пішов добровільно в НКВС. Про великий подвиг тих, хто йшов в УПА і в Червону армію і воював з окупантами так, як їх сприймав. Це великий подвиг. І ми маємо святкувати перемогу над нацизмом. І ми маємо вшановувати героїв", - зазначив Потураєв.
Він додав, що до таких речей треба ставитись з розумінням, бо просто засудити – це дуже легко.
"Легко сказати: "Хто вони – нащадки нацистів?" Вони не були нацистами. Не треба їх так ображати. Треба з розумінням поставитись і сказати: "Ми не хочемо, щоб так було"... Я вважаю, що ми маємо з дитячого садочка розповідати нашу трагічну історію, такою, як вона була, – з повагою до всіх, хто вже помер", - сказав політик.
Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели у Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".
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Где марши в честь нквд?
Нет их.
И в честь сс быть не должно.
Чому з дідами НКВСниками на палках можна, а тут не можна, запитайте себе.
Любителей эсэсовцев мы должны понять, а почитателей Советской власти и армии, победившей Гитлера и построившей все то, что сейчас обогащает НАЦИЮ в лице олигархов, понимать не должны.
п.с. Кстати, многие адепты глупостей а-ля "голод был во всем ссср" почему то не вспоминают, что принцип "черной доски", когда попадали села, обреченные на медленную мучительную смерть, действовал почему то только в Украине, нигде более.
" Пропонувалося занести на всеукраїнську "Чорну дошку" село Вовківці Роменського району з такою докладною аргументацією:
"900 дворів, колгоспи 160 дворів, землі рильної 5500 га,
з них колгоспи - 700 га. Плян хлібозаготівлі: колгоспи
826 ц, виконано 18%, одноосібників 4635, виконано 11,6%,"
Итого: план меньше 1ц\га при урожайности в среднем по УССР 8ц/га в поле и 5,1 ц/га в амбаре. На декабрь 1932 выполнение плана 15 кг/га, сдать на кило больше - геноцид. План для единоличников и колхоза равный. Согласно Национальной книге памяти в селе на 900 дворов умерло 5 человек, можешь сам поверить.
И тут на остров снова нападают людоеды, Вы видите, что пираты проигрывают. На корабль они Вас не заберут. Можно взять мушкет и отстреливаться от людоедов вместе с пиратами или тупо в бездействии ждать, когда тебя и твою семью снова начнут жрать.
А потом приплывает белый пароход и люди оттуда Вам говорят
- Есть свидетели, что Вы вместе с пиратами истребляли людей другой расы. Вы пират и расист!
- Так они же людоеды!
- А мы отрицаем факты людоедства, не могло такого быть!
https://www.radiosvoboda.org/a/dyvizia-halychyna-superechky/31230015.html
Важливо, що там показано, що це було бойове формування, а не каральне. І до них не було претензій зі сторони міжнародних трибуналів.
Ни у кого не "бомбит, не стреляет". Между тем даже, если учесть догму ********, что бендеровцы - пособники фашистов, то все равно помощь бендеровцев (в понимании ********) и помощь ссср немцам - феноменально-разная. Как вес 1 кирпича и эшелона с материалами.
Но почему ни у кого не бомбит на красные тряпки? Между тем тысячи и тысячи ЭШЕЛОНОВ со всем необходим ездили к немцам. Выпустили тысячи танкистов и летчиков, испытали и запустили производство танков и самолетов, подводных лодок... список бесконечен.
Так вот КТО помог немцам больше?
На фоне "помощи" ссср - СС Галчина ангел, даже в понимании ********.
Вернемся к символике, от которой подрывает пуканы, в том числе и от евреев. Командный состав устроивший геноцид в Украине в 1933 какой? Какая нация?
Почему у израиля не бомбит, когда идут с символикой ссср? Ведь, ниде и никогда не ходят фашистскими флагами. Между тем ссср умертвил в разы более бесчеловечными способами десятки миллионов человек. И это только жители ссср.
СС Галичина НЕ БЫЛ признан военным перступником. Это ТОЧКА. Они воевали за СВОЮ Украину. а всяким мудакам "осждающим" - сначала до КОНЦА осудите и на уровне закона с уголовными сроками запретите символику сатанинского союза, который сожрал вместе с подельником гитлером живьем сотни миллионов людей в сумме.