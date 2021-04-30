"Слуга народу" Потураєв про марш до річниці створення СС "Галичина": Ми це не схвалюємо, але розуміємо цих людей. Ми не можемо їх судити

Українці повинні з розумінням ставитися до власної історії, яка є неоднозначною і складною.

Таке переконання висловив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не вивчили наших уроків взагалі. Були партії, були люди, які тримали нас у радянському минулому і казали: "Червона армія – герої. УПА – колаборанти. "Галичина" - це взагалі нацисти". Ні, люди йшли у дивізію "Галичина" не через те, що вони були нацисти. Люди йшли в УПА не через те, що вони були карателі, ненавиділи москалів - в УПА були і євреї, і поляки, і українці, і росіяни. І люди не йшли в Червону армію через те, що Сталін був кат і всі боялися. Люди йшли в Червону армію, як мій дід, тому що ворог прийшов на нашу землю і треба було її боронити. Ми не вивчили цих уроків. Ми потакали політиканам десятиліттями, які спекулювали і продовжують спекулювати на цій темі", - сказав Потураєв.

Він зазначив, що люди, які вступали до дивізії "Галичина", не були нацистами, ксенофобами, антисемітами. Вони йшли через те, що бачили, що робили Совєти у Львові, на Західній Україні в 1939 році.

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"Хтось пішов в "Галичину", хтось пішов в УПА. Ті, хто пішов в УПА, можливо, краще розуміли ситуацію. Ми не можемо їх судити. Ми можемо тільки сказати: "Так, нацизм - це абсолютне зло. Так, служба у Waffen-SS була трагічною помилкою. Ми не схвалюємо таких маршів (як марш, що відбувся 28 квітня у Києві – ред.). Але ми розуміємо цих людей. Так само, як ми розуміємо ветеранів Червоної армії", - підкреслив політик.

Водночас він зауважив, що є велика різниця між ветераном Червоної армії або таким, як його дід, який пішов добровольцем воювати з фашистами, - і тими, хто добровільно йшли у ЧК, в НКВС і ставали катами.

"Ось про що ми маємо пам’ятати і розповідати нашим дітям – про трагічну помилку тих, хто пішов в "Галичину". Про не-помилку, - яку не можна вибачити, - тих, хто пішов добровільно в НКВС. Про великий подвиг тих, хто йшов в УПА і в Червону армію і воював з окупантами так, як їх сприймав. Це великий подвиг. І ми маємо святкувати перемогу над нацизмом. І ми маємо вшановувати героїв", - зазначив Потураєв.

Він додав, що до таких речей треба ставитись з розумінням, бо просто засудити – це дуже легко.

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"Легко сказати: "Хто вони – нащадки нацистів?" Вони не були нацистами. Не треба їх так ображати. Треба з розумінням поставитись і сказати: "Ми не хочемо, щоб так було"... Я вважаю, що ми маємо з дитячого садочка розповідати нашу трагічну історію, такою, як вона була, – з повагою до всіх, хто вже помер", - сказав політик.

Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели у Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".