В Україні затвердили новий порядок вступу до вишів абітурієнтів з окупованих територій, - Міносвіти

Для організації вступу до закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" затверджено новий Порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Порядок дозволить повною мірою реалізувати право дітей з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на освіту", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Випускники шкіл можуть пройти державну підсумкову атестацію за власним бажанням, - Міносвіти

Зокрема, визначено порядок проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту; прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника); прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної освіти); подання до 5 заяв на різні спеціальності через один освітній центр.

Організацію роботи зі вступниками зазначеної категорії здійснюють освітні центри "Крим-Україна" (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) та освітні центри "Донбас-Україна" (для заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення, які створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти.

Освітні центри працюватимуть із 7 червня до 24 вересня 2021 року.

Особи з ТОТ мають право вступати для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти. Також вступники можуть подавати документи на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пробне ЗНО в Києві і Миколаївській області проведуть 15 травня, на Чернігівщині - 24 квітня

Вступ для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за кошти державного бюджету здійснюється в два етапи:

документи від заявника приймаються до 12:00 20 липня, вступні іспити проводяться до 20 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 20 липня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 23 липня;

документи від заявника приймаються до 12:00 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 24 вересня.

В МОН зазначили, що наказ міністерства від 1 березня 2021 року № 271 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

Документ набуде чинності після оприлюднення в "Офіційному віснику України".