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В Україні затвердили новий порядок вступу до вишів абітурієнтів з окупованих територій, - Міносвіти

В Україні затвердили новий порядок вступу до вишів абітурієнтів з окупованих територій, - Міносвіти

Для організації вступу до закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна" затверджено новий Порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Порядок дозволить повною мірою реалізувати право дітей з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на освіту", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, визначено порядок проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту; прийом до закладів освіти для здобуття вищої або фахової передвищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника); прийом до закладів освіти для здобуття професійної (професійно-технічної освіти); подання до 5 заяв на різні спеціальності через один освітній центр.

Організацію роботи зі вступниками зазначеної категорії здійснюють освітні центри "Крим-Україна" (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь) та освітні центри "Донбас-Україна" (для заявників з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або території населених пунктів на лінії зіткнення, які створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти.

Освітні центри працюватимуть із 7 червня до 24 вересня 2021 року.

Особи з ТОТ мають право вступати для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти. Також вступники можуть подавати документи на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.

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Вступ для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за кошти державного бюджету здійснюється в два етапи:

  • документи від заявника приймаються до 12:00 20 липня, вступні іспити проводяться до 20 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 20 липня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 23 липня;
  • документи від заявника приймаються до 12:00 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 24 вересня.

В МОН зазначили, що наказ міністерства від 1 березня 2021 року № 271 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127.

Документ набуде чинності після оприлюднення в "Офіційному віснику України".

Автор: 

вступна кампанія (228) виш (546) Крим (14134) Міносвіти (1411) абітурієнт (117) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+5
Раздавайте дипломы бесплатно, с постером Кивы в комплекте.
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30.04.2021 11:30
+5
а они, эти "детки" взамен будут обссыкать наши памятники, и засырать видосиками как они любят лугандон и какие их уе***ни херои с яйцами. Уроды у власти. Пора уже понять, там только наша территория, а не существа ее заселившые
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30.04.2021 11:39
+2
ничего нового всех сразу и бесплатно вне очереди
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30.04.2021 11:27
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ничего нового всех сразу и бесплатно вне очереди
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30.04.2021 11:27 Відповісти
Цензор!
найди фото посвежее.
девочка с этого скоро на пенсию пойдет
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30.04.2021 11:28 Відповісти
Девка красивая, пусть будет.
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30.04.2021 12:00 Відповісти
Раздавайте дипломы бесплатно, с постером Кивы в комплекте.
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30.04.2021 11:30 Відповісти
а они, эти "детки" взамен будут обссыкать наши памятники, и засырать видосиками как они любят лугандон и какие их уе***ни херои с яйцами. Уроды у власти. Пора уже понять, там только наша территория, а не существа ее заселившые
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30.04.2021 11:39 Відповісти
І знову для лугандонців ..пільги !? ..

.Цікаво ...а який же ім атестат про середню освіту видають ? І хто його завіряє .? ..
Влада впопучленців !?
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30.04.2021 11:47 Відповісти
Помнится в Ютубе было видео про то как три чмыря из Донецка отучившись в Харькове вернулись в Донецк и давали интервью как они учились на временно оккупированной Украиной територии.
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30.04.2021 11:58 Відповісти
что наше руководство хочет найти в раковой опухоли?????????????
о чем наше руководство хочет говорить с крокодилами, которые думают только про КАК ТЕБЯ СОЖРАТЬ???
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30.04.2021 12:02 Відповісти
Звідки у сраці брільянти?
Що ви хочете знайти у яблуках, які недалеко падають від яблуні?
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30.04.2021 12:26 Відповісти
Вони так би піклувались про дітей захисників України а не дітей сепарів і все за рахунок українських платників податк. .До того як же приймати без знань і без знання української мови,я вже не кажу про їх переконаня.
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30.04.2021 13:05 Відповісти
абитура с лугондона - глупость величайшая.
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30.04.2021 15:05 Відповісти
 
 