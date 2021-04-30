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Кулеба про мету візиту держсекретаря США Блінкена до України: "Зараз у нас є кілька важливих тем"

Кулеба про мету візиту держсекретаря США Блінкена до України:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що однією з ключових тем майбутнього візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України буде безпека.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть у центрі уваги", – зазначив міністр.

За його словами, ґрунт до візиту Блінкена "добре підготовлений".

"У нас було дуже багато розмов у принципі. Я не пам’ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів зі США на всіх рівнях. І президент, і міністр оборони, і мої контакти, і керівник Офісу Президента. Тобто ґрунт дуже добре підготовлений… Ми будемо мати предметну розмову з державним секретарем", – сказав Кулеба.

З приводу того, які кроки готуються щодо форматів взаємодії Україна-США в безпековій сфері, Кулеба сказав: "Ми над цим працюємо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США спостерігають лише часткове відведення військ РФ від кордонів України, - Блінкен

Автор: 

США (22590) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+3
Вслед за отказом строительства российской базы, Судан запретил российским кораблям приближаться к своим водам

29 апреля в 15:30

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/29/119819/vsled-za-otkazom-stroitelstva-rossijskoj-bazy-sudan-zapretil-rossijskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim-vodam.shtml#shareit Поделиться
Судан полностью исключил дальнейшее военное сотрудничество с Россией. Помимо введения запрета на строительство базы ВМФ России в районе города Порт-Судан, власти этой африканской страны запретили вообще размещаться российским военным кораблям в территориальных водах Судана, очевидно, подразумевая также и осуществление транзита российских кораблей через воды этого государства.
Комментаторы назвали такое поведение суданских властей катастрофическим ударом по развёртыванию российских сил в регионе, причём, судя по всему, за такими действиями властей Судана стоят США.
Представитель МИД Судана не опроверг, и не подтвердил появившиеся данные на этот счёт, отметив, что ситуация будет разъяснена в одном из официальных заявлений.
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30.04.2021 11:25
+3
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html tZE

При Порошенко в Конгрессе США существовала достаточно крупная (около 40 конгресcменов) двухпартийная лоббистская группа отстаивающая и поднимающая вопросы Украины. После прихода Зеленского последняя активность этой группы - май 2020. Этому разные причины, но основная очень проста - конгреcсмены США просто не желают лично контактировать с представителями Зеленского.
показати весь коментар
30.04.2021 11:35
+1
Это не секрет - будут обсуждаться вопросы, связанные со встречей Зеленского и путина.
Зеленскому будут задания вручать.
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30.04.2021 11:34
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Вслед за отказом строительства российской базы, Судан запретил российским кораблям приближаться к своим водам

29 апреля в 15:30

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/29/119819/vsled-za-otkazom-stroitelstva-rossijskoj-bazy-sudan-zapretil-rossijskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim-vodam.shtml#shareit Поделиться
Судан полностью исключил дальнейшее военное сотрудничество с Россией. Помимо введения запрета на строительство базы ВМФ России в районе города Порт-Судан, власти этой африканской страны запретили вообще размещаться российским военным кораблям в территориальных водах Судана, очевидно, подразумевая также и осуществление транзита российских кораблей через воды этого государства.
Комментаторы назвали такое поведение суданских властей катастрофическим ударом по развёртыванию российских сил в регионе, причём, судя по всему, за такими действиями властей Судана стоят США.
Представитель МИД Судана не опроверг, и не подтвердил появившиеся данные на этот счёт, отметив, что ситуация будет разъяснена в одном из официальных заявлений.
показати весь коментар
30.04.2021 11:25 Відповісти
Это не секрет - будут обсуждаться вопросы, связанные со встречей Зеленского и путина.
Зеленскому будут задания вручать.
показати весь коментар
30.04.2021 11:34 Відповісти
КРАЩЕ ВІД США ЧИМ ЗАДАНИЄ ВІД РФ.
показати весь коментар
30.04.2021 11:44 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html tZE

При Порошенко в Конгрессе США существовала достаточно крупная (около 40 конгресcменов) двухпартийная лоббистская группа отстаивающая и поднимающая вопросы Украины. После прихода Зеленского последняя активность этой группы - май 2020. Этому разные причины, но основная очень проста - конгреcсмены США просто не желают лично контактировать с представителями Зеленского.
показати весь коментар
30.04.2021 11:35 Відповісти
важных тем/ Главная тема правящего Украиной воровского кодлана- порешать вопрос что делать с своим идеологом и святыней , кормильцем и благодетелем. Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных (украденных) из Приватбанка . А , как заявил владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка 30.10.19
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30.04.2021 11:37 Відповісти
Зєля вже готується до цих важливих перемовин.
В Карпатах.В Гуті.Як завжди.
https://www.youtube.com/watch?v=V_4XXWEBies Секретна поїздка Зеленського на Прикарпаття
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30.04.2021 11:44 Відповісти
Щас вгадаю. Він там буде з Патрушевим зустрічатися
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30.04.2021 12:09 Відповісти
Последняя прекрасная тема - незаконная смена главы Нафтогаза.

Поговорить будет о чем. Главное ЗЕ тщательно подмыться.
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30.04.2021 11:53 Відповісти
"Сейчас у нас есть несколько важных тем", вазелин Блинкен обещал захватить для вавы энд компани свой.
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30.04.2021 12:42 Відповісти
Надеюсь, до Госдепа уже дошло, что делать намеки - пустое дело, Нелох просто шлангом прикинулся и не собирается менять тактику. .
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30.04.2021 13:11 Відповісти
 
 