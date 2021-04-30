Кулеба про мету візиту держсекретаря США Блінкена до України: "Зараз у нас є кілька важливих тем"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що однією з ключових тем майбутнього візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України буде безпека.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть у центрі уваги", – зазначив міністр.

За його словами, ґрунт до візиту Блінкена "добре підготовлений".

"У нас було дуже багато розмов у принципі. Я не пам’ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів зі США на всіх рівнях. І президент, і міністр оборони, і мої контакти, і керівник Офісу Президента. Тобто ґрунт дуже добре підготовлений… Ми будемо мати предметну розмову з державним секретарем", – сказав Кулеба.

З приводу того, які кроки готуються щодо форматів взаємодії Україна-США в безпековій сфері, Кулеба сказав: "Ми над цим працюємо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США спостерігають лише часткове відведення військ РФ від кордонів України, - Блінкен