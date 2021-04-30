Кулеба про мету візиту держсекретаря США Блінкена до України: "Зараз у нас є кілька важливих тем"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що однією з ключових тем майбутнього візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України буде безпека.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть у центрі уваги", – зазначив міністр.
За його словами, ґрунт до візиту Блінкена "добре підготовлений".
"У нас було дуже багато розмов у принципі. Я не пам’ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів зі США на всіх рівнях. І президент, і міністр оборони, і мої контакти, і керівник Офісу Президента. Тобто ґрунт дуже добре підготовлений… Ми будемо мати предметну розмову з державним секретарем", – сказав Кулеба.
З приводу того, які кроки готуються щодо форматів взаємодії Україна-США в безпековій сфері, Кулеба сказав: "Ми над цим працюємо".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня.
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29 апреля в 15:30
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/29/119819/vsled-za-otkazom-stroitelstva-rossijskoj-bazy-sudan-zapretil-rossijskim-korablyam-priblizhatsya-k-svoim-vodam.shtml#shareit Поделиться
Судан полностью исключил дальнейшее военное сотрудничество с Россией. Помимо введения запрета на строительство базы ВМФ России в районе города Порт-Судан, власти этой африканской страны запретили вообще размещаться российским военным кораблям в территориальных водах Судана, очевидно, подразумевая также и осуществление транзита российских кораблей через воды этого государства.
Комментаторы назвали такое поведение суданских властей катастрофическим ударом по развёртыванию российских сил в регионе, причём, судя по всему, за такими действиями властей Судана стоят США.
Представитель МИД Судана не опроверг, и не подтвердил появившиеся данные на этот счёт, отметив, что ситуация будет разъяснена в одном из официальных заявлений.
Зеленскому будут задания вручать.
При Порошенко в Конгрессе США существовала достаточно крупная (около 40 конгресcменов) двухпартийная лоббистская группа отстаивающая и поднимающая вопросы Украины. После прихода Зеленского последняя активность этой группы - май 2020. Этому разные причины, но основная очень проста - конгреcсмены США просто не желают лично контактировать с представителями Зеленского.
В Карпатах.В Гуті.Як завжди.
https://www.youtube.com/watch?v=V_4XXWEBies Секретна поїздка Зеленського на Прикарпаття
Поговорить будет о чем. Главное ЗЕ тщательно подмыться.