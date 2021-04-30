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Вакцинація другою дозою AstraZeneca розпочнеться з 19 травня, зарезервовано 15 тис. доз, - Ляшко
Для початку вакцинації другою дозою AstraZeneca із 19 травня вже зарезервовано 15 тис. доз вакцини.
Про це журналістам повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для проведення другого щеплення з 19 травня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано 15 тисяч доз", - сказав Ляшко.
Він нагадав, що зараз в Україні використовуються вакцини проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac та AstraZeneca (під торговими назвами Covishield, SKBio).
Як повідомлялося, за минулу добу 29 квітня в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440.
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