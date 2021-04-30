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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація другою дозою AstraZeneca розпочнеться з 19 травня, зарезервовано 15 тис. доз, - Ляшко

Вакцинація другою дозою AstraZeneca розпочнеться з 19 травня, зарезервовано 15 тис. доз, - Ляшко

Для початку вакцинації другою дозою AstraZeneca із 19 травня вже зарезервовано 15 тис. доз вакцини.

Про це журналістам повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для проведення другого щеплення з 19 травня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано 15 тисяч доз", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща планує передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca у травні-червні

Він нагадав, що зараз в Україні використовуються вакцини проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac та AstraZeneca (під торговими назвами Covishield, SKBio).

Як повідомлялося, за минулу добу 29 квітня в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Олег (1019) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+2
Какая разница...
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30.04.2021 12:17
+1
Я ещё и первой никак не уколюсь, а оно уже второй раз надо.
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30.04.2021 11:33
+1
Ты ничего не потерял.
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30.04.2021 11:35
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Я ещё и первой никак не уколюсь, а оно уже второй раз надо.
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30.04.2021 11:33 Відповісти
Ты ничего не потерял.
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30.04.2021 11:35 Відповісти
Дорога ложка к обеду. Судя по моим знакомым уже переболело 70-80%. Так что вакцинацию делать поздно.
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30.04.2021 11:38 Відповісти
А-а-а-а-балдеть! А я никого не знаю, кроме уважаемого букова. Ну и, вроде как, племянница. Но с племянницей- сомнения есть. На этом- всё.
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30.04.2021 11:51 Відповісти
Знакомые в Киеве уже по два раза переболели, отаке...
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30.04.2021 12:17 Відповісти
Может ты и сам переболел. Просто бессимптомно. Вернее симптоматика похмелья ощущалась. Поэтому легко ошибиться.
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30.04.2021 13:13 Відповісти
К сожалению Ляшко так и не сказал в каком году будет это 19 мая.
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30.04.2021 11:40 Відповісти
Какая разница...
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30.04.2021 12:17 Відповісти
!!! Целых 15 тыщ. На 40млн. Круто.
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30.04.2021 12:13 Відповісти
це кількість, у якій у найближчі дні настане час для другого уколу.
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30.04.2021 14:26 Відповісти
і які з отримавших першу дозу готові (дожили) до другої
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30.04.2021 16:44 Відповісти
се ля ві. а дехто і до першої не дожив
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30.04.2021 17:46 Відповісти
так, і набагато частіше через серцево-судинні хвороби та онкологію, ніж через ковід
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30.04.2021 21:11 Відповісти
А скажы-ка мне, подлюка - сколько народу получили ПЕРВЫЙ укол ковишильдом из 500 000 доз? 250 000 ?
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30.04.2021 15:01 Відповісти
 
 