Вакцинація другою дозою AstraZeneca розпочнеться з 19 травня, зарезервовано 15 тис. доз, - Ляшко

Для початку вакцинації другою дозою AstraZeneca із 19 травня вже зарезервовано 15 тис. доз вакцини.

Про це журналістам повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для проведення другого щеплення з 19 травня вакциною AstraZeneca вже зарезервовано 15 тисяч доз", - сказав Ляшко.

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Він нагадав, що зараз в Україні використовуються вакцини проти коронавірусу від Pfizer, Sinovac та AstraZeneca (під торговими назвами Covishield, SKBio).

Як повідомлялося, за минулу добу 29 квітня в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 73 376, загалом - 702 440.