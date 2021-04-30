"Збільшення власного видобутку газу і повернення до прибутковості", - Вітренко про головні завдання на посаді глави "Нафтогазу"
НАК "Нафтогаз України" збільшуватиме видобуток газу після зниження останніми роками. Крім того, компанія планує повернутися до прибутковості.
Про це заявив новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сьогодні на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вітренко нагадав, що результати минулого року для НАК "Нафтогаз України" були невтішними - був отриманий значний збиток. Крім того, скорочувалася видобуток.
"Завданням уряду, національним завданням для Національної акціонерної компанії є вирішення цих проблем. Це збільшення власного видобутку газу в Україні", - сказав він і додав, що завдання зі збільшення видобутку поставлені "Укргазвидобуванню", яка входить до складу НАК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.
Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Рада призначила Галущенка міністром енергетики.
Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Этот вам расскажет...
Міністерство Оборони України успішно провело функційне, ходове і вогневе випробування САУ Дана М2, про що з гордістю відрапортувало на офіційній сторінці.
Україна планує купити 26 одиниць Дани. Вартість однієї Дани - 1,29 мільйона євро.
Народний депутат, генерал Забродський півроку тому показав листа від чеського виробника Дан, того самого, який є постачальником Дан сьогодні. В цьому листі вартість однієї Дани - 812 тисяч євро.
Пройшло півроку. Ніхто не змінив позицію. Ми все одно будемо купувати за 1,29 мільйони те, що нам продавали за 812 тисяч.
Може здатися, що між 812 тисяч і 1,29 мільйона - 500 тисяч євро.
Я думаю, це перебільшення. Міряти обороноздатність тисячами доларів - низько. Є речі набагато важливіші за будь-які гроші.
Я думаю, різниця між 812 тисяч і 1,29 мільйона - одна куртка Степанова.
Я думаю, різниця - один карантинний день народження у Колі Тіщенко.
Я думаю, різниця - один міністр енергетики від підсанкційного Деркача.
Іншими словами, я думаю, різниця - один Єрмак.
А от один Єрмак - це вже набагато більше, ніж 500 тисяч. Це мільярди доларів. Це два минулі роки, за які втрачено десять майбутніх років. Це брехня прямо в очі, як принцип державного управління.
Це наш дон Реба. При слабкому і дурному королі завжди з'являється дон Реба, який транслює в короля лестощі і окозамилювання, яке цей король із задоволенням їсть, бо він дурний, як пробка. А наружу він транслює брехню, точкові репресії і некомпетентних підлеглих на кожному рівні.
Як результат, верховний головнокомандувач ходить по свіжій траншеї, яку спеціально для його приїзду обшили новими свіжими досками, які навіть пилом не встигли припасти.
А в армії тим часом розквітає корупція і кожен болтик, кожен патрон, кожна САУ купується з корупційною складовою у більше ніж 50 відсотків. І не тільки в армії. Усюди вона розквітає.
Не можна поставити педофіла директором школи і сподіватися, що в школі все буде добре. Все буде погано в школі, і наслідки такого рішення будуть потім розгрібатися через десятки років.
Так і у нас. Не можна бачити дона Ребу, знати, що це дон Реба, розуміти, як діє дон Реба, і при цьому сподіватися, що все якось минеться, і навкруги нас буде не Арканар, а Нью-Йорк. Не буде Нью-Йорку. Будуть сонячні курорти Арканару.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415752038787392&id=100010578281118 Alex Noinets
1) Як так вийшло, що попередники нібито "крали", але компанії давали ВЕЛИЧЕЗНІ ПРИБУТКИ, І не на бумазі, а в реалі, бо "Нафтогаз" перераховував величезні суми в бюджет.
2) де хоч малюсенький доказ "воровства" при Пороху??? ДВА РОКИ і Рябошапка, і Бєнядіктова риють рилом землю - так хочуть Волвчику догодити, і посадити Пороха, а НІХРЕНА не знаходять