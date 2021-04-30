"Збільшення власного видобутку газу і повернення до прибутковості", - Вітренко про головні завдання на посаді глави "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" збільшуватиме видобуток газу після зниження останніми роками. Крім того, компанія планує повернутися до прибутковості.

Про це заявив новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сьогодні на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вітренко нагадав, що результати минулого року для НАК "Нафтогаз України" були невтішними - був отриманий значний збиток. Крім того, скорочувалася видобуток.

Також читайте: "Звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні запитання", - посол Великої Британії Сіммонс

"Завданням уряду, національним завданням для Національної акціонерної компанії є вирішення цих проблем. Це збільшення власного видобутку газу в Україні", - сказав він і додав, що завдання зі збільшення видобутку поставлені "Укргазвидобуванню", яка входить до складу НАК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.

Також читайте: США висловили "глибоку стурбованість" зміщенням керівництва в "Нафтогазі"