УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10880 відвідувачів онлайн
Новини
1 443 28

"Збільшення власного видобутку газу і повернення до прибутковості", - Вітренко про головні завдання на посаді глави "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" збільшуватиме видобуток газу після зниження останніми роками. Крім того, компанія планує повернутися до прибутковості.

Про це заявив новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сьогодні на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вітренко нагадав, що результати минулого року для НАК "Нафтогаз України" були невтішними - був отриманий значний збиток. Крім того, скорочувалася видобуток.

Також читайте: "Звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні запитання", - посол Великої Британії Сіммонс

"Завданням уряду, національним завданням для Національної акціонерної компанії є вирішення цих проблем. Це збільшення власного видобутку газу в Україні", - сказав він і додав, що завдання зі збільшення видобутку поставлені "Укргазвидобуванню", яка входить до складу НАК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.

Також читайте: США висловили "глибоку стурбованість" зміщенням керівництва в "Нафтогазі"

Автор: 

Нафтогаз (4408) Вітренко Юрій (632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
И создание нефтяного гиганта под эгидой Коломойского.

Этот вам расскажет...
показати весь коментар
30.04.2021 11:52
+4
и за чей же счёт, ЗЕбиляка? В прошлом году, мировые цены на газ и нефть выросли, коммунальные платежи тоже выросли, а Нафтогаз - в гигантских убытках. Воруют ваши ЗЕлные ублюддки, дбил
показати весь коментар
30.04.2021 12:27
+3
Добыл газ за тысячу,продал газ семь тысяч - такую контору вытянуть из убыточности тяжелая работа.
показати весь коментар
30.04.2021 11:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добыл газ за тысячу,продал газ семь тысяч - такую контору вытянуть из убыточности тяжелая работа.
показати весь коментар
30.04.2021 11:48 Відповісти
И создание нефтяного гиганта под эгидой Коломойского.

Этот вам расскажет...
показати весь коментар
30.04.2021 11:52 Відповісти
Ты тупой идиот! Украина зарабатывает на транзите миллиарды долларов в год. Остановка транзита будет означать огромными штрафами для самой Украины плюс мы подставим наших партнеров. Второе, с 2014-го Украина не покупает напрямую газ у кацапов, а у посредников из ЕС.
показати весь коментар
30.04.2021 12:13 Відповісти
Ша коболєв, ша - халява скінчилась.........
показати весь коментар
30.04.2021 16:11 Відповісти
Ця байка вже років з двадцять гуляє ..
показати весь коментар
30.04.2021 11:58 Відповісти
Вот так витренчихин сын будет работать на "благо" страны, как Укроборонпром с бубачкай

Міністерство Оборони України успішно провело функційне, ходове і вогневе випробування САУ Дана М2, про що з гордістю відрапортувало на офіційній сторінці.
Україна планує купити 26 одиниць Дани. Вартість однієї Дани - 1,29 мільйона євро.

Народний депутат, генерал Забродський півроку тому показав листа від чеського виробника Дан, того самого, який є постачальником Дан сьогодні. В цьому листі вартість однієї Дани - 812 тисяч євро.
Пройшло півроку. Ніхто не змінив позицію. Ми все одно будемо купувати за 1,29 мільйони те, що нам продавали за 812 тисяч.
Може здатися, що між 812 тисяч і 1,29 мільйона - 500 тисяч євро.
Я думаю, це перебільшення. Міряти обороноздатність тисячами доларів - низько. Є речі набагато важливіші за будь-які гроші.
Я думаю, різниця між 812 тисяч і 1,29 мільйона - одна куртка Степанова.
Я думаю, різниця - один карантинний день народження у Колі Тіщенко.
Я думаю, різниця - один міністр енергетики від підсанкційного Деркача.
Іншими словами, я думаю, різниця - один Єрмак.

А от один Єрмак - це вже набагато більше, ніж 500 тисяч. Це мільярди доларів. Це два минулі роки, за які втрачено десять майбутніх років. Це брехня прямо в очі, як принцип державного управління.
Це наш дон Реба. При слабкому і дурному королі завжди з'являється дон Реба, який транслює в короля лестощі і окозамилювання, яке цей король із задоволенням їсть, бо він дурний, як пробка. А наружу він транслює брехню, точкові репресії і некомпетентних підлеглих на кожному рівні.
Як результат, верховний головнокомандувач ходить по свіжій траншеї, яку спеціально для його приїзду обшили новими свіжими досками, які навіть пилом не встигли припасти.
А в армії тим часом розквітає корупція і кожен болтик, кожен патрон, кожна САУ купується з корупційною складовою у більше ніж 50 відсотків. І не тільки в армії. Усюди вона розквітає.
Не можна поставити педофіла директором школи і сподіватися, що в школі все буде добре. Все буде погано в школі, і наслідки такого рішення будуть потім розгрібатися через десятки років.
Так і у нас. Не можна бачити дона Ребу, знати, що це дон Реба, розуміти, як діє дон Реба, і при цьому сподіватися, що все якось минеться, і навкруги нас буде не Арканар, а Нью-Йорк. Не буде Нью-Йорку. Будуть сонячні курорти Арканару.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415752038787392&id=100010578281118 Alex Noinets
показати весь коментар
30.04.2021 12:02 Відповісти
Для начала, в 10 раз уменьшить зарплату топ менеджерам, но кто ж на это пойдет.
показати весь коментар
30.04.2021 12:08 Відповісти
Если себестоимость Укргазвидобування 1.5 гривны за куб.м., а это 40% всего потребления, то к снижению тарифов приведет только повешание членов транснациональных иудоглобализаторских мафиозных кланов.
показати весь коментар
30.04.2021 12:10 Відповісти
Do you have any proofs about 1.5 UAH?
показати весь коментар
30.04.2021 12:16 Відповісти
Витренко сам называл эту цифру, не помню где. BTW petition.president.gov.ua/petition/104130.https://petition.president.gov.ua/petition/104130
показати весь коментар
30.04.2021 12:44 Відповісти
При ваших путинососах януковича, нафтогаз всегда был бездонной дырой в бюджете. При сое, нафтогаз резко стал прибыльным. Интересно, почему?
показати весь коментар
30.04.2021 12:19 Відповісти
и за чей же счёт, ЗЕбиляка? В прошлом году, мировые цены на газ и нефть выросли, коммунальные платежи тоже выросли, а Нафтогаз - в гигантских убытках. Воруют ваши ЗЕлные ублюддки, дбил
показати весь коментар
30.04.2021 12:27 Відповісти
Коболев председатель с 2014 года. У тебя в мозгу одни идиоты.
показати весь коментар
30.04.2021 13:15 Відповісти
ну так де пояснення збитків, ЗЕбіл??? Що, не можеш пояснити? А ідіоти - не у мене в мізках, а у твоєму дзеркалі
показати весь коментар
30.04.2021 13:20 Відповісти
чому при Пороху, який тіпа "крав", і "Енергоатом", і "УкрЗалізниця", і "Нафтогаз", перетворились із глибого збиткових компаній, у ПРИБУТКОВІ??? Але як тільки до влади ви допустили ЗЕлених ублюдків, "новиє маладиє ліца", як тут же за 2020 рік УСІ компанії - і "Укрзалізниця", і Енергоатом, і Нафтогаз, і навіть УкрОборонПром - у ГЛИБОКИХ ЗБИТКАХ!??? Як же ж так? Що, "новиє маладиє просто парадочниє люді" якось не так керубть? У свою кишеню кладуть прибутки, ге? Ай-яй-яй, хто б міг подумати, ЗЕбіл, правда?
показати весь коментар
30.04.2021 13:24 Відповісти
"кралі всєгда" - то появни дві речі:
1) Як так вийшло, що попередники нібито "крали", але компанії давали ВЕЛИЧЕЗНІ ПРИБУТКИ, І не на бумазі, а в реалі, бо "Нафтогаз" перераховував величезні суми в бюджет.
2) де хоч малюсенький доказ "воровства" при Пороху??? ДВА РОКИ і Рябошапка, і Бєнядіктова риють рилом землю - так хочуть Волвчику догодити, і посадити Пороха, а НІХРЕНА не знаходять
показати весь коментар
30.04.2021 13:37 Відповісти
витренчиха еще забыла упомянуть, что 50млрд из бюджета нафтогаза пойдет на вэлике крадивництво. Ведь именно для деребана 50млрд, зебилы его и поставили в нафтогаз
показати весь коментар
30.04.2021 12:21 Відповісти
Таке саме брехливе, як і Шмаркля...
показати весь коментар
30.04.2021 12:22 Відповісти
Ця контора не має права на існування.
показати весь коментар
30.04.2021 13:18 Відповісти
"увеличение прибыльности" ... - значит снова нас начнут графить и выдумывать новые "формулы"...
показати весь коментар
30.04.2021 13:41 Відповісти
"Увеличение собственной добычи газа и возвращение к прибыльности" - ( робко из толпы ) - А тарифы как ?
показати весь коментар
30.04.2021 14:49 Відповісти
если при текущих низких тарифах прибыльность на уровне убыточности то значить тарифы будем пересматривать
показати весь коментар
30.04.2021 15:17 Відповісти
( опустив голову ) - спасибо.
показати весь коментар
30.04.2021 19:32 Відповісти
 
 