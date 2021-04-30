Тіло новонародженого малюка знайшли на смітнику в Тернопільській області, поліція шукає матір дитини. ФОТО
Правоохоронці Тернопільщини встановлюють особу жінки, яка викинула у сміття власну дитину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі виявили працівники комунального підприємства 29 квітня приблизно о 13:00. Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
За попередніми даними, маля доношене, вагою приблизно чотири кілограми. Тіло малюка було загорнуте в дитячу ковдру.
Працівники поліції звертаються до мешканців Борщівського району, а також жителів Чернівецької та Хмельницької областей, які межують з населеним пунктом, де знайшли тіло дитини, з проханням допомогти встановити особу жінки, яка народила та викинула на сміття своє немовля.
Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися по меддопомогу до лікарів або фармацевтів.
Якщо комусь відомо, що та чи інша жінка перебувала на останніх місяцях вагітності або повернулся з-за кордону при надії, а зараз в післяродовому стані і дитина відсутня, повідомляйте на лінію "102" та за номерами: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 69 993.
Можливо хтось із рідних впізнає ковдру. Будь-яка інформація може допомогти встановити особу жінки, яка викинула на сміття власне немовля. Анонімність гарантується.
У відомстві нагадали, що у приймальній пологового відділення міської лікарні №2 в Тернополі з 2010 року облаштовано "Вікно життя". Матері, які опинилися у складних життєвих умовах, можуть принести та анонімно передати немовлят. За дві останні доби у "вікні життя" залишили трьох новонароджених - хлопчика та двійнят.
Будь ласка, зачекайте...
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Единственно, что из счас не преследуют и ворота не обмазывают..тяжело было от ребенка просто отказаться??? Просто особь..та что выбросила и тот кто заделал...