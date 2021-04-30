Тіло новонародженого малюка знайшли на смітнику в Тернопільській області, поліція шукає матір дитини. ФОТО

Правоохоронці Тернопільщини встановлюють особу жінки, яка викинула у сміття власну дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Тіло новонародженого хлопчика на Борщівському сміттєзвалищі виявили працівники комунального підприємства 29 квітня приблизно о 13:00. Про це вони одразу повідомили в місцеве відділення поліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, маля доношене, вагою приблизно чотири кілограми. Тіло малюка було загорнуте в дитячу ковдру.

Працівники поліції звертаються до мешканців Борщівського району, а також жителів Чернівецької та Хмельницької областей, які межують з населеним пунктом, де знайшли тіло дитини, з проханням допомогти встановити особу жінки, яка народила та викинула на сміття своє немовля.

Правоохоронці припускають, що жінка може звернутися по меддопомогу до лікарів або фармацевтів.

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Якщо комусь відомо, що та чи інша жінка перебувала на останніх місяцях вагітності або повернулся з-за кордону при надії, а зараз в післяродовому стані і дитина відсутня, повідомляйте на лінію "102" та за номерами: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 69 993.

Можливо хтось із рідних впізнає ковдру. Будь-яка інформація може допомогти встановити особу жінки, яка викинула на сміття власне немовля. Анонімність гарантується.

У відомстві нагадали, що у приймальній пологового відділення міської лікарні №2 в Тернополі з 2010 року облаштовано "Вікно життя". Матері, які опинилися у складних життєвих умовах, можуть принести та анонімно передати немовлят. За дві останні доби у "вікні життя" залишили трьох новонароджених - хлопчика та двійнят.



Фото: сайт поліції