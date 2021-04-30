За добу від COVID-19 у Києві померли 24 людини, одужали - 1146, виявили 868 нових випадків, - Кличко

За добу в Києві госпіталізовано 92 людини з COVID-19, а 197 - з підозрою на коронавірус і пневмоніями.

Про це на онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 868 хворих на коронавірус. Померли 24 людини: 9 жінок і 15 чоловіків. Загалом за період пандемії - 4591 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в місті - 195 498", - зазначив Кличко.

Серед захворілих за минулу добу: 492 жінки віком від 20 до 92 років, 11 дівчаток від 6 місяців до 16 років. А також 355 чоловіків віком від 18 до 89 років і 10 хлопчиків від 2 до 14 років.

Захворіли також 17 медиків.

Водночас 92 пацієнти з діагнозом коронавірус були госпіталізовані, а 197 - з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

1146 жителів столиці побороли коронавірус (всього 123 977 видужали).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (192), Шевченківському (144) та Солом'янському (126).

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