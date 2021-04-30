Україна подала зауваження до фінального звіту Ірану щодо катастрофи літака МАУ, - Криклій

Державна авіаційна служба України подала свої зауваження до фінального звіту Ірану про катастрофу літака МАУ.

Про це на переговорах з міністром транспорту Канади Омаром Альхабра заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Зазначається, що Державіаслужба України вже опрацювала і надала свої зауваження до проекту остаточного звіту, підготовленого Іраном за результатами розслідування катастрофи МАУ. Ці ж зауваження передали також представникам Канади.

"Україна прагне істини і справедливості у розслідування катастрофи рейсу PS752 та покарання винних. Наразі нами постійно ведеться робота щодо належної реакції української сторони на численні порушення норм міжнародного законодавства під час проведення розслідування катастрофи PS752", - додав Криклій.

Читайте також: Главу МЗС Ірану Заріфа викликали для дачі пояснень через витік секретного аудіозапису про причини катастрофи літака МАУ

"Ми підтримуємо залучення іноземних представників, у тому числі представників Канади, до відповідного процесу та спільної підготовки та направлення скарги до Ради ІКАО щодо відповідних дій Ісламської Республіки Іран", - додав міністр.