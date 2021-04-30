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Україна подала зауваження до фінального звіту Ірану щодо катастрофи літака МАУ, - Криклій

Україна подала зауваження до фінального звіту Ірану щодо катастрофи літака МАУ, - Криклій

Державна авіаційна служба України подала свої зауваження до фінального звіту Ірану про катастрофу літака МАУ.

Про це на переговорах з міністром транспорту Канади Омаром Альхабра заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Зазначається, що Державіаслужба України вже опрацювала і надала свої зауваження до проекту остаточного звіту, підготовленого Іраном за результатами розслідування катастрофи МАУ. Ці ж зауваження передали також представникам Канади.

"Україна прагне істини і справедливості у розслідування катастрофи рейсу PS752 та покарання винних. Наразі нами постійно ведеться робота щодо належної реакції української сторони на численні порушення норм міжнародного законодавства під час проведення розслідування катастрофи PS752", - додав Криклій.

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"Ми підтримуємо залучення іноземних представників, у тому числі представників Канади, до відповідного процесу та спільної підготовки та направлення скарги до Ради ІКАО щодо відповідних дій Ісламської Республіки Іран", - додав міністр.

Автор: 

Іран (2017) літак (2900) МАУ (822) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


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В Спортлото не подавали копию?
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30.04.2021 12:47 Відповісти
Очень смешно, люди погибли, по вине этих ур@дов.... и ни когда не наказали даже....
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30.04.2021 13:29 Відповісти
И не будет ...... хм.... что там с МН17? Там кто-то про Гаагу говорил. Может имели ввиду певицу Гаагу? ... Пусть ещё мау порадуется что все так вышло с иранцами и их канадскими паспортами..Иначе бы списали на тех причину и авиакомпания бы просто разорилась.....Клоуны..... Они сопли жевали пока заплаканный и обосравшийся сноубордист не прибежал к «соседу» за помощью... И только после полученных «доказательств»от «соседа» выступил с трибуны с заявлением..... Журналисты очень подробно показали в своём репортаже отсутствие президента в тот момент в Украине.....Это был урок.... чтоб понимал с кем имеет дело.....
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30.04.2021 14:25 Відповісти
По всей видимости, министр не в курсе, что у нас в стране существует Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий, которое уже как 2 месяца назад подало замечания к отчету. Именно бюро и никто другой не может подавать эти замечания и получать копию предварительного отчета для подготовки замечаний. Госавиаслужба не занимается расследованиями авиационных происшествий, не вводите читателей в заблуждение. А госавиаслужба и другие компетентные органы власти были просто вовлечены в качестве помощников.
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30.04.2021 13:36 Відповісти
А кто такой крикливый? Или у высшего руководства страны нет ума вообще( хотя действительно похоже что нет даже остатков) ?разжёвывать причинно следственную связь тут не буду.... Всю цепочку событий даже с помощью иностранных коллег не могут выяснить... Одно журналистское расследование чего стоит.... А для идиотов которые не понимают Дрезденскую школу- просто не место в политике и на посту главы государства. Данное мнение носит исключительно информационный анализ личного характера и выводы которые основаны на доступных источниках прессы. Боты и манипуляторы пусть идут прямиком в СБУ.
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30.04.2021 14:17 Відповісти
 
 