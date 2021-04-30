Різких кадрових змін у "Нафтогазі" не буде, з керівниками вищої ланки проведу зустрічі, - Вітренко

Новопризначений керівник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко обіцяє дуже виважено підходити до кадрових рішень та уникати різких змін.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Вітренко заявив на пресконференції.

За його словами, ключовим критерієм для продовження контрактів з керівним складом головного офісу і структурних підрозділів НАК "Нафтогаз України" буде користь, яку вони приносять і планують приносити компанії.

"Я маю певний управлінський досвід роботи як у "Нафтогазі", так і у провідних міжнародних компаніях. І сучасний досвід управління доводить, що потрібно дуже виважено підходити до кадрових рішень. Тому з кожним із керівників - принаймні вищої ланки - будуть проведені зустрічі (багато зустрічей я вже провів), на яких проситиму, щоб колеги розповіли, яку користь вони приносять і хочуть приносити компанії. І тоді вже ухвалюватимуться кадрові рішення. Будь-яких інших критеріїв, окрім користі для компанії, у мене наразі немає", - запевнив Вітренко.

При цьому посадовець наголосив, що мається на увазі не лише фінансовий та навіть операційний результат, наприклад, збільшення власного газовидобутку компанії. Мова також і про "відчуття єдиної команди", розуміння, що всі працюють у національній компанії і мають ефективно виконувати національні завдання, які стоять перед державою і компанією у цій стратегічній сфері.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення.

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