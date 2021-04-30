Шмигаль про переведення виплат пенсій на банківські картки: Перехід має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що перехід на отримання пенсій з готівковою на карткову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.

Про це він написав у "телеграм-каналі", передає Цензор.НЕТ.

"Всі державні органи та міністерства, залучені до цього процесу, мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Пенсійний фонд і "Укрпошта" спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів", - заявив Шмигаль.

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Раніше глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.