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Шмигаль про переведення виплат пенсій на банківські картки: Перехід має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання

Шмигаль про переведення виплат пенсій на банківські картки: Перехід має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що перехід на отримання пенсій з готівковою на карткову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.

Про це він написав у "телеграм-каналі", передає Цензор.НЕТ.

"Всі державні органи та міністерства, залучені до цього процесу, мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів. Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Пенсійний фонд і "Укрпошта" спільно працюють над тим, як покращити якість послуг для пенсіонерів", - заявив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 1 вересня пенсіонери можуть самостійно вибрати один із понад 40 банків, через який отримуватимуть виплати, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко

Шмигаль про переведення виплат пенсій на банківські картки: Перехід має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобовязання 01

Раніше глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Автор: 

пенсіонери (887) пенсія (1581) Укрпошта (1080) Шмигаль Денис (4563)


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ЗЕБУИНЫ, вы - без чести и совести... Позарились на доставку пенсам пенсии... Этих пенсов за всю жизнь так наобирали по зарплате, что вам с тех дивидендов должно хватить доставлять крохи несчастным на Ролсройсе... На Кавказе о вас сказали бы , что вы не имеете ЯХНАМУЗ. свиньи вы - бессовесные. Нацелены не производить , а только стяжать.
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30.04.2021 13:24 Відповісти
ВОВА, зато папе - пожизненная стипендия к пенсии? БЫДЛОТА , та й годi.
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30.04.2021 13:29 Відповісти
Влада не може забезпечити оплату поштарів.
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30.04.2021 13:41 Відповісти
Такої мерзотної влади ще не було! Тварі!!!, та й годі! Що не рішення, то все - проти бідного народу України!
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30.04.2021 15:10 Відповісти
Просто реализуется проект диджитализация. Всем присвоить номера! Вовик еще до выборов сказал-оцифровать всех на хер. Потом в видео слово заменил нафиг. Но суть то осталась. Все кто в банке. тот должен персональные данные дать , потом биодокумент взять и стать биомусором. С чем вас и поздравил вова
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30.04.2021 18:04 Відповісти
 
 