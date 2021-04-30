Зеленський у День прикордонника: Непроханим гостям вони завжди готові пояснити, що побажання "Нехай щастить" має й неофіційну версію

Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадян, які повертаються з-за кордону, і бажаних гостей вони завжди зустрінуть з усмішкою та словами "Вітаємо вдома!" і "Ласкаво просимо до України!". А всім небажаним гостям нашої землі українські прикордонники завжди готові пояснити, що відоме побажання з дорожнього знака "Нехай щастить" має й іншу, неофіційну версію", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що всім, кого ми не запрошували й кого не раді бачити, краще не мати справу з нашими мужніми хлопцями та дівчатами в зелених беретах.



"Саме українські прикордонники першими зустріли й дали відсіч ворогу у 2014 році.

І навіть сьогодні, у день свого професійного свята, вони ні на мить не втрачають пильності, вірності присязі та готовності до виконання обов’язку. Відповідальність місії та значення Державної прикордонної служби для безпеки України найкраще демонструють цифри. Це 6992 кілометри та 982 метри державного кордону України. Ці цифри з першого дня навчання до останньої миті свого життя знає кожен український прикордонник. І ми ніколи не погодимось зменшити їх навіть на 1 міліметр. І не заспокоїмося, допоки деякі ділянки нашого кордону тимчасово перебувають не під контролем України", - наголосив президент.

"Щиро бажаю міцного здоров’я, достатку та миру вам і вашим родинам!

Зі святом усіх вас! З Днем Прикордонника України!" - підсумував Зеленський.

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