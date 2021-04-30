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Зеленський у День прикордонника: Непроханим гостям вони завжди готові пояснити, що побажання "Нехай щастить" має й неофіційну версію

Зеленський у День прикордонника: Непроханим гостям вони завжди готові пояснити, що побажання

Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадян, які повертаються з-за кордону, і бажаних гостей вони завжди зустрінуть з усмішкою та словами "Вітаємо вдома!" і "Ласкаво просимо до України!". А всім небажаним гостям нашої землі українські прикордонники завжди готові пояснити, що відоме побажання з дорожнього знака "Нехай щастить" має й іншу, неофіційну версію", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що всім, кого ми не запрошували й кого не раді бачити, краще не мати справу з нашими мужніми хлопцями та дівчатами в зелених беретах.

"Саме українські прикордонники першими зустріли й дали відсіч ворогу у 2014 році.
І навіть сьогодні, у день свого професійного свята, вони ні на мить не втрачають пильності, вірності присязі та готовності до виконання обов’язку. Відповідальність місії та значення Державної прикордонної служби для безпеки України найкраще демонструють цифри. Це 6992 кілометри та 982 метри державного кордону України. Ці цифри з першого дня навчання до останньої миті свого життя знає кожен український прикордонник. І ми ніколи не погодимось зменшити їх навіть на 1 міліметр. І не заспокоїмося, допоки деякі ділянки нашого кордону тимчасово перебувають не під контролем України", - наголосив президент.

"Щиро бажаю міцного здоров’я, достатку та миру вам і вашим родинам!
Зі святом усіх вас! З Днем Прикордонника України!" - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав короля Швеції з днем ​​народження, подякувавши за підтримку України

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5943) Зеленський Володимир (23719) прикордонники (1095) привітання (730)


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Топ коментарі
+17
Он играет роль президента Украины...но Президентом Украины ему не стать...никогда..
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30.04.2021 12:36
+10
шо за рыбак на фото ? если форма не твоё , то не стоит и заморачиваться
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30.04.2021 12:31
+8
Картина художника Прикордонникова "Мы с Трезором на границе".
Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание "Нехай щастить" имеет и неофициальную версию - Цензор.НЕТ 2040
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30.04.2021 12:43
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30.04.2021 12:26 Відповісти
А путін хто?
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30.04.2021 13:52 Відповісти
Тынц...И тишинаааа)
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30.04.2021 12:29 Відповісти
Мабуть чекають, коли чювак покаже як це робити, бо він з 2014 року чотири рази проявив мужність і готовність захищати Україну. А зараз в оточенні охорони почєму би і не нє по3,14здеть.
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30.04.2021 12:34 Відповісти
Погоди. Говорить не можем. Никак не проржемся.
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30.04.2021 12:45 Відповісти
ну. что сказать - остроумен
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30.04.2021 12:27 Відповісти
Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание "Нехай щастить" имеет и неофициальную версию - Цензор.НЕТ 8193
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30.04.2021 12:29 Відповісти
аплодисменты и занавес..., выступления на публике - в этом наш президент несомненно силен...
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30.04.2021 12:30 Відповісти
лише за умови, що ХТОСЬ написше на папарці промову. Бо Вовася здатний лише кривлячи рило, прочитати написане. А сказати від себе два слова - то у Вови починаються "бее.. єєє..мееее..."
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30.04.2021 12:43 Відповісти
Коли Вава експромтить, то психіатри наполегливо нотують - дуже файний матеріал для психіатрії як науки. Міміка Вави - то взагалі візуалізована енциклопедія ції сфери медицини.))
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30.04.2021 12:48 Відповісти
Думаю, висновок психіатрів щодо Вови, приблизно такий: "психічних розладів не виявлено, ПРОСТО ДУРАК"
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30.04.2021 12:54 Відповісти
Комик, ****. Был бы президентом, говорил бы пафоснее.
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30.04.2021 12:46 Відповісти
Заготовка і не більше.
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30.04.2021 12:57 Відповісти
хоспаді. скажіть хто той спец, що фотки робить? ви ж розумієте що виглядить то уйобічєскі і смішно!!!
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30.04.2021 12:30 Відповісти
Очередная говорильня ртом...по сценарию...
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30.04.2021 12:30 Відповісти
шо за рыбак на фото ? если форма не твоё , то не стоит и заморачиваться
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30.04.2021 12:31 Відповісти
А почему шастают до сих пор?
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30.04.2021 12:31 Відповісти
А потом после такого феерического юмора пограничники пойдут обедать,где фирмочка кореша клована халимона накормит их гнильём и просрочкой.
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30.04.2021 12:32 Відповісти
Бла-бла-през.
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30.04.2021 12:33 Відповісти
Зеленский медленно, по милиметру в день становится украинским президентом, судя по его некоторым высказываниям
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30.04.2021 12:34 Відповісти
Он играет роль президента Украины...но Президентом Украины ему не стать...никогда..
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30.04.2021 12:36 Відповісти
по делам судят
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30.04.2021 12:36 Відповісти
Життя довге - подождём, через 30 років Буба стане льогким подобієм Сивочолого.
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30.04.2021 12:37 Відповісти
Военная форма, не делает из инфальтивного идиота, мужчину. Скорей наоборот, в камуфлированной одежде, сцикун еще больше палится показывая миру свою дерьмовую сущность.
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30.04.2021 12:40 Відповісти
Ну хоть крайне редко кукарекает правильные мысли. Я имею ввиду : "некуй шастать".
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30.04.2021 13:00 Відповісти
вавий уже погранцом стал по чётным а по нечётным он пограничница
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30.04.2021 12:38 Відповісти
Чучело...
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30.04.2021 12:42 Відповісти
Картина художника Прикордонникова "Мы с Трезором на границе".
Зеленский в День пограничника: Нежеланным гостям они всегда готовы объяснить, что пожелание "Нехай щастить" имеет и неофициальную версию - Цензор.НЕТ 2040
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30.04.2021 12:43 Відповісти
как говорят в Луганском погран отряде- собака и то умнее вавы и толку больше
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30.04.2021 12:43 Відповісти
А ще песики-прикордонники не тявкають марно як це робить їх колега з ОП.
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30.04.2021 12:45 Відповісти
хороший фотограф, а бубочка ,вообще, красавец. а куда треуголку дел и эполеты?
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30.04.2021 12:48 Відповісти
Ермак отжал
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30.04.2021 12:51 Відповісти
Ух ти яке Бубочко грізне! А ж страшно.
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30.04.2021 12:55 Відповісти
А Антоненко і Семенченко сидять....
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30.04.2021 12:58 Відповісти
"А всем нежелательным гостям нашей земли украинские пограничники всегда готовы объяснить, что известное пожелание с дорожного знака "Нехай щастить" имеет и другую, неофициальную версию" - а вот это удачно!
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30.04.2021 13:08 Відповісти
За все последние теложвижения шлемы, возникает единственрое пожелание. "нехай щастить".
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30.04.2021 13:17 Відповісти
"Нехай щастить" имеет и другую, неофициальную версию" - що це значить ?
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30.04.2021 13:31 Відповісти
блд, из этого селюка президента не получится никогда и клоуна из него не вытравить никакими средствами, что бы не происходило - все пытается пантомиму разыграть
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30.04.2021 14:06 Відповісти
Именно пограничники также пропускали запоребриковых отпускников Гиркина на донбас по 500 бачей за голову.
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30.04.2021 14:37 Відповісти
Ну хоть говорить начинает....
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30.04.2021 18:35 Відповісти
 
 