Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть поліція і "Муніципальна охорона", - Кличко

Під час поминальних днів біля столичних кладовищ патрулюватимуть поліція і "Муніципальна охорона".

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Місто розробило порядок відвідування кладовищ під час поминальних днів. Зокрема, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доручили навести лад на комунальних кладовищах. Там прибирають сміття, де необхідно – відновлюють огорожу. Також місто розробило графік відвідування кладовищ у поминальні дні. Ознайомитися з ним можна на Офіційному порталі Києва", – повідомив Кличко.

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Він зазначив, що Департамент транспортної інфраструктури має забезпечити додаткові автобуси, щоб люди могли дістатися на кладовища в поминальні дні. Маршрути та графік руху будуть оприлюднені.

"Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та "Муніципальної охорони", які контролюватимуть ситуацію і дотримання протиепідемічних правил. Місто виходить з локдауну. Але подальша ситуація залежить від кожного з нас. Від того, наскільки ми будемо обережними. Зокрема, і під час Великодніх свят. Проведіть їх із найближчими і найріднішими. В колі родини. Час ходити в гості і збиратися великими компаніями ще прийде. Сьогодні головне – не спричинити нової хвилі хвороби. Інакше локдаун був марним. Давайте будемо свідомими і відповідальними! І окремо звертаюся до киян, які виїжджають у ці дні на відпочинок закордон: ситуація в багатьох країнах сьогодні складна. Тому будьте обережними і на відпочинку. Пам’ятайте про головні правила захисту від вірусу!" – наголосив Кличко.

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