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Новини Коронавірус і карантин
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Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть поліція і "Муніципальна охорона", - Кличко

Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть поліція і

Під час поминальних днів біля столичних кладовищ патрулюватимуть поліція і "Муніципальна охорона".

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Місто розробило порядок відвідування кладовищ під час поминальних днів. Зокрема, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури доручили навести лад на комунальних кладовищах. Там прибирають сміття, де необхідно – відновлюють огорожу. Також місто розробило графік відвідування кладовищ у поминальні дні. Ознайомитися з ним можна на Офіційному порталі Києва", – повідомив Кличко.

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Він зазначив, що Департамент транспортної інфраструктури має забезпечити додаткові автобуси, щоб люди могли дістатися на кладовища в поминальні дні. Маршрути та графік руху будуть оприлюднені.

"Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть посилені наряди поліції та "Муніципальної охорони", які контролюватимуть ситуацію і дотримання протиепідемічних правил. Місто виходить з локдауну. Але подальша ситуація залежить від кожного з нас. Від того, наскільки ми будемо обережними. Зокрема, і під час Великодніх свят. Проведіть їх із найближчими і найріднішими. В колі родини. Час ходити в гості і збиратися великими компаніями ще прийде. Сьогодні головне – не спричинити нової хвилі хвороби. Інакше локдаун був марним. Давайте будемо свідомими і відповідальними! І окремо звертаюся до киян, які виїжджають у ці дні на відпочинок закордон: ситуація в багатьох країнах сьогодні складна. Тому будьте обережними і на відпочинку. Пам’ятайте про головні правила захисту від вірусу!" – наголосив Кличко.

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Автор: 

карантин (18172) КМДА (2367) Київ (19429) цвинтар (192) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Во время поминальных дней возле кладбищ будут патрулировать полиция и "Муниципальная охрана", - Кличко - Цензор.НЕТ 6281
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30.04.2021 12:50 Відповісти
Сильная новость. А всегда ж было по-другому.
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30.04.2021 12:53 Відповісти
О! Теперь давать деньги при въезде пьянчуге бдительно открывающему и закрывающему ворота будет мало - будет ещё полиция и "Муниципальная охрана"
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30.04.2021 12:53 Відповісти
По кладовищу потрібно ходити пішки, а не їздити. Дехто вже і в туалет їде на машині.
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30.04.2021 13:06 Відповісти
не надо писать глупые коменты...
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30.04.2021 13:16 Відповісти
пєдалік зовсім обнувся.
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30.04.2021 19:17 Відповісти
Это кличко сам смог произнести за один раз? Не верю....
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30.04.2021 13:04 Відповісти
Хто така муніципальна охорона?
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30.04.2021 13:28 Відповісти
Це така собі money_щипальна охорона.
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30.04.2021 13:39 Відповісти
 
 