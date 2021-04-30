УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10559 відвідувачів онлайн
Новини Е-декларації держслужбовців
4 107 29

Нардепи задекларували 164 вироби з хутра, третина з них - у Медведчука, - рух "ЧЕСНО"

Нардепи задекларували 164 вироби з хутра, третина з них - у Медведчука, - рух

Українські нардепи задекларували 164 цінні вироби з хутра або шкіри. Серед них шуби, куртки і сумки від найдорожчих у світі брендів. Найбільше таких предметів у колекції нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука - 52. Нардеп Костянтин Бондарєв ("Батьківщина") задекларував як свою власність 21 коня, а Сергій Рудик ("За майбутнє") - овець сукупною вартістю 220 тис. гривень.

Рух ЧЕСНО проаналізував, яких тварин або предмети тваринного походження вказали в деклараціях українські депутати як власне цінне рухоме майно, передає Цензор.НЕТ.

Українське законодавство вимагає у політиків і чиновників декларувати цінне рухоме майно. Порогом декларування вважається вартість об’єкта, більша за 100 прожиткових мінімумів (202,7 тис. гривень станом на 1 січня 2020 року). Відповідно, будь-яке приватне майно вартістю понад 202,7 тис. гривень має бути зазначене у деклараціях, поданих за 2020 рік.

Всього у деклараціях за 2020 рік нардепи вказали 164 вироби із хутра та шкіри, які підпадають під категорію цінного рухомого майна. Серед них 67 шуб із натурального хутра, 72 інші шкіряні або хутряні предмети одягу (жилет, пальто, дублянка, куртка, сукня тощо) та 25 шкіряних сумок або портфелів.

Найбільший "любитель хутра" серед українських нардепів — представник ОПЗЖ Віктор Медведчук. Він задекларував 52 предмети одягу із хутра або шкіри. Серед них 11 колекцій шкіряних сумок (у дослідженні ми враховуємо колекцію як один об’єкт) від різних виробників (зокрема Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci), п’ять цінних шкіряних курток різних брендів, шуби із хутра норки, соболя та шиншили.

Також читайте: Нардеп від "Батьківщини" Волинець не вказав у декларації, звідки гроші на придбання елітного житла в Києві, - ЗМІ. ФОТО

Власницею більшості одягу із хутра та шкіри є дружина нардепа Оксана Марченко, яка нещодавно почала власну політичну кар’єру. Втім, деякі об’єкти із колекції є власністю самого нардепа. Зокрема, дублянка з хутра від Brioni або шкіряна куртка від Dolce and Gabbana.

Всього ж Медведчук задекларував 247 об’єктів у категорії "цінне рухоме майно".

Найдорожчим хутряним одягом серед того, ціну чого вказували депутати, є шуба марки RinDi вартістю понад 1 млн гривень. Одяг задекларував нардеп"Слуги народу", фігурант антикорупційного розслідування Ігор Васильковський, шуба належить його дружині Олені.

Троє нардепів нинішнього скликання декларували тварин як власне цінне рухоме майно.

Нардеп Костянтин Бондарєв ("Батьківщина"), фігурант антикорупційних розслідувань і прогульник засідань ВРУ, задекларував 21 коня різних порід. Першого із них він отримав у власність ще 2002 року. Більшість коней є власністю його дружини Тетяни Шейніч.

Нардепка "Голосу" Олександра Устінова вчергове задекларувала своїх домашніх тварин, яких зазначає у декларації як "собаку-тапки-погризяку" та "котика-муркотика". Вона пояснила, що вперше вирішила таким чином подати декларацію ще 2018 року на знак протесту проти обов’язку громадських активістів подавати декларації. І з тих пір включає тварин до декларації щороку.

Читайте також: Син Кернеса задекларував 30 млн грн готівкою - подарунок від батька

Андрій Пузійчук ("Батьківщина") став єдиним депутатом чинного скликання Верховної Ради, який задекларував мисливські трофеї. У графі "колекції та предмети колекціонування із зоології" він зазначив "оброблені трофеї з полювання" із Намібії вартістю понад 565,5 тис. гривень.

Автор: 

Бондарєв Костянтин (31) тварини (459) Медведчук Віктор (1707) Рудик (36) електронне декларування (1468) ЧЕСНО (111) Устінова Олександра (113) Пузійчук (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - Медведчук, - движение "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 347
показати весь коментар
30.04.2021 13:05
+6
Медведчуку весь этот мех пригодится на Колыме
показати весь коментар
30.04.2021 13:00
+5
Изделие из ваты мертвечук задекларировало изделия из меха и одну марченко.
показати весь коментар
30.04.2021 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Изделие из ваты мертвечук задекларировало изделия из меха и одну марченко.
показати весь коментар
30.04.2021 12:57 Відповісти
Ну мертвечук то все ясно ... А ось мендельшмара задекларувала свою МАНДАТРУ???
І головне за якою вартістю?
показати весь коментар
30.04.2021 13:05 Відповісти
Живодеры, бл...дь!
показати весь коментар
30.04.2021 12:58 Відповісти
Овцу во что ни одень, она будет овцой.
показати весь коментар
30.04.2021 13:07 Відповісти
Медведчуку весь этот мех пригодится на Колыме
показати весь коментар
30.04.2021 13:00 Відповісти
Мертвечук кацап... а для нього це все просто ....ЖИВА РУХЛЯДЬ... ну як Х..о сказав... споконвіків
показати весь коментар
30.04.2021 13:17 Відповісти
Степашка задекларує свою куртку?
показати весь коментар
30.04.2021 13:01 Відповісти
Нардепы задекларировали 164 изделия из меха, треть из них - Медведчук, - движение "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 347
показати весь коментар
30.04.2021 13:05 Відповісти
Нізабудім ніпрастім.
показати весь коментар
30.04.2021 13:13 Відповісти
"Больше всего таких предметов в коллекции нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука - 52." Джерело: https://censor.net/ru/n3263040

Невже ведмежі шуби?
показати весь коментар
30.04.2021 13:05 Відповісти
Стояло бы проверить декларировал ли он меха в трусах своей жены. Хоть и давно ее покупал но не продал пока. Так что является собственностью подлежащей декларации.
показати весь коментар
30.04.2021 13:10 Відповісти
Мех под мышками не декларируется.
показати весь коментар
30.04.2021 13:19 Відповісти
а в мене найдорожча одежа це штани puma за 300 злотих, я їх купляв як віллу на французькій рівєрі😁
показати весь коментар
30.04.2021 13:08 Відповісти
Та ты крут, брателло. А почему не корпоративный adidas?
показати весь коментар
30.04.2021 13:15 Відповісти
Барахла всё больше, а уважения всё меньше.
Это надо уметь так жить.
показати весь коментар
30.04.2021 13:08 Відповісти
Коли почнеться процес массової націоналізації незадекларованного майна суддями,прокурорами,ментами.депутатами і іншими кровосісями і скільки податку заплатив медведчук країні за своє нерухоме майно?
показати весь коментар
30.04.2021 13:27 Відповісти
Ну, а чем ещё, кроме меха, Мертвейчук может удерживать возле себя такую самку ???Кольца и браслеты, шляпки и жакеты
Разве ж я тебе не покупал?
показати весь коментар
30.04.2021 13:28 Відповісти
Почему как только сторонник русского мира , так и любитель шуб?Живодёрка.Моветон.
Или это запасы на Россию, когда бежать придётся?
показати весь коментар
30.04.2021 13:33 Відповісти
Щоб їх міль з*їла,обох.
показати весь коментар
30.04.2021 13:41 Відповісти
Хоть медведчук и @идор, но носит это скорее ,,паломница". Жду новых серий о марченко, где она призывает жить скромно, вылезая при этом из BMW. В действительности, такое говно не смотрю.
показати весь коментар
30.04.2021 13:44 Відповісти
у медведчука культ поклонения Моли
показати весь коментар
30.04.2021 13:45 Відповісти
А что, Паломнице с голой жопой молитву творить? Должна же Набожная чем-то срамоту прикрывать. Так от чего же не соболями да шанхайскими барсами?
показати весь коментар
30.04.2021 13:47 Відповісти
А що там Степанов? свою курточку декларував?
показати весь коментар
30.04.2021 13:48 Відповісти
Знач дать ему кликуху "Пушистый")
показати весь коментар
30.04.2021 14:27 Відповісти
хутряний виріб №1 в колекції Мертвечука - Оксанка Волохата - 1 ****...
показати весь коментар
30.04.2021 14:33 Відповісти
Самое интересное, что чем ватнее депутат, тем больше у него мехов и яхт. Но эти твари рассказывают, что украинский народ обокрали именно "патриоты" и "бандеровцы". И самое мерзкое, что народ им верит. Верит, что эти ватники "за народ", что они вернут Советский Союз и "хорошую жизнь". А вед в Советском Союзе таких подпольных миллионеров в мехах расстреливали.
показати весь коментар
30.04.2021 14:45 Відповісти
Первобытный мозг у них, собирать шкуры убитых животных(
показати весь коментар
30.04.2021 15:01 Відповісти
А сами они-просто использованные резиновые изделия...
показати весь коментар
30.04.2021 17:52 Відповісти
 
 