Київська та Миколаївська області з 1 травня перейдуть у "жовту" зону карантину, - Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень карантину на території Київської та Миколаївської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 1 травня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Київської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 областей до кінця тижня можуть вийти з "червоної" зони карантину.

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