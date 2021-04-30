УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10559 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 153 15

Київська та Миколаївська області з 1 травня перейдуть у "жовту" зону карантину, - Немчінов

Київська та Миколаївська області з 1 травня перейдуть у

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала "червоний" рівень карантину на території Київської та Миколаївської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 1 травня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Миколаївської областей. Також застосувати на території Київської та Миколаївської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 областей до кінця тижня можуть вийти з "червоної" зони карантину.

Також читайте: Під час поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть поліція і "Муніципальна охорона", - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4007) Миколаївська область (2264) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Власти не дают исчезнуть вирусу,- как только больных становиться меньше ОНИ опять начинают его (вирус) подкармливать переводя район в более легкую зону...
показати весь коментар
30.04.2021 13:06
+1
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Никто не запрещает людям соблюдать элементарные правила гигиены и социальной дистанции и после локдауна. А функция общего локдауна - в первую очередь снизить нагрузку на стационары, а не защищать нас от ковида.
показати весь коментар
30.04.2021 13:19
+1
Ну и долб****! сколько можно растягивать карантин, неужели нельзя как в Китае, посидели все 2 недели дома и все?
показати весь коментар
30.04.2021 13:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Власти не дают исчезнуть вирусу,- как только больных становиться меньше ОНИ опять начинают его (вирус) подкармливать переводя район в более легкую зону...
показати весь коментар
30.04.2021 13:06 Відповісти
Спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Никто не запрещает людям соблюдать элементарные правила гигиены и социальной дистанции и после локдауна. А функция общего локдауна - в первую очередь снизить нагрузку на стационары, а не защищать нас от ковида.
показати весь коментар
30.04.2021 13:19 Відповісти
"в первую очередь снизить нагрузку на стационары, а не защищать нас от ковида. "

- это гос. тайна. Посадят...
показати весь коментар
30.04.2021 13:25 Відповісти
Ну почему тайна? Это уже давно озвучили наши правители. Да и не только наши.
показати весь коментар
30.04.2021 14:23 Відповісти
Все в метро кататься)
показати весь коментар
30.04.2021 13:12 Відповісти
Ну и долб****! сколько можно растягивать карантин, неужели нельзя как в Китае, посидели все 2 недели дома и все?
показати весь коментар
30.04.2021 13:53 Відповісти
Вы представляете, что тогда произойдёт с нашими ура-патриотами? Начнут выть о госперевороте и нарушении их прав.
показати весь коментар
30.04.2021 14:25 Відповісти
Навіщо повертаєте дітей в школи? Більшість в селах у бабусь та дідусів, ви хочете,щоб вони перезаражались у школах, а потім заразили стариків ? Що ці пару тижнів змінять, ще вчителів не вакцинували, ризикуєте життям людей.
показати весь коментар
30.04.2021 15:01 Відповісти
 
 