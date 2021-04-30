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Новини
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Гра без правил: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну глави "Нафтогазу" і розширення повноважень поліції на застосування електрошокерів

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, які наслідки для світу і України несе катастрофа через коронавірус в Індії, чому змінили голову "Нафтогазу" і яким чином це може вплинути на країну, чи потрібно розширювати повноваження поліції на застосування електрошокерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз Україна";

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції;

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу";

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа — За життя";

Інна Совсун, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань енергетики та ЖКП;

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital;

Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;

Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології (Атланта, США);

Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру (Тель-Авів, Ізраїль).

Автор: 

Соболєв Сергій (101) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362) Шуфрич Нестор (390) Гончаренко Олексій (488) Совсун (51) Арахамія Давид (1103) Ауштревічус Пятрас (22) Білошицький Олексій (116) Устінова Олександра (113)


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ППР-посидимо,позвіздимо та розійдемось !!!))))
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30.04.2021 13:20 Відповісти
Это ж сегодня пятница, оказывается. Аж странно: во дворе народа- как в выходной день. И сосед бухой с утра, почему-то...
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30.04.2021 13:20 Відповісти
Гадаю що твому сусіду ,з ранку масть пішла ,фартить !!!)))
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30.04.2021 13:23 Відповісти
Ага. В 08.00 приперся и 500 гривен занять попросил. Ну... дал я ему 200. Более- не вижу.
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30.04.2021 13:27 Відповісти
ТУСНЯ У ********** -США закрило видачу віз росіянам. Патрушев з Пєсковим коментують головні міжнародні проблеми й зі США у тому числі ( Шерхана мабуть вже відсторонили?) , Блінкіну пророкують тур перевірки вови на якість дружєлюбія до США
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30.04.2021 13:26 Відповісти
Доречі й вові на мольбу зустрітись відповідає тільки Пєсков...
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30.04.2021 13:28 Відповісти
Вітренко запропонував Коломойському зробити спільну фірму, у перший же день свого незаконного призначення.Незаконно призначений урядом Зеленського новий голова НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко запропонував Ігорю Коломойському об'єднати Укрнафту та Укртатнафту (Кременчуцький НПЗ) в одну вертикально-інтегровану компанію, де у держави буде контрольний пакет акцій - у перший же день, як заїхав у кабінет. "Так ось, виникає питання: а, можливо, держава повинна об'єднати видобуток і переробку в цю вертикальну інтеграцію? Можливо, пан Коломойський (вважається співвласником обох компаній - Ред.) Задовольниться статусом міноритарного акціонера, і просто буде отримувати дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи ці активи? ", - сказав топ-менеджер в інтерв'ю російському агентству Інтерфакс-Україна. Так ось для чого призначали Вітренко так безсоромно та з всіма можливими порушеннями. Безумовно, ми чуємо від Вітренко такі правильні слова про "боротьбу з Коломойським", про те, що так він "не буде впливати на компанії". І знаєте, це звучить для будь-якої адекватної людини, враховуючи яким чином Вітренко отримав цю посаду. Тобто наплювати на закон, на закордонних партнерів, що підтримують економіку країни, звільнивши успішний менеджмент Нафтогазу, що як раз прищемив хвоста і Фірташу, і Коломойському - це зроблено "для боротьби з олігархами". Яка відкрита брехня в очі.
Alex Noyt
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30.04.2021 13:26 Відповісти
Гра без правил: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну глави "Нафтогазу" і розширення повноважень поліції на застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 493
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30.04.2021 13:30 Відповісти
Электрошокеров им только и не хватает! Да они так дубинками виртуозно гемселят людей на массовых акциях, что кажется, вся беркутня вернулась и мстит за бесцельно прожитые на роSSии годы! Куда девались милые ребята и девчата, с которыми фоткались Хатия Деканоидзе и простой люд? Их уже и на дорогах мало встречается! Неужели все нормальные человечные полицейские ушли на войну, а озверевшие от жизненных обстоятельств особи остались на службе и выпускают пар на акциях протеста?
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30.04.2021 13:40 Відповісти
 
 