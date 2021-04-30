Гра без правил: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну глави "Нафтогазу" і розширення повноважень поліції на застосування електрошокерів
Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, які наслідки для світу і України несе катастрофа через коронавірус в Індії, чому змінили голову "Нафтогазу" і яким чином це може вплинути на країну, чи потрібно розширювати повноваження поліції на застосування електрошокерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості студії:
Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;
Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз Україна";
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції;
Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу";
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа — За життя";
Інна Совсун, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань енергетики та ЖКП;
Олександра Устінова, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital;
Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;
Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології (Атланта, США);
Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру (Тель-Авів, Ізраїль).
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