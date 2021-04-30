Гра без правил: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять зміну глави "Нафтогазу" і розширення повноважень поліції на застосування електрошокерів

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять, які наслідки для світу і України несе катастрофа через коронавірус в Індії, чому змінили голову "Нафтогазу" і яким чином це може вплинути на країну, чи потрібно розширювати повноваження поліції на застосування електрошокерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Пятрас Ауштрявічюс, депутат Європейського парламенту від Литви;

Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз Україна";

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції;

Давид Арахамія, голова фракції партії "Слуга Народу";

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа — За життя";

Інна Совсун, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань енергетики та ЖКП;

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос", член Комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

Сергій Фурса, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital;

Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;

Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології (Атланта, США);

Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру (Тель-Авів, Ізраїль).