Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході щоденного брифінгу відповів на питання журналістів про те, чи згоден Папа Римський надати майданчик у Ватикані для переговорів російського президента Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

За словами Пєскова, спочатку з цього приводу російська сторона повинна отримати офіційні пропозиції, які поки не надходили ні по яких каналах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Можливо, Зеленський приймає особисто рішення, швидко їх формує. Але у нас є певний процес формування позиції, а після формулювання позиції збираються і ведуть розмову", - підкреслив представник Кремля.

"На жаль, не можу з вами поділитися жодною конкретикою щодо цього", - сказав Пєсков.

На питання, чи є у Кремля заперечення проти Ватикану як можливого місця зустрічі, Пєсков сказав: "У робочому або офіційному порядку нам повинні бути передані й озвучені якісь конкретні пропозиції. Поки немає нічого - ні щодо порядку денного, ні щодо іншого".

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"Прийнято, що заздалегідь обмінюються якимось ідеями, потім після формулювання позицій збираються і ведуть переговори. Ми чекаємо, коли якісь пропозиції надійдуть", - пояснив Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.