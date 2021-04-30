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Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції

Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у ході щоденного брифінгу відповів на питання журналістів про те, чи згоден Папа Римський надати майданчик у Ватикані для переговорів російського президента Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

За словами Пєскова, спочатку з цього приводу російська сторона повинна отримати офіційні пропозиції, які поки не надходили ні по яких каналах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

"Можливо, Зеленський приймає особисто рішення, швидко їх формує. Але у нас є певний процес формування позиції, а після формулювання позиції збираються і ведуть розмову", - підкреслив представник Кремля.

"На жаль, не можу з вами поділитися жодною конкретикою щодо цього", - сказав Пєсков.

На питання, чи є у Кремля заперечення проти Ватикану як можливого місця зустрічі, Пєсков сказав: "У робочому або офіційному порядку нам повинні бути передані й озвучені якісь конкретні пропозиції. Поки немає нічого - ні щодо порядку денного, ні щодо іншого".

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"Прийнято, що заздалегідь обмінюються якимось ідеями, потім після формулювання позицій збираються і ведуть переговори. Ми чекаємо, коли якісь пропозиції надійдуть", - пояснив Пєсков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Зеленський доручив Єрмаку підготувати зустріч із Путіним. А пізніше заявив, що Ватикан - це ідеальне місце для діалогу з Путіним.

Водночас у Кремлі заявили, що можлива зустріч Путіна і Зеленського може стосуватися тільки двосторонніх відносин.

Автор: 

Ватикан (138) Зеленський Володимир (23719) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23767)


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Топ коментарі
+10
Не будет в Ватикане. Зеля уже передумал. Оказалось что встречаться в Ватикане для Зели не комильфо

Песков о встрече президентов Украины и РФ в Ватикане: Зеленский принимает самоличные решения, ждем, когда поступят предложения - Цензор.НЕТ 1684
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30.04.2021 13:29
+10
вот как всё будет!!!!
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 8619
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30.04.2021 13:42
+7
Уже даже Писька Осла дебилом называет . До такой степени дна мы еще не падали , 73% я вас поздравляю с этим достижением.
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30.04.2021 13:41
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Писька в своём репертуаре. Бубубу да блаблабла.
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30.04.2021 13:28 Відповісти
Зеленський нападає і виграє!
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30.04.2021 13:41 Відповісти
вот как всё будет!!!!
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 8619
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30.04.2021 13:42 Відповісти
Поки що Зеленський виграє у путіна за рахунок креативу, путін не встигає за Зеленським. путін вже старий і повільний і буде постійно програвати.
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30.04.2021 13:45 Відповісти
Звичайно виграє, адже у нього був найкращий в світі вчитель по грі у шахи
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 6517
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30.04.2021 13:52 Відповісти
Гриценко це джокер, який поки ще не використовувався в грі. Але вже скоро прийде час.
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30.04.2021 18:28 Відповісти
Что он выигрывает? Старый ответ ***** для Клоуна все еще в силе: "паРаша не является стороной конфликта. Для решения вопроса Лугандона нужно говорить с нашими марионетками. Крым вообще нигде не обсуждается". Так о чем Клоун собирается говорить? О тысячах убитых украинцев? ***** знает и его это радует. Вон в Сирии сотни тысяч убитых. Это кого-то останавливает? Говорить с паРашей имеет смысл только с позиции силы, когда у тебя есть козыри на руках. А сейчас этих козырей нет! Поэтому любая такая встреча только ослабляет наши позиции.
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30.04.2021 14:11 Відповісти
До чого тут зустріч. Зустрічи може і не бути, але підгтовка до цієї зустрічі показує слабкість російської дипломатії. росія неповоротка та тупа і це стає всім зрозуміло коли Зеленський швидко приймає рішення і вносить неочікувані пропозиції. російська дипломатія просто впадає в ступор і не може ніяк зреагувати на швидку зміну ситуації, бо в росії прийняття рішень це надзвичайно складний механізм. Це ахілесова п'ята російської влади. Україна має діяти швидко та ефективно і тоді росія буде переможена!
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30.04.2021 18:31 Відповісти
Какая подготовка? Какой ступор? Какие неожиданные предложения? Хватит бредить! Клоуна опустили по полной программе. Ты сам этого не видишь? ПаРаша заявила, что сцарь готов принять Шута в Москве, если шут будет говорить на любые темы кроме Лугандона и Крыма, а хотелки самого шута этого самого сцаря не интересуют. ***** снова разговаривает с мировыми лидерами - он своего добился. Скорей всего встреча Байдена с *****м состоится. От этой встречи реально зависит судьба Украины, а не от "эффективных" действий самого тупого найвеличнішого президента мира. Макрон после встречи с Клоуном даже на совместную пресс-конференцию не вышел. Европа нас еще поддерживает, но только потому, что не хочет войны у своих границ и новых беженцев.
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30.04.2021 22:08 Відповісти
Поки що саме Путін та російська дипломатія в ступорі і не знають як реагувати на пропозиції Зеленського бо їм потрібен час на формування своєї терористичної політики яку вони маскують мирними заявами і всі провідні країни бачать нещирість та деструктивність намірів Росії і навіть купленим проросійським політикам вже важко далі підтримувати Путіна і проштовхувати його інтереси. В цьому плані Зеленський це криголам який ламає гру Путіна і це добре.
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01.05.2021 11:35 Відповісти
Не пропускай прием таблеток.
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01.05.2021 15:32 Відповісти
Что выигрывает зевова? Вчера слушала, как это его гениальное предложение о встрече в Ватикане комментируют российские СМИ. Они просто издеваются и высмеивают нашего величайшего лидера всей Вселенной, а он просто выставляет себя полным дурачком, вообще не понимающим, как работает дипломатия. Хотя, он таким и есть.
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30.04.2021 14:46 Відповісти
Зеленський виграє ініціативу а в війні це перемога! Поки що Зеленський перемагає путіна в інформаційному просторі, а якщо цю владу стратегію перенсти на поле бою то можна виграти і війну, потрібно лише стати по-справжньому неочікуваними для ворога і почати атакувати а не тільки оборонятись.
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30.04.2021 18:33 Відповісти
Нашему теляті да вовка б спіймати. Не смішить своїми дописами. Нічого цей дурник не виграє. Над його інициіативами в Росії просто знущаються, ніхто ціх його ініціатив не сприймає всерьез. Та й ніякої ініціативи на полі боя він виявити просто не здатен, не той психотип, він не воїн.
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30.04.2021 19:50 Відповісти
Для того щоб побачити потрібно відкрити очі та навчитись думати своєю головою а не пережовувати какашки з телевізора. росія завжди буде насміхатись над Зеленський щоб прикрити власні провали та тупе мичання пескова що москва поки не знає як реагувати на мирні ініціативи Зеленського. росія та путін вже програють Зеленському, який вже знайшов бреше в позиції терористів і буде нарощувати натискпоки ворог не почне робити помилки і врешті решт програє.
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01.05.2021 11:41 Відповісти
Ой, я вас дуже прошу. Залишайтесь зі своїми переконаннями про великого та могутнього зевову, який всіх переграє, якщо вам так подобається. Тільки не намагайтесь переконати у своїй маячні інших. Якщо ви таким чином намагаєтесь переконати інших у величі зевови, то це виглядає просто жалюгідно та смішно. Те, що він певерхневий та геть не обізнаний у керуванні державою, а тим більше у діпломатіі та військовій справі, зрозуміло. Та й звідки ці знання могли взятись у артиста, який все життя тільки кривлявся на сцені й ніколи не працюва на державу, а також й не вчився ніде. Він же з першого курсу своєї бурси тільки грав у КВНах у Москві, вчитись йому було ніколи. Ну а те, що він не має й зеленого поняття про юридичні науки по яким він має диплом, зрозуміло вже давно з його розмірковувань про закони та те, як їх треба приймати.
Він просто тупий та обмежений істероїд, а ви чомусь в ньому намагаєтесь побачити якогось вмілого стратега. Не смішить своїми дописами публіку.
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01.05.2021 13:39 Відповісти
Бубуинство и ******** блаблатсво у них на генном уровне.
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30.04.2021 14:45 Відповісти
Угадай страну по видео

https://twitter.com/i/status/1388043200552648704
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30.04.2021 13:28 Відповісти
Мне вчера и запуска "Калибра" хватило чтобы вдоволь насмеяться.
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30.04.2021 13:30 Відповісти
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 8513

Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 1953
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30.04.2021 13:43 Відповісти
Не будет в Ватикане. Зеля уже передумал. Оказалось что встречаться в Ватикане для Зели не комильфо

Песков о встрече президентов Украины и РФ в Ватикане: Зеленский принимает самоличные решения, ждем, когда поступят предложения - Цензор.НЕТ 1684
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30.04.2021 13:29 Відповісти
😂
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30.04.2021 14:12 Відповісти
Зеля призначає зустрічі де хоче, не повідомляючи *****. Бла-бла для ЗЕлохів.
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30.04.2021 13:32 Відповісти
Біба і Боба, два довбо..оба...
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30.04.2021 13:38 Відповісти
Ловите первой конкретное предложение - ИДИТЕ НАХ@Й!
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30.04.2021 13:38 Відповісти
Зеля, тебя }{уйло уже заждалось в Ростове, а ты всё то Катар, то Ватикан...
Песков о встрече президентов Украины и РФ в Ватикане: Зеленский принимает самоличные решения, ждем, когда поступят предложения - Цензор.НЕТ 5814
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30.04.2021 13:40 Відповісти
Уже даже Писька Осла дебилом называет . До такой степени дна мы еще не падали , 73% я вас поздравляю с этим достижением.
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30.04.2021 13:41 Відповісти
А каких это пор мнение Пескова стало для тебя авторитетным?
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30.04.2021 14:00 Відповісти
когда лишитесь СВИФТа по другому запоёте обмочившись в штаны...
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30.04.2021 13:42 Відповісти
Я бы сильно не рассчитывал на это. Эту возможность только будут рассматривать в случае прямой агрессии паРаши, те. если они попрут танками, самолетами, ракетами. Если дальше будет ихтамнет, то никто ничего отключать не собирается.
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30.04.2021 14:19 Відповісти
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 2367
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30.04.2021 13:45 Відповісти
Писькова похоронят первым , потом путло .
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30.04.2021 13:50 Відповісти
лучше наоборот...
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30.04.2021 13:56 Відповісти
На рашаТБ відверто знущаються над, цитую "наркоманом, який постійно хоче зустрітися з путіним"
У путіна заявили, що із членограєм зустрічатись по Донбасу не збираються.
Вовік, ти всрався по вуха, припиняй параною-клоунаду із зустріччю із своїм роботодавцем.
Соромно за тебе, лох.

Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 3645

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13684455.html
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30.04.2021 13:53 Відповісти
Парашник - самое лживое на земле существо. Оно за один день брешет больше, чем любой другой в мире за всю жизнь. Оно брешет даже не в каждом слове, а в каждой букве по сто раз. Поэтому не надо обращать никакого внимания на звуки, которые производит ротом парашная потвора, они не имеют никакого отношения к правде. Ведь человек не старается понять смысл в визгах крысы, хрюканьи свиньи или в шуме ветра..............Зеленский! Ты упорото повторяешь что хочешь постоянно говорить с путлером. Зачем ты снова и снова пытаешься общаться со свистом ветра в проводах? Ты идиот или предатель?
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30.04.2021 13:56 Відповісти
Свинота необразованная, этот клоун
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30.04.2021 13:57 Відповісти
Вы обратили внимание, что у ЗЕбизяны и куйла один и тот же враг - порошенко. Может потому что они оба одна команда?!!!
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30.04.2021 14:06 Відповісти
Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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30.04.2021 16:28 Відповісти
Пєсков про зустріч президентів України і РФ у Ватикані: Зеленський ухвалює особисто рішення, чекаємо, коли надійдуть пропозиції - Цензор.НЕТ 8137
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30.04.2021 17:22 Відповісти
 
 