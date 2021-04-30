Учені з'ясували, чому COVID-19, на відміну від інших коронавірусів, смертельно небезпечний
Чому SARS-CoV-2, на відміну від інших коронавірусів, смертельно небезпечний? Учені Коледжу лікарів і хірургів Колумбійського університету і Комплексного онкологічного центру виявили, що до летальних наслідків від SARS-CoV-2 призводять антитіла, які організм починає виробляти у відповідь на інфекцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" з посиланням на MedicalXpress.
Ключовим моментом в дослідженнях стало порівняння легень людей, які померли від Covid-19 і легень, уражених іншими видами коронавірусів, але люди при цьому вижили.
В результаті вчені прийшли до парадоксального висновку. Антитіла, які виробляються для захисту від вірусу, можуть призводити до летальних наслідків. Феномен полягає в тому, що антитіла продукуються в такій величезній кількості, що замість того, щоб гасити запалення, вони його, навпаки, посилюють.
Зокрема, мова про клітинні молекули цитокіни типу IL-1beta, кількість яких при коронавірусному захворюванні збільшується в багато разів. Це було важливе розуміння, тому що існують ліки, що пригнічують дію IL-1beta і зменшують запалення.
При цьому низка препаратів з цієї серії вже випробовуються на пацієнтах з діагнозом Covid-19.
"Ми сподіваємося, що наш аналіз і величезний ресурс накопичених даних допоможуть іншим дослідникам і фармацевтичним компаніям знаходити методи лікування не тільки тяжкохворих пацієнтів, але і для зменшення ускладнень у людей, які перенесли важку форму Covid-19", – зазначив доктор медичних наук, доцент медицини Бенджамін Ізар.
З огляду на гостру актуальність теми, професор Ізар і керована ним група з більш ніж 40 вчених, завершила серію клітинних аналізів всього за кілька місяців. У той час, як у звичайних умовах на подібні дослідження йдуть роки.
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Вместо этого - непонятные уколы.
Мы прекрасно пережили свиной, куриный, летуче-мышиный, грипп, и это потому,
что никто не обкалывал людей. Прекрасно выздоровели сами.
Так где же возник коронавирус?
Флеминг настаивает на том, что коронавирус был произведен искусственно. Он также призывает к новому Нюрнбергскому трибуналу над создателями этого биологического оружия и его заказчиками
Вот и ответ, наибольшие сторонники теории заговоров - это российские неонацисты. Которые распространяют свою ложь и пропаганду, а полезные идиоты это еще распостраняют.
Я думав ера науковців типу ківи тільки починається, а вона в розгарі!
Не исключено что механизм там один и тот же что и с короной - излишне резкая реакция организма на чужеродную РНК
А вот ослабление организма, от "легкой формы" может спровоцировать рецидив хронических болезней. Они то и ...
Надеюсь, ты не от фонаря это написал.
Когда говоришь людям: не кури, будут слабые легкие; не дыши выхлопными газами; не употребляй спиртное, посадишь печень, почки, ... Кто на это обращает внимание? Это же не сегодня, авось пронесет.
Если человек гробит своё здоровье, отказывается повышать иммунитет или прыгает с крыши небоскреба - разницы в результате нет! Разница только в скорости.
МЕНЕ ЦЕ ДИВУЄ - ЯК ЗІ ЗВИЧАЙНОГО ВІРУСУ ГРИПУ ЗМІ ВДАЛОСЬ ЗРОБИТИ ВІРУС *****
Більщість українців вже перехворіли ваших смердючим "короновірусом" і без лікування в лікарнях і живі, здорові. А казати на біле чорне - на імунітет який Бог дав людині для подолання хвороб казати що це зло можуть тільки кончені в моральному плані люди.
Ось завдяки таким "теоріям" людям при лікування я дають конячі дози ГІДРОХЛОРАХІНУ і РЕМДЕСЕВІРУ (препарат для хіміотерапії), препарати які відключають м язи дихання у людей і котрі без ШВЛ потім дихати не можуть.
Ці лікування це злочин проти людянності і карний злочин (лікувальні рекомендації В. О. З. )
что там наш науковець кива ? може чего добавит ?