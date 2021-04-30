УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10688 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
23 086 43

Учені з'ясували, чому COVID-19, на відміну від інших коронавірусів, смертельно небезпечний

Учені з'ясували, чому COVID-19, на відміну від інших коронавірусів, смертельно небезпечний

Чому SARS-CoV-2, на відміну від інших коронавірусів, смертельно небезпечний? Учені Коледжу лікарів і хірургів Колумбійського університету і Комплексного онкологічного центру виявили, що до летальних наслідків від SARS-CoV-2 призводять антитіла, які організм починає виробляти у відповідь на інфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" з посиланням на MedicalXpress.

Ключовим моментом в дослідженнях стало порівняння легень людей, які померли від Covid-19 і легень, уражених іншими видами коронавірусів, але люди при цьому вижили.

В результаті вчені прийшли до парадоксального висновку. Антитіла, які виробляються для захисту від вірусу, можуть призводити до летальних наслідків. Феномен полягає в тому, що антитіла продукуються в такій величезній кількості, що замість того, щоб гасити запалення, вони його, навпаки, посилюють.

Також читайте: Маски і дистанція не рятують від COVID-19 у закритому приміщенні, але маски в 10 разів збільшують "безпечний час", - вчені (виправлено)

Зокрема, мова про клітинні молекули цитокіни типу IL-1beta, кількість яких при коронавірусному захворюванні збільшується в багато разів. Це було важливе розуміння, тому що існують ліки, що пригнічують дію IL-1beta і зменшують запалення.

При цьому низка препаратів з цієї серії вже випробовуються на пацієнтах з діагнозом Covid-19.

"Ми сподіваємося, що наш аналіз і величезний ресурс накопичених даних допоможуть іншим дослідникам і фармацевтичним компаніям знаходити методи лікування не тільки тяжкохворих пацієнтів, але і для зменшення ускладнень у людей, які перенесли важку форму Covid-19", – зазначив доктор медичних наук, доцент медицини Бенджамін Ізар.

З огляду на гостру актуальність теми, професор Ізар і керована ним група з більш ніж 40 вчених, завершила серію клітинних аналізів всього за кілька місяців. У той час, як у звичайних умовах на подібні дослідження йдуть роки.

Автор: 

дослідження (605) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
дайте еще ответ - кто его "выпустил"...
показати весь коментар
30.04.2021 13:51
+10
Суть Времени@kurginyanRU
Так где же возник коронавирус?

Флеминг настаивает на том, что коронавирус был произведен искусственно. Он также призывает к новому Нюрнбергскому трибуналу над создателями этого биологического оружия и его заказчиками
показати весь коментар
30.04.2021 13:51
+9
Минздрав требует лечить всех больных по одному и тому же протоколу вместо того что бы больные лечились в зависимости от симптоматики. Короче - от всех болезней зелёнка или лишим квалификации...
показати весь коментар
30.04.2021 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі віруси смертельні.
показати весь коментар
30.04.2021 13:48 Відповісти
НЕТ. И более того, очень многие полезны
показати весь коментар
30.04.2021 13:53 Відповісти
Це лише тому що ми до них адаптувались.
показати весь коментар
30.04.2021 13:57 Відповісти
чи вони до нас
показати весь коментар
30.04.2021 14:02 Відповісти
самі ми як вірус на цій планеті...
показати весь коментар
30.04.2021 18:00 Відповісти
Ковид опасен вакцинацией не пойми чего. У нас медицина представлена неукраинцами. Своим они колют, может, что-то полезное. А гоям колют что приказали. Если бы государство хотело помочь - напериод карантина отменили бы коммуналку, уменьшили налоги и аренду.
Вместо этого - непонятные уколы.
Мы прекрасно пережили свиной, куриный, летуче-мышиный, грипп, и это потому,
что никто не обкалывал людей. Прекрасно выздоровели сами.
показати весь коментар
30.04.2021 22:33 Відповісти
Минздрав требует лечить всех больных по одному и тому же протоколу вместо того что бы больные лечились в зависимости от симптоматики. Короче - от всех болезней зелёнка или лишим квалификации...
показати весь коментар
30.04.2021 13:50 Відповісти
дайте еще ответ - кто его "выпустил"...
показати весь коментар
30.04.2021 13:51 Відповісти
Кацапы
показати весь коментар
30.04.2021 15:00 Відповісти
Суть Времени@kurginyanRU
Так где же возник коронавирус?

Флеминг настаивает на том, что коронавирус был произведен искусственно. Он также призывает к новому Нюрнбергскому трибуналу над создателями этого биологического оружия и его заказчиками
показати весь коментар
30.04.2021 13:51 Відповісти
Кого вы сюда из твитера тащите? Это аккаунт российского неонациста.
Вот и ответ, наибольшие сторонники теории заговоров - это российские неонацисты. Которые распространяют свою ложь и пропаганду, а полезные идиоты это еще распостраняют.
показати весь коментар
30.04.2021 14:34 Відповісти
В следующий раз обязательно предварительно проконсультируюсь с вашей кукаречной и попрошу разрешения.
показати весь коментар
30.04.2021 14:45 Відповісти
В Штатах тоже многие уверены о исскуственном происхождении Вируса. Много ученых выступали в защиту этой теории. Биологический опыт, что то вроде этого...
показати весь коментар
30.04.2021 18:07 Відповісти
Какую только отмазку не выдумают дабы уйти от ответственности за этот вселенский бардак, учинённый ими.
показати весь коментар
30.04.2021 13:56 Відповісти
Це часом не ті "вчённые", котрі ще до цього часу в жодній лабораторії світу не виділили т.з. вірус SARS-CoV-2 і відповідно не перевірили його на патогенність?
показати весь коментар
30.04.2021 14:01 Відповісти
Откуда вы такие беретесь, его выделили, выростили чистую культуру, секвенировали ДНК китайского оригинала и всех его нынешних мутацийй, а у вас новости до сих пор от января 2020-го года? Вас держат в тайных подвалах СБУ, и иногда выпускают побродить по инету?
показати весь коментар
09.08.2021 16:10 Відповісти
"Учені Коледжу лікарів і хірургів Колумбійського університету і Комплексного онкологічного центру виявили, що до летальних наслідків від SARS-CoV-2 призводять антитіла, які організм починає виробляти у відповідь на інфекцію."- цікаво що гінекологи і проктологи ще не наробили різних епохальних "відкриттів"!
Я думав ера науковців типу ківи тільки починається, а вона в розгарі!
показати весь коментар
30.04.2021 14:03 Відповісти
Вот для этого и нужно сбивать температуру при ковиде..А не умничать про антитела и предел 38 градусов..
показати весь коментар
30.04.2021 14:03 Відповісти
І чого ти цим досягнеш? Розумієш, навіщо організм підіймає температуру?
показати весь коментар
30.04.2021 14:26 Відповісти
Цей встановлений факт ніяк не впливає на існуючі вакцини? Може, антитіла від вакцин теж вбивають?
показати весь коментар
30.04.2021 14:04 Відповісти
Тоже возник такой вопрос.
показати весь коментар
30.04.2021 14:20 Відповісти
Ну так очень редкие тромбозы от вакцин тоже бывают.
Не исключено что механизм там один и тот же что и с короной - излишне резкая реакция организма на чужеродную РНК
показати весь коментар
30.04.2021 14:28 Відповісти
А когда при заболеваеии ковидом тот же участок РНК в составе полной вирусной РНК в клетки попадает - так что, он истинную благодать несет?
показати весь коментар
30.04.2021 15:36 Відповісти
Антитела не убивают, только вызывают аллергии!
А вот ослабление организма, от "легкой формы" может спровоцировать рецидив хронических болезней. Они то и ...
показати весь коментар
10.08.2021 08:59 Відповісти
Сообщения про массовые случаи цитокиновго шторма при ковиде были еще в начале 20 года. Странная новость.
показати весь коментар
30.04.2021 14:13 Відповісти
Цитокіновий шторм до антитіл не має відношення.
показати весь коментар
30.04.2021 14:25 Відповісти
Я попытался проверить твоё высказывание с помощью вики и статей про иммунитет, но спустя полчаса понял, что для меня это слишком сложно.

Надеюсь, ты не от фонаря это написал.
показати весь коментар
30.04.2021 14:51 Відповісти
фильтрующийся вирус конского сапа, очень полезен для парашного мида.
показати весь коментар
30.04.2021 14:14 Відповісти
Т.е. смерть от коронавируса - самоубийство?
показати весь коментар
30.04.2021 14:17 Відповісти
Можно и так сказать...
показати весь коментар
30.04.2021 14:34 Відповісти
Аутоимунных заболеваний дочерта и больше, и во всех их иммунная система сама разрушает то, что должна была защищать. Так что по сути, да, это самоубийство организма.
показати весь коментар
09.08.2021 16:15 Відповісти
Всё правильно!
Когда говоришь людям: не кури, будут слабые легкие; не дыши выхлопными газами; не употребляй спиртное, посадишь печень, почки, ... Кто на это обращает внимание? Это же не сегодня, авось пронесет.
Если человек гробит своё здоровье, отказывается повышать иммунитет или прыгает с крыши небоскреба - разницы в результате нет! Разница только в скорости.
показати весь коментар
10.08.2021 08:57 Відповісти
"Ключовим моментом в дослідженнях стало порівняння легких людей, які померли від Covid-19 і легких, уражених іншими видами коронавірусів, але люди при цьому вижили" - Не "легких", а "легень"! Справте, будь ласка.
показати весь коментар
30.04.2021 14:23 Відповісти
можете це адресувати до адмінів на форум, але як показує практика- виправлення не буде.
показати весь коментар
30.04.2021 14:44 Відповісти
В итоге ученые пришли к парадоксальному выводу. Антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, могут приводить к летальным исходам. Феномен состоит в том, что антитела продуцируются в таком огромном количестве, что вместо того, чтобы гасить воспаление, они его, наоборот, усугубляют. Источник: https://censor.net/ru/n3263056

МЕНЕ ЦЕ ДИВУЄ - ЯК ЗІ ЗВИЧАЙНОГО ВІРУСУ ГРИПУ ЗМІ ВДАЛОСЬ ЗРОБИТИ ВІРУС *****
Більщість українців вже перехворіли ваших смердючим "короновірусом" і без лікування в лікарнях і живі, здорові. А казати на біле чорне - на імунітет який Бог дав людині для подолання хвороб казати що це зло можуть тільки кончені в моральному плані люди.
Ось завдяки таким "теоріям" людям при лікування я дають конячі дози ГІДРОХЛОРАХІНУ і РЕМДЕСЕВІРУ (препарат для хіміотерапії), препарати які відключають м язи дихання у людей і котрі без ШВЛ потім дихати не можуть.
Ці лікування це злочин проти людянності і карний злочин (лікувальні рекомендації В. О. З. )
показати весь коментар
30.04.2021 14:26 Відповісти
5-6 месяцев назад уже об этом писали
показати весь коментар
30.04.2021 18:33 Відповісти
.

что там наш науковець кива ? може чего добавит ?
показати весь коментар
30.04.2021 16:55 Відповісти
Кива советует подрочить и побиться головой о стенку - вирус выскакивает из лёгких наружу.
показати весь коментар
30.04.2021 22:40 Відповісти
не говорите это имя...а то меня стошнит
показати весь коментар
30.04.2021 16:59 Відповісти
актемра, как раз из серии загрушки для антител
показати весь коментар
30.04.2021 17:28 Відповісти
тю..... а нашо тоді вакцини????
показати весь коментар
30.04.2021 22:05 Відповісти
Щоб гої дохли і швидще звільняли територію.
показати весь коментар
30.04.2021 22:41 Відповісти
 
 