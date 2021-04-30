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Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна

Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду відхилив скаргу ексміністра оборони Анатолія Гриценка до екснардепа Олександра Бригинця щодо спростування інформації про діяльність Гриценка на посаді міністра.

Про це йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в судовому реєстрі, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, приводом для позову стала інформація, оприлюднена на Facebook-сторінці О. Бригинця, де він звинувачує А.Гриценка в причетності до розкрадань і розвалу армії. Зокрема, в пості Бригинця говорилося, що під час перебування Гриценка на посаді міністра оборони було "продано військового майна на 1 316,17 млн ​​грн, зокрема: танки - 200, БМП / БТР - 145, вертольоти - 14, літаки, БПЛ, планери - 8".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко проігнорував засідання ТСК щодо розкрадань в армії. За результатами роботи комісії розпочато кримінальне провадження, - Вінник

У підсумку, Дніпровський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію, яку поширював колишній народний депутат Олександр Бригинець щодо Анатолія Гриценка.

Однак постановою Київського апеляційного суду від 3 липня 2019 року рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 28 січня 2019 року скасовано і ухвалено нове судове рішення - в задоволенні позову Гриценка до Бригинця та партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації відмовлено.

"Інформація є його суб'єктивною думкою, поглядом і критичною оцінкою певних фактів, які він у силу свого статусу зобов'язаний був донести виборцям. Поширена Бригинцем інформація є його виразом про роботу ТСК ВР. Крім того, на думку апеляційного суду, межа допустимої критики щодо політичного діяча або іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої рядової особи", - йдеться в рішенні апеляційного суду.

Також читайте: Суд частково задовольнив позов Гриценка про захист честі проти нардепа Бригинця: Недостовірну інформацію спростувати. ДОКУМЕНТ

Проте Гриценко подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.

Відповідачі у своїх поясненнях заявили, що поширена про Гриценка інформація є повідомленням про роботу Тимчасової слідчої комісії і відповідає тій інформації, яка була предметом обговорення на робочому засіданні комісії. Крім того, за їхніми словами, зазначена інформація поширена у формі оціночних суджень, не містить безперечних тверджень про факти, а є такою, що була предметом дослідження й обговорення на засіданні ТСК.

Верховній Суд зазначив, що, за результатами експертизи, було встановлено, що повідомлення про колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка містить інформацію, яка може завдати шкоди його честі, гідності та діловій репутації, проте вона висловлюється у формі оціночного судження.

"Варто відрізняти деякі висловлювання, які хоча і мають характер образи, проте в загальному контексті є оціночними судженнями з урахуванням вживаних слів і виразів з використанням мовностилістичних засобів. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень", - констатував Верховний Суд.

"Встановивши, що поширена Бригинцем інформація про Гриценка не містить безперечних тверджень про достовірні факти, а ґрунтується на інформації, яка була предметом дослідження і обговорення Тимчасової слідчої комісії, стосувалася політичної, публічної особи, рівень критики якої значно ширший, суд апеляційної інстанції, з урахуванням наведених норм матеріального права, прецедентної практики Європейського суду з прав людини, належним чином дослідивши та оцінивши надані сторонами докази, дійшов обґрунтованого висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову. Доводи, викладені в касаційній скарзі, не спростовують обґрунтованих і правильних висновків суду апеляційної інстанції, який забезпечив повний і всебічний розгляд справи на підставі наданих сторонами доказів, і не спростовують того, що оскаржуване судове рішення відповідає нормам матеріального та процесуального права. Підстави вважати, що суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права, відсутні. З огляду на викладене, колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін. Касаційну скаргу Гриценка залишити без задоволення. Постанову Київського апеляційного суду від 3 липня 2019 року залишити без змін", - йдеться в рішенні Верховного Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко подав до суду на БПП і нардепа Бригинця

Постанова суду касаційної інстанції набуває законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Автор: 

армія (3768) Бригинець Олександр (26) Верховний Суд (1188) Гриценко Анатолій (388) Міноборони (7329)


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Топ коментарі
+22
слышу топот копыт Igor L на эту ветку..
Верховный Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к Бригинцу об опровержении информации о продаже военного имущества - Цензор.НЕТ 5374
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30.04.2021 13:59
+21
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 5041
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30.04.2021 14:12
+16
Ба, Грицацуеву официально заявили что он жалкий вор и барыга? А как красиво обличал в 2019 году.
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30.04.2021 14:05
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слышу топот копыт Igor L на эту ветку..
Верховный Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к Бригинцу об опровержении информации о продаже военного имущества - Цензор.НЕТ 5374
показати весь коментар
30.04.2021 13:59 Відповісти
стопчется игорёк
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 2480
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30.04.2021 15:40 Відповісти
В стране война . https://images.cnscdn.com/images/b/e/d/3/bed3b841f02392af0ce4677774d28df5/original.jpgВерховный Суд отклонил жалобу . Ну почему они такие убогие ?
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30.04.2021 14:01 Відповісти
Ба, Грицацуеву официально заявили что он жалкий вор и барыга? А как красиво обличал в 2019 году.
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30.04.2021 14:05 Відповісти
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 5041
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30.04.2021 14:12 Відповісти
Ой ржу не могу!!!!
ВСЕ говно на Гриценко , которое льется с помоек и ртов порохоботов разбивается об один ФАКТЕ!!!!
НЕТ ни одного уголовного дела о воровстве Гриценко!!!!
Все расследование комиссии ВР кончилось тупым пиз-ом и больше НИЧЕМ!!!
Даже в статье указано, что в иске отказано в связи с тем , что Бриганец просто пиз-ел и нес бред, а не предоставлял какие то офиц обвинения и факты!!!
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30.04.2021 15:19 Відповісти
И шо? Верховный Суд Украины прстановил:-Гриценко РАСПРОДАЛ( суд не знает, скоко откатов получил Грицацуев), 200 танков, 145 БТР/БМП, 14 вертолетов и 5 самолетов. Тем самым обескровив армию Украины перед лицом агрессрра! Потом БМП пришлось во время войны за большие деньги скупать по всей Европе.
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30.04.2021 20:32 Відповісти
Дай ссылку на это постановление если ты не ****-ол!
Хотя уже формулировка идиота не знакомого с правом Верховный суд не мог это постановить....
Хотя бы по тому что Гриценко физически не мог распродать. И ты идиота кусок противоречишь сам себе.... Как можно что то распродать и не получить за это деньги? Это уже дарение.
И где уголовка порохобот тупой? При порохне и луцике ничего не нашли? Или они были в доле?
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02.05.2021 16:35 Відповісти
И читай безграмотное внимательно - ВС постановил что Брегинец мелет чушь и это только его мнение ничем не подтвержденное. И все...
Не знаю откуда ты высосал бред который ты несёшь.. Наверно с рашка тв...
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02.05.2021 16:38 Відповісти
А тебе шо, Грыць-Стыць приплачивает, шоб ты горшки за ним выносил?. Это он вам, троллям выдал методичку, шо цельный Министр Обороны в Украине ни за шо не отвечает? Шо Грыць, будучи министром не отвечал ни за боеспособность, ни за комплектацию, ни за состояние вооружений, ни за военно-техническую политику, а токо фотографировался с секретаршами?
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02.05.2021 18:52 Відповісти
Ой ржу не могу...
Узнаю рашинские и оппорыговые методички...
Если тролля поелозили мордой по фактам - то тролль должен поменять тему и начать нести чушь...
Шо порохолиз... Сказать ничего по фактам не можешь...
Классно я тебя рожей по твоему брехливому поносу поялозил.
Осталось тебе только визжать, плеваться слюнями и пеной..
Истеричка.
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04.05.2021 20:55 Відповісти
Класс, вижу, понравилось тебе... Ну ка, носитель ночных горшков Грицацуева, поведай ка, шо входило в обязанности "великого ПАЛКОводца" Грыцценка? Шо-нить такое величественное наверное, типа окучивание груш... Или там, сидя на горшке предаваться грезам об судьбах отечества, паресчитывая пальцами купюры...
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04.05.2021 21:38 Відповісти
Ты убогий ****-ол сначала покажи документы с подписью Гриценка о распродаже...
Тогда если увижу что ты не тупой тролль найду тебе его обязанности.
Ну.... Жду....
Чисто поржать с тебя брехла и балабола хочу.
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05.05.2021 01:18 Відповісти
Он все правильно обличал.Только последний баран может утверждать,что Гриценко что-то продавал.Министр обороны НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ЧТО-ТО ПРОДАВАТЬ.Продавал УКРСПЕЦЭКСОРТ,который находился в прямом подчинении президента,любого президента.Давал президент указание продать что-либо и поручал министру обороны выделить указанное имущество и передать его УКРСПЕЦЭКСПОРТУ,который и занимался его продажей через офшоры.Министр обороны не имел права не выполнить приказ своего главнокомандуещего.Учи матчасть,прежде чем что-то ляпнуть.
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30.04.2021 14:45 Відповісти
Да неужели? Имел право внутри страны всяким ООО "Рога и копыта" под видом металлолома и т.д.. Вот за подобную продажу зданий и кучи га земельки на него и завели уголовные дела, которые потом объединили в одно. Которое, кстати, не закрыто до сих пор.
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30.04.2021 14:53 Відповісти
Бредятина.
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30.04.2021 15:05 Відповісти
Ага.

Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 7391
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30.04.2021 15:10 Відповісти
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 2921
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30.04.2021 15:10 Відповісти
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 2550
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30.04.2021 15:11 Відповісти
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 8010
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30.04.2021 15:12 Відповісти
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 3735
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30.04.2021 15:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/427783 аплодую !!!!! Так мокнути в гіменце прихильника Гріцацуєва ...
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01.05.2021 07:56 Відповісти
Законно или не законно, но продал и этим ослабил армию. Моральную ответственность, так точно должен нести.
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30.04.2021 14:10 Відповісти
Насколько я знаю, при Гриценко было продано больше военного имущества чем при любом другом министре обороны.
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30.04.2021 14:11 Відповісти
Но только я удивляюсь, почему другие политики молчали в то время когда Гриценко распродавал.
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30.04.2021 14:14 Відповісти
Да по тому , что все с этого сой гешефт имели.
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30.04.2021 14:18 Відповісти
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 5068
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30.04.2021 14:13 Відповісти
Цікаво, звідки в ЗСУ взялися 8 планерів?))) Планери в армії не використовують мабуть з часів висадки в Нормандії))
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30.04.2021 14:14 Відповісти
Планером является корпус ЛА.
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30.04.2021 14:23 Відповісти
Это так называется статья в которую сведены разные типы ЛА. А продавали Су-25, МиГ-29.
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30.04.2021 14:25 Відповісти
Та багато продавали, хорватам Міг-21, Міг-23 в країни Азії...
Жалко, що Міг-25 списали і попродавали, вони могли ще служить - перехоплювачі зі швидкістю 3000 можуть догнати будь-який літак у світі...
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30.04.2021 14:36 Відповісти
Не могли, это 3 поколение. Против кацаполетов бесполезны. На них нет ни б/п, ни персонала, ни запчастей. Продажа такого хлама только приветствуется. А вот Су-25, 27 и МиГ-29 на ближайшие 15 лет основа ПС.
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30.04.2021 14:52 Відповісти
Ну в Азербайджані Міг-25 досі літають...
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30.04.2021 14:56 Відповісти
Нам не с армянами воевать. И когда в последний раз у азеров МИГ-25 взлетали? 10-15 лет назад, пока не закупили у нас в том числе СУ-27 и МИг-29.
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30.04.2021 14:59 Відповісти
Больше всего меня в этой жизни смешит , когда прожженные ***..ди начинают их себя целок фанатичек строить и хотят это доказать в верховном суде.
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30.04.2021 14:16 Відповісти
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01.05.2021 07:58 Відповісти
Не знаю щодо всього майна, але у відкритих джерелах вказано, що серед проданих танків більшість були старезні Т-55 і Т-62 виробництва кінця 50-х-початку 60-х, які списали в резерв ще при перестройці. У нас такі в музеї війни стоять, хоча на них досі воюють в Африці! Тобто нормальні Т-64, Т-72 чи Т-80 не розпродавали тоді...
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30.04.2021 14:17 Відповісти
Ню - ню.
Бывший министр обороны Анатолий Гриценко за девять месяцев пребывания в должности перевел 919 танков Т-72 в статус излишнего имущества с последующей их реализацией на внешние рынки.
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30.04.2021 14:26 Відповісти
Емм, так тут пишуть, що всього 200 танків продали...
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30.04.2021 14:34 Відповісти
Глава временной следственной комиссии парламента по вопросу хищений в оборонке, депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что Анатолий Гриценко во время работы в Министерстве обороны продал почти тысячу танков по заниженным ценам.

Об этом Винник заявил во время заседания ВСК 28 марта. По его словам, Гриценко перевел советские танки Т-72 «в разряд излишнего имущества».
«Согласно материалам нашей комиссии, я могу утверждать, что только за первые 9 месяцев своей работы на посту министра обороны в 2006 году Гриценко перевел в статус излишнего 919 танков Т-72», - сказал он.
Ранее Винник заявлял, что перевод имущества в статус излишнего https://hromadske.ua/ru/posts/yzbytochnoe-ymushchestvo-o-chem-hovoryly-na-zasedanyy-vremennoi-sledstvennoi-komyssyy-o-khyshchenyiakh-v-oboronnom-komplekse был главным источником коррупции в оборонной сфере в течение прошлых лет. Это делали с помощью департамента излишнего имущества, которое, по словам главы ВСК, создал Гриценко.
Как утверждает Винник, у него есть все документы о продаже 919 танков.
«Во-первых, цена - 201 тысяча гривен. По курсу 5,30 это $38 тысяч. Как выходили на эту грабительскую цену: Гриценко наработал практики и методики оценки. Например, у нас есть документ за подписью Гриценко, где он обращается к своему заместителю и просит активизировать работу с Фондом госимущества по разработке проекта порядка оценки и утверждения перечней военного имущества», - рассказал он.
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30.04.2021 14:41 Відповісти
В ноябре 2006 года председатель главного контрольно-ревизионного управления Пётр Андреев заявил о нарушениях в системе министерства обороны Украины, связанных со строительством жилья для военных, хозяйственной деятельностью в военных городках и отчуждением земельных участков. Всего, по сведениям ведомства Андреева, нецелевым образом были израсходованы 6,6 миллиарда гривен.
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30.04.2021 14:55 Відповісти
Я землі знаю і не сумніваюся, що на цьому дуже сильно наварили. Я лише про Т-72 казав - станом на літо 2007 вони були, і їх було багато...

Хоча тоді виникає питання - якщо Гриценко стільки набрав, то чо він їздить на скромному Вольво, а не на Майбаху, живе в домі з дружиною і чому в нього ще ніхто не найшов квартир і вілл в Монте-Карло? Якось навіть до Стєпанова з його курткою не дотягує...
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30.04.2021 22:42 Відповісти
багато - это не цифры. Если 72е были проданы чтоб перейти на 62е, где они?

Хоча тоді виникає питання - якщо Гриценко стільки набрав, то чо він їздить на скромному Вольво, а не на Майбаху, живе в домі з дружиною і чому в нього ще ніхто не найшов квартир і вілл в Монте-Карло? - кто знает? Вы, например, когда узнали что Зе владеет недвигой в Крыму и бизнесом в параше? А следствие по привату американцы ещё ведут.
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30.04.2021 23:13 Відповісти
виник ще та продажна курва..
а документи так ніхто і не показав,
навіть Бригінець у суді..
а заховався за "оціночними судженнями"

"Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.Источник: https://censor.net/ru/n3263060
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30.04.2021 14:54 Відповісти
Понял. То-есть, априори он врёт?
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30.04.2021 15:04 Відповісти
у Бригінця "оціночні судження", а не факти..
так вирішив ВСуд
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30.04.2021 15:15 Відповісти
Ну тут да. Вором Грица может назвать только суд. Эт ладно. Так, а что по поводу продажи техники за бесценок? Суд чего сказал?
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30.04.2021 15:19 Відповісти
нажаль не сказав нічого ..
"Установив, что распространенная Бригинцом информация о Гриценко не содержит бесспорных утверждений о достоверных фактах, а основывается на информации, которая была предметом исследования и обсуждения Временной следственной комиссииИсточник: https://censor.net/ru/n3263060

>Так, а что по поводу продажи техники за бесценок? - хто залишив собі навар ?

там не 10 копійок, такі гроші мали б десь вилізти
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30.04.2021 15:33 Відповісти
Установив, что распространенная Бригинцом информация о Гриценко не содержит бесспорных утверждений о достоверных фактах, а основывается на информации, которая была предметом исследования и обсуждения Временной следственной комиссии. То-есть , установили что факты не достоверны? Или не?

там не 10 копійок, такі гроші мали б десь вилізти - На Виргинских островах искали?
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30.04.2021 15:57 Відповісти
Неее, лучше в Панаме поискать. 100%. Пецрашенко не даст соврать.
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30.04.2021 18:37 Відповісти
Нееее, не пркатит. Там Зе с Портянкой уже засветились, как Биба и Боба. Тем более йурысту Нелоха уже место в камере готово
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30.04.2021 19:58 Відповісти
Вот и я о том же. Всех тянет в Панаму. Райский уголок для отбросов.
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30.04.2021 20:26 Відповісти
Та не говори. Искали бабки Пороха - нашли статью на жопу
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30.04.2021 20:32 Відповісти
....Фігурантhttps://www.chesno.org/akb/case/577/ антикорупційних розслідувань https://www.chesno.org/akb/case/576/ за фактом податкових зловживань (https://www.chesno.org/akb/case/515/ порушень вимог фінансового контролю ). ЗМІ писали, що https://www.unian.net/politics/10023509-verhovnyy-sud-zapretil-narodnomu-deputatu-vinniku-vyezzhat-iz-strany.html Верховний Суд України заборонив Віннику виїжджати з країни до повного погашення його боргів, що станом на 2018 рік становили близько 350 мільйонів гривень .https://www.chesno.org/politician/21135/

Хто там голосніше за всіх кричить "Тримай злодія"?
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30.04.2021 16:10 Відповісти
Та не вопрос. Кстати, вы предлагаете не учитывать показания одних преступников, данные против других? Это новое слово в юриспруденции. Свежо, знаете-ли
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30.04.2021 16:53 Відповісти
Я не юрист, тому не можу сказати наскільки це свіже у юриспруденції. Проте, наскільки памятаю, вироку суду щодо одного чи іншого злочинця (по-вашому) немає. Тому цих людей вважати злочинцями неможна. Я ж розумію, що живу в країні, в якій безвідповідально можна говорити що завгодно, особливо коли займаєш високу посаду: можна без особливих наслідків звинуватити людину у терористичному акті і посадити його в тюрму, особливо якщо ти прізєдєнт, або міністр МВС; можна на біговій доріжці оголосити на всю країну, що "наша ******* щось там розробили інноваційне, що дозволить знизити комунальні тарифи для населення у рази", а потім взяти і підвищити чисто по приколу; депутати що брігінєц що віннік наговорили так багато про абакрал, распрадал і т.п., а з фактами у них не густо, або їх немає. Від слова зовсім. Бо якби такі були, то чому ж не надали їх у прокуратуру, яка у нас, як відомо, являється партійним органом з "своїми " прокурорами? Про суд, який замість того, щоб сказати "Закрий пельку або надай факти" виніс вирок "про має право на оціночні судження", я взагалі мовчу. Але разом з тим все це неправильно. Коли писав за мільйонера -боржника вінніка, мав на увазі те, що вірити таким борцям з корупцією - себе не поважати, бо він людина несамостійна - маріонетка і буде говорити все, що скажуть
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30.04.2021 18:14 Відповісти
С этой позиции нет смысла вообще оценивать персоналии. Проще использовать рулетку
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30.04.2021 20:05 Відповісти
А Винник еще жив? Что то его не слышно и не видно. С такими долгами как у него сыграть в деревянный макинтош проще пареной репы.
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30.04.2021 18:31 Відповісти
А хрен его знает. Тем более он только озвучил информацию ВСК.
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30.04.2021 20:06 Відповісти
Более 180 Т-72 при Толике пиханули в Африку по дешевке. Сейчас остатки подняты из травы и стоят на вооружении. 122 БМП-1, пришлось закупать в Чехии и Польше по двойному тарифу. 50 БТР-80 - после потерь 2014/15 в дефиците, медленно заменяются БТР-3/4. 6 2С3 - вместо которых будут покупать Даны. 54 Осы - ПВО героически восстанавливают с использованием всего зоопарка, а в СВ ВСУ дефицит до штата.
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30.04.2021 14:35 Відповісти
2С3 у нас 463 штуки (в 1991 було 501)... Ну і не бачу сенсу міняти 2С3 на Дану, якщо у тих же чехів є ********* дальнобійна артилерія. Плюс, нам краще уже під снаряд 155 мм САУ брати, бо своїх 152 мм мало, а крім кацапів їх фактично ніхто і не виробляє зараз. Є польський скорпіон, є наша 155 мм Богдана (з дальністю в 1,5 раза більшою, ніж у Дани)
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30.04.2021 14:38 Відповісти
2С3 осталось не более 350 шт. Из которых в рабочем состоянии, хорошо если процентов 70. Износ стволов за 7 лет более 50-80%. И это при том, что количество мехбригад, соответственно и штаты удвоились.
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30.04.2021 14:55 Відповісти
Стволы у нас не производятся. Так что, оставшиеся машины 4 категории будут канибалиться на запчасти потихоньку.
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30.04.2021 14:57 Відповісти
Можно дізнатись, кого ви особисто переконали в ті часи, що попереду війна із Росією?
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30.04.2021 15:19 Відповісти
Я? А я являлся сотрудником МО, СНБО, Генштаба, МИДа, Внешней разведки?
Странно слышать.
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30.04.2021 19:38 Відповісти
Ататолий вообще редкостный мудак.
Помню, лет 15 назад поддерживал знакомство с его бывшим коллегой. Тоже полковник. Преподавали в военной Академии в начале 90-х.
Так рассказывал о том, как уходили в отставку, начинали заниматься кто чем, а Ататолий - "неее, я боюсь РЕКЕТИТОРОВ".
Вот это до сих пор, как слышу за Гриценко, вспоминаю тех "рекетиторов", да.
Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна - Цензор.НЕТ 8528
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30.04.2021 14:18 Відповісти
А я вспоминаю как он с ющом приехал на учения в 25 бригаду, и когда с ИЛов пошла техника, ющ повернулся к грицю со словами: В нас що, ще техніка залишилася?
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30.04.2021 14:25 Відповісти
Игорек! тут вечно непроходного обиждают!
цыпа цыпа цыпа!
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30.04.2021 14:34 Відповісти
Він під своїм ніком не появиться ....
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01.05.2021 08:01 Відповісти
всего при панталонии было продано военного имущества на 1.3 млрд
больше всех.
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30.04.2021 14:35 Відповісти
Я так понял, Бригинец может открывать бутылку с шампанским. Может это будет ему утешительным призом после выборов в 2019 году. Какая ирония. Страна и люди тоже имеют право на свое оценочное суждение, которое и было проведено в отношении поца Бригинца и его Порхатого шехфа.
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30.04.2021 14:44 Відповісти
тобто .. трьоп і оціночні судження Бригінця не потребують спростування,
бо то не достовірні факти..


..Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.Источник: https://censor.net/ru/n3263060
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30.04.2021 14:45 Відповісти
Ну я понимаю, если человек дурак и поэтому способен на крупные ошибки. Но дурака за то, что дурак в тюрьму не садят. Но когда дурак (притом вредный дурак) лезет в президенты и навязывает всем, что он единственный спаситель Украины, то это абсурд.
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30.04.2021 14:51 Відповісти
Як цікаво...
"Информация является его субъективной мыслью, взглядом и критической оценкой определенных фактов, которые он в силу своего статуса обязан был донести избирателям. Распространенная Бригинцом информация является его выражением о работе ВСК ВР. Кроме того, по мнению апелляционного суда, предел допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности"

Тобто суд прямо констатував вправо депутата брехати і без вироку суду звинувачувати іншого у вчиненні злочину, бо він депутат... а новина подається під соусом - Гриценко вор?
Я здивований... це таке собі журналістське дно...
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30.04.2021 15:17 Відповісти
Полковнік Панталоній ...
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01.05.2021 08:02 Відповісти
Тоесть не быть ему честным, как обещал...
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30.04.2021 16:21 Відповісти
Грицацуеву неймется.... хочет, чтоб еще глубже раскопали его антиукраинские, антиоборонительные художества... Брагинец озвучил то, что и так было на поверхни.
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30.04.2021 16:41 Відповісти
Все Вы говорите правильно, все верно. Но тут есть один момент, который и не учла вся эта порхатая шобла, и поц Бригинец в том числе. Они не подумали, и не просчитали того, что палка всегда есть о двух концах, и "оценочное" суждение в любой момент может быть вылито ведром помоев на их головы. Конечно у них есть огромное преимущество, это финансовый ресурс и два Пециных телекананла(один он кстати прикупил по случаю у одного своего кореша рыгаанала Макеенко). Но в свете последних событий с каналами Медведчука, это дело вполне поправимое. А национализацию кондитерской фабрики "Рошен", и снижение по этому случаю цен на Киевский торт плебс вааще воспримет овациями.
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30.04.2021 18:24 Відповісти
Просчитать наперёд - это не про эту шоблу, иначе у нас был бы ещё старый перзидент. Новая тоже дальновидностью не отличается, причём на столько, что не факт, что досидят до конца... Даже если приватизируют канхфетну фабрику вместе со всей ботофермой.
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30.04.2021 18:36 Відповісти
Вот это и хуже всего. А главное брехливые твари. При чем честных на политическом горизонте как то и не видать. Нет, они есть. Но шанс у них выиграть выборы пока минимален.
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30.04.2021 18:46 Відповісти
Гриценко через своих ботов пытаеццца расказать, шо министр обороны вообще не имеет никакого отношения к Вооруженным Силам Украины. Хто-то, шо-то там продавал, покупал, ставил на вооружение, комплектовал.... а цельный МИНИСТР ОБОРОНЫ и слыхом не слыхивал шо в тех вооруженных силах творилось. Так, в охвис приходил посидеть в кресле, покаякать о погоде и усье!
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30.04.2021 20:37 Відповісти
Гриценковские боты утверждают, что от Гриценко распродавать военное имущество требовали высокие начальники государства. А если бы его начальники требовали грабить банки, он бы тоже грабил? А то что он сделал, хуже чем банк ограбить.
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04.05.2021 05:53 Відповісти
 
 