Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду відхилив скаргу ексміністра оборони Анатолія Гриценка до екснардепа Олександра Бригинця щодо спростування інформації про діяльність Гриценка на посаді міністра.

Про це йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в судовому реєстрі, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, приводом для позову стала інформація, оприлюднена на Facebook-сторінці О. Бригинця, де він звинувачує А.Гриценка в причетності до розкрадань і розвалу армії. Зокрема, в пості Бригинця говорилося, що під час перебування Гриценка на посаді міністра оборони було "продано військового майна на 1 316,17 млн ​​грн, зокрема: танки - 200, БМП / БТР - 145, вертольоти - 14, літаки, БПЛ, планери - 8".

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У підсумку, Дніпровський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію, яку поширював колишній народний депутат Олександр Бригинець щодо Анатолія Гриценка.

Однак постановою Київського апеляційного суду від 3 липня 2019 року рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 28 січня 2019 року скасовано і ухвалено нове судове рішення - в задоволенні позову Гриценка до Бригинця та партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації відмовлено.

"Інформація є його суб'єктивною думкою, поглядом і критичною оцінкою певних фактів, які він у силу свого статусу зобов'язаний був донести виборцям. Поширена Бригинцем інформація є його виразом про роботу ТСК ВР. Крім того, на думку апеляційного суду, межа допустимої критики щодо політичного діяча або іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої рядової особи", - йдеться в рішенні апеляційного суду.

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Проте Гриценко подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.

Відповідачі у своїх поясненнях заявили, що поширена про Гриценка інформація є повідомленням про роботу Тимчасової слідчої комісії і відповідає тій інформації, яка була предметом обговорення на робочому засіданні комісії. Крім того, за їхніми словами, зазначена інформація поширена у формі оціночних суджень, не містить безперечних тверджень про факти, а є такою, що була предметом дослідження й обговорення на засіданні ТСК.

Верховній Суд зазначив, що, за результатами експертизи, було встановлено, що повідомлення про колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка містить інформацію, яка може завдати шкоди його честі, гідності та діловій репутації, проте вона висловлюється у формі оціночного судження.

"Варто відрізняти деякі висловлювання, які хоча і мають характер образи, проте в загальному контексті є оціночними судженнями з урахуванням вживаних слів і виразів з використанням мовностилістичних засобів. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень", - констатував Верховний Суд.

"Встановивши, що поширена Бригинцем інформація про Гриценка не містить безперечних тверджень про достовірні факти, а ґрунтується на інформації, яка була предметом дослідження і обговорення Тимчасової слідчої комісії, стосувалася політичної, публічної особи, рівень критики якої значно ширший, суд апеляційної інстанції, з урахуванням наведених норм матеріального права, прецедентної практики Європейського суду з прав людини, належним чином дослідивши та оцінивши надані сторонами докази, дійшов обґрунтованого висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову. Доводи, викладені в касаційній скарзі, не спростовують обґрунтованих і правильних висновків суду апеляційної інстанції, який забезпечив повний і всебічний розгляд справи на підставі наданих сторонами доказів, і не спростовують того, що оскаржуване судове рішення відповідає нормам матеріального та процесуального права. Підстави вважати, що суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права, відсутні. З огляду на викладене, колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін. Касаційну скаргу Гриценка залишити без задоволення. Постанову Київського апеляційного суду від 3 липня 2019 року залишити без змін", - йдеться в рішенні Верховного Суду.

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Постанова суду касаційної інстанції набуває законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною й оскарженню не підлягає.