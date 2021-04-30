Верховний Суд відмовив Гриценку в задоволенні позову до Бригинця про спростування інформації щодо продажу військового майна
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду відхилив скаргу ексміністра оборони Анатолія Гриценка до екснардепа Олександра Бригинця щодо спростування інформації про діяльність Гриценка на посаді міністра.
Про це йдеться в рішенні суду, оприлюдненому в судовому реєстрі, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, приводом для позову стала інформація, оприлюднена на Facebook-сторінці О. Бригинця, де він звинувачує А.Гриценка в причетності до розкрадань і розвалу армії. Зокрема, в пості Бригинця говорилося, що під час перебування Гриценка на посаді міністра оборони було "продано військового майна на 1 316,17 млн грн, зокрема: танки - 200, БМП / БТР - 145, вертольоти - 14, літаки, БПЛ, планери - 8".
У підсумку, Дніпровський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію, яку поширював колишній народний депутат Олександр Бригинець щодо Анатолія Гриценка.
Однак постановою Київського апеляційного суду від 3 липня 2019 року рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 28 січня 2019 року скасовано і ухвалено нове судове рішення - в задоволенні позову Гриценка до Бригинця та партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації відмовлено.
"Інформація є його суб'єктивною думкою, поглядом і критичною оцінкою певних фактів, які він у силу свого статусу зобов'язаний був донести виборцям. Поширена Бригинцем інформація є його виразом про роботу ТСК ВР. Крім того, на думку апеляційного суду, межа допустимої критики щодо політичного діяча або іншої публічної особи є значно ширшою, ніж окремої рядової особи", - йдеться в рішенні апеляційного суду.
Проте Гриценко подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.
Відповідачі у своїх поясненнях заявили, що поширена про Гриценка інформація є повідомленням про роботу Тимчасової слідчої комісії і відповідає тій інформації, яка була предметом обговорення на робочому засіданні комісії. Крім того, за їхніми словами, зазначена інформація поширена у формі оціночних суджень, не містить безперечних тверджень про факти, а є такою, що була предметом дослідження й обговорення на засіданні ТСК.
Верховній Суд зазначив, що, за результатами експертизи, було встановлено, що повідомлення про колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка містить інформацію, яка може завдати шкоди його честі, гідності та діловій репутації, проте вона висловлюється у формі оціночного судження.
"Варто відрізняти деякі висловлювання, які хоча і мають характер образи, проте в загальному контексті є оціночними судженнями з урахуванням вживаних слів і виразів з використанням мовностилістичних засобів. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень", - констатував Верховний Суд.
"Встановивши, що поширена Бригинцем інформація про Гриценка не містить безперечних тверджень про достовірні факти, а ґрунтується на інформації, яка була предметом дослідження і обговорення Тимчасової слідчої комісії, стосувалася політичної, публічної особи, рівень критики якої значно ширший, суд апеляційної інстанції, з урахуванням наведених норм матеріального права, прецедентної практики Європейського суду з прав людини, належним чином дослідивши та оцінивши надані сторонами докази, дійшов обґрунтованого висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову. Доводи, викладені в касаційній скарзі, не спростовують обґрунтованих і правильних висновків суду апеляційної інстанції, який забезпечив повний і всебічний розгляд справи на підставі наданих сторонами доказів, і не спростовують того, що оскаржуване судове рішення відповідає нормам матеріального та процесуального права. Підстави вважати, що суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права, відсутні. З огляду на викладене, колегія суддів вважає за необхідне залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін. Касаційну скаргу Гриценка залишити без задоволення. Постанову Київського апеляційного суду від 3 липня 2019 року залишити без змін", - йдеться в рішенні Верховного Суду.
Постанова суду касаційної інстанції набуває законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною й оскарженню не підлягає.
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ВСЕ говно на Гриценко , которое льется с помоек и ртов порохоботов разбивается об один ФАКТЕ!!!!
НЕТ ни одного уголовного дела о воровстве Гриценко!!!!
Все расследование комиссии ВР кончилось тупым пиз-ом и больше НИЧЕМ!!!
Даже в статье указано, что в иске отказано в связи с тем , что Бриганец просто пиз-ел и нес бред, а не предоставлял какие то офиц обвинения и факты!!!
Хотя уже формулировка идиота не знакомого с правом Верховный суд не мог это постановить....
Хотя бы по тому что Гриценко физически не мог распродать. И ты идиота кусок противоречишь сам себе.... Как можно что то распродать и не получить за это деньги? Это уже дарение.
И где уголовка порохобот тупой? При порохне и луцике ничего не нашли? Или они были в доле?
Не знаю откуда ты высосал бред который ты несёшь.. Наверно с рашка тв...
Узнаю рашинские и оппорыговые методички...
Если тролля поелозили мордой по фактам - то тролль должен поменять тему и начать нести чушь...
Шо порохолиз... Сказать ничего по фактам не можешь...
Классно я тебя рожей по твоему брехливому поносу поялозил.
Осталось тебе только визжать, плеваться слюнями и пеной..
Истеричка.
Тогда если увижу что ты не тупой тролль найду тебе его обязанности.
Ну.... Жду....
Чисто поржать с тебя брехла и балабола хочу.
Жалко, що Міг-25 списали і попродавали, вони могли ще служить - перехоплювачі зі швидкістю 3000 можуть догнати будь-який літак у світі...
Бывший министр обороны Анатолий Гриценко за девять месяцев пребывания в должности перевел 919 танков Т-72 в статус излишнего имущества с последующей их реализацией на внешние рынки.
Об этом Винник заявил во время заседания ВСК 28 марта. По его словам, Гриценко перевел советские танки Т-72 «в разряд излишнего имущества».
«Согласно материалам нашей комиссии, я могу утверждать, что только за первые 9 месяцев своей работы на посту министра обороны в 2006 году Гриценко перевел в статус излишнего 919 танков Т-72», - сказал он.
Ранее Винник заявлял, что перевод имущества в статус излишнего https://hromadske.ua/ru/posts/yzbytochnoe-ymushchestvo-o-chem-hovoryly-na-zasedanyy-vremennoi-sledstvennoi-komyssyy-o-khyshchenyiakh-v-oboronnom-komplekse был главным источником коррупции в оборонной сфере в течение прошлых лет. Это делали с помощью департамента излишнего имущества, которое, по словам главы ВСК, создал Гриценко.
Как утверждает Винник, у него есть все документы о продаже 919 танков.
«Во-первых, цена - 201 тысяча гривен. По курсу 5,30 это $38 тысяч. Как выходили на эту грабительскую цену: Гриценко наработал практики и методики оценки. Например, у нас есть документ за подписью Гриценко, где он обращается к своему заместителю и просит активизировать работу с Фондом госимущества по разработке проекта порядка оценки и утверждения перечней военного имущества», - рассказал он.
Хоча тоді виникає питання - якщо Гриценко стільки набрав, то чо він їздить на скромному Вольво, а не на Майбаху, живе в домі з дружиною і чому в нього ще ніхто не найшов квартир і вілл в Монте-Карло? Якось навіть до Стєпанова з його курткою не дотягує...
Хоча тоді виникає питання - якщо Гриценко стільки набрав, то чо він їздить на скромному Вольво, а не на Майбаху, живе в домі з дружиною і чому в нього ще ніхто не найшов квартир і вілл в Монте-Карло? - кто знает? Вы, например, когда узнали что Зе владеет недвигой в Крыму и бизнесом в параше? А следствие по привату американцы ещё ведут.
а документи так ніхто і не показав,
навіть Бригінець у суді..
а заховався за "оціночними судженнями"
"Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.Источник: https://censor.net/ru/n3263060
так вирішив ВСуд
"Установив, что распространенная Бригинцом информация о Гриценко не содержит бесспорных утверждений о достоверных фактах, а основывается на информации, которая была предметом исследования и обсуждения Временной следственной комиссииИсточник: https://censor.net/ru/n3263060
>Так, а что по поводу продажи техники за бесценок? - хто залишив собі навар ?
там не 10 копійок, такі гроші мали б десь вилізти
там не 10 копійок, такі гроші мали б десь вилізти - На Виргинских островах искали?
Хто там голосніше за всіх кричить "Тримай злодія"?
Странно слышать.
Помню, лет 15 назад поддерживал знакомство с его бывшим коллегой. Тоже полковник. Преподавали в военной Академии в начале 90-х.
Так рассказывал о том, как уходили в отставку, начинали заниматься кто чем, а Ататолий - "неее, я боюсь РЕКЕТИТОРОВ".
Вот это до сих пор, как слышу за Гриценко, вспоминаю тех "рекетиторов", да.
цыпа цыпа цыпа!
больше всех.
бо то не достовірні факти..
..Никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений", - констатировал Верховный Суд.Источник: https://censor.net/ru/n3263060
"Информация является его субъективной мыслью, взглядом и критической оценкой определенных фактов, которые он в силу своего статуса обязан был донести избирателям. Распространенная Бригинцом информация является его выражением о работе ВСК ВР. Кроме того, по мнению апелляционного суда, предел допустимой критики в отношении политического деятеля или другого публичного лица значительно шире, чем отдельной рядовой личности"
Тобто суд прямо констатував вправо депутата брехати і без вироку суду звинувачувати іншого у вчиненні злочину, бо він депутат... а новина подається під соусом - Гриценко вор?
Я здивований... це таке собі журналістське дно...