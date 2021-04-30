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Новини
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Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає

Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає

Попри факт продовження ДСНВ, з початку виконання президентом США Джо Байденом своїх обов'язків у відносинах Москви і Вашингтона накопичилося більше негативу, ніж позитиву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми, звичайно, чекали кращого. Не можна забувати про дуже важливе досягнення: де-факто продовження ДСНВ. Дійсно, на початку президентського терміну пана Байдена таке рішення було прийнято і це те, що швидше належить до позитивного багажу. Але, звичайно, цей позитивний багаж, все-таки, він малий порівняно з тим возом негативу, який ми закумулювати за ці сто днів. Цей віз, на жаль, переважає", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю, оцінюючи на їхнє прохання минулі 100 днів з дня початку виконання Байденом своїх президентських повноважень.

13 квітня Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якого президент США запропонував главі Росії зустрітися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США рекомендувало американцям покинути територію Росії до 15 червня

Байден хоче провести зустріч найближчим часом, щоб обговорити низку питань, серед них може бути і тема України.

Автор: 

Байден Джо (2883) кремль (521) Пєсков Дмитро (1609) росія (64984) США (22614)


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Топ коментарі
+18
Значит хорошие 100 дней. Следующие должны быть прекрасными.
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30.04.2021 14:01
+15
какой ужас - не уважают и не боятся
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30.04.2021 14:02
+11
Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає - Цензор.НЕТ 6469
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30.04.2021 14:17
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Значит хорошие 100 дней. Следующие должны быть прекрасными.
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30.04.2021 14:01 Відповісти
какой ужас - не уважают и не боятся
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30.04.2021 14:02 Відповісти
А шо будет через год? Нужно становится раком сейчас, пока не поздно, и мазать вазелином.
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30.04.2021 14:02 Відповісти
Так это и получается-вставали с колен и стали раком. А надувание щёк-это такие бдсм- игры)
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30.04.2021 14:05 Відповісти
Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає - Цензор.НЕТ 6469
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30.04.2021 14:17 Відповісти
воз - это всемирная организация здравоохранения
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30.04.2021 14:08 Відповісти
"Мы, конечно, ожидали лучшего..."

это после вмешательства в выборы ?
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30.04.2021 14:09 Відповісти
Крысы Мавзолейные кроме ХАМАС и Хезболла никого не любють...,ну може трошки Иранских тирраристов,бо строють в Бушере атомное говно... подарочек Персам....
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30.04.2021 14:14 Відповісти
Это только авгиевы конюшни после майора Трампова дядя Джо разгребал, а расеюшка уже стонет. А дальше дядя Джо начнет свои программы реализовать. Совсем тоскливо взвоют в кремле.
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30.04.2021 14:15 Відповісти
Ех!....
А про Трампа кацапи любовно казали- ;Наш Трамп!;.
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30.04.2021 14:19 Відповісти
Кстати сегодня 30 апреля 1789 года Джордж Уошингтон был почетно избран Первым президентом США.Поздравляю Великий американский народ,что у них был такой Великий Человечище!!!
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30.04.2021 14:20 Відповісти
Шо падлы, страшно? То ли еще будет...
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30.04.2021 14:26 Відповісти
Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає - Цензор.НЕТ 1481Первый президент США годы правления 30 апреля 1789 года - 4 марта 1797 годы
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30.04.2021 14:28 Відповісти
За сто дней президентства Байдена сколько горя принесла Россия миру, Украине, сколько убила, замучила, разорила. Поэтому Россия не имеет морального права кого-то осуждать. Страна оккупант, президент которой убийца, террорист, шантажист уже давно не должна быть на политической карте мира.
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30.04.2021 14:29 Відповісти
Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає - Цензор.НЕТ 5311 скромный домик Джорджа Уошингтона реконструированный 2 года назад в местечке Ферри-Фарм.Чтуть память о первом президенте...
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30.04.2021 14:33 Відповісти
Да... для Ватного Рейха 4 года трамповской шары закончились. На смену им пришли как минимум 4 года суровых байденовских буден. Вместо разрозненной аморфности за каких-то 100 дней уже сколочена устойчивая антихутинская коалиция. Так что сейчас нападение на Украину закончится отрубанием Свифта, нефтяным эмбарго (с газовым пожалуй что придётся немного подождать) и конфискацией украденного и вывезенного на Запад триллиона, где есть немалая доля самого Плешенфюpepa. Это всё, плюс санкции помельче, будет означать быстрый конец Ватного Рейха. Ну, как-то так. Poисся впepдe! каРФаген должен быть разрушен!
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30.04.2021 15:08 Відповісти
Письков не договаривает...За сто дней орда стока насрала миру ,что одной телегой не вывезешь.
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30.04.2021 16:24 Відповісти
Забудьте той віз, радійте що Байден погодився зустрітися з "обнуленим".
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30.04.2021 17:02 Відповісти
Весь негатив від па рашки...
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01.05.2021 15:50 Відповісти
 
 