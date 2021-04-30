Кремль про сто днів президентства Байдена: Віз негативу у відносинах РФ і США переважає

Попри факт продовження ДСНВ, з початку виконання президентом США Джо Байденом своїх обов'язків у відносинах Москви і Вашингтона накопичилося більше негативу, ніж позитиву.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми, звичайно, чекали кращого. Не можна забувати про дуже важливе досягнення: де-факто продовження ДСНВ. Дійсно, на початку президентського терміну пана Байдена таке рішення було прийнято і це те, що швидше належить до позитивного багажу. Але, звичайно, цей позитивний багаж, все-таки, він малий порівняно з тим возом негативу, який ми закумулювати за ці сто днів. Цей віз, на жаль, переважає", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю, оцінюючи на їхнє прохання минулі 100 днів з дня початку виконання Байденом своїх президентських повноважень.

13 квітня Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якого президент США запропонував главі Росії зустрітися.

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Байден хоче провести зустріч найближчим часом, щоб обговорити низку питань, серед них може бути і тема України.