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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог застосував біля Авдіївки АГС, а поблизу Красногорівки - 120-мм міномети. Від початку доби - два обстріли, - Міноборони

Ворог застосував біля Авдіївки АГС, а поблизу Красногорівки - 120-мм міномети. Від початку доби - два обстріли, - Міноборони

Від початку поточної доби, 30 квітня, станом на 12:00, зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Красногорівка - з мінометів 120-мм калібру.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовики обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7329) обстріл (28296) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ядрён батон не прилетел? Значит всё гут.
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30.04.2021 14:14 Відповісти
 
 