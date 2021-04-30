Ворог застосував біля Авдіївки АГС, а поблизу Красногорівки - 120-мм міномети. Від початку доби - два обстріли, - Міноборони
Від початку поточної доби, 30 квітня, станом на 12:00, зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Красногорівка - з мінометів 120-мм калібру.
"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар30.04.2021 14:14 Відповісти Мені подобається 0
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