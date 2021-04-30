У середині травня окупанти планують провести в ОРДЛО командно-штабні навчання із залученням тисячі осіб, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує планові заходи бойової підготовки в з'єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, проводяться контрольні заняття з водіння бойових машин, навчальні стрільби, в тому числі нічні, тривають збори снайперів корпусного рівня.

Окрім того, у період з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань першого та другого армійських корпусів за наступальною тематикою із обов’язковим залученням мобілізаційного резерву.

"У так званих "військових комісаріатах" противника видаються повістки без проходження медичної комісії. Загалом до проведення навчань із військовозобов’язаними планується залучити близько тисячі осіб", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим, в ГУР зазначили, що окупанти не припиняють хаотичне дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними договорами, складає додаткову загрозу для цивільного населення.