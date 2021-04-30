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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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У середині травня окупанти планують провести в ОРДЛО командно-штабні навчання із залученням тисячі осіб, - розвідка

У середині травня окупанти планують провести в ОРДЛО командно-штабні навчання із залученням тисячі осіб, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує планові заходи бойової підготовки в з'єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів на полігонах тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, проводяться контрольні заняття з водіння бойових машин, навчальні стрільби, в тому числі нічні, тривають збори снайперів корпусного рівня.

Окрім того, у період з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань першого та другого армійських корпусів за наступальною тематикою із обов’язковим залученням мобілізаційного резерву.

"У так званих "військових комісаріатах" противника видаються повістки без проходження медичної комісії. Загалом до проведення навчань із військовозобов’язаними планується залучити близько тисячі осіб", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим, в ГУР зазначили, що окупанти не припиняють хаотичне дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними договорами, складає додаткову загрозу для цивільного населення.

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А вот и сами призывники в ОРДЛО

В середине мая оккупанты планируют провести в ОРДЛО командно-штабные учения с привлечение тысячи человек, - разведка - Цензор.НЕТ 6879
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30.04.2021 14:35 Відповісти
ШО зо ордоло??? ЛУГАНДОН!
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30.04.2021 16:36 Відповісти
Ну как в новости написано, так и ответил, а по факту - Лугандония.
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30.04.2021 16:48 Відповісти
руїнами донецька і луганська буду задоволений, звісно краще щоби окупанти самі пійшли геть до московіїї, але ...
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30.04.2021 15:55 Відповісти
 
 